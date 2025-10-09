Bảo Tín Minh Châu hợp tác phân phối sản phẩm bạc tích lũy của Phú Quý

Nhu cầu lớn từ khách hàng

Không chỉ có tiềm năng sinh lời cao, bạc còn mang lại giá trị tích trữ bền vững, tính thanh khoản tốt và biên lợi nhuận cao. Với mức đầu tư ban đầu không quá lớn, sản phẩm bạc tích lũy trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng, từ các nhà đầu tư lâu năm đến người trẻ muốn đa dạng hóa danh mục tài sản.

Khách hàng có thể bắt đầu tích lũy từ sản phẩm bạc miếng 1 lượng của Phú Quý (Ảnh: Phú Quý).

Sản phẩm bạc của Phú Quý đa dạng về trọng lượng bạc, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phù hợp túi tiền (Ảnh: Phú Quý).

Sản phẩm bạc tích lũy của Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý hiện có chất lượng cao, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Nhằm giúp khách hàng của Bảo Tín Minh Châu thuận tiện mua bán, giao dịch sản phẩm bạc tích lũy, công ty đã hợp tác cùng Phú Quý để phân phối chính thức sản phẩm này.

“Khi mua bạc Phú Quý tại hệ thống cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, khách hàng sẽ được mua sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng, đúng giá niêm yết. Đây cũng là cam kết của Bảo Tín Minh Châu trong việc đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trong mọi phân khúc”, đại diện Bảo Tín Minh Châu cho hay.

Ưu điểm khi mua sản phẩm bạc tích lũy của Phú Quý tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC)

Hàm lượng bạc của thương hiệu đạt chuẩn 99,9% (bạc tinh khiết), đảm bảo giá trị sinh lời, tích trữ lâu dài. Khách hàng có đa dạng lựa chọn sản phẩm, gồm bạc thỏi, bạc miếng trọng lượng 1 lượng, 10 lượng, 1 kg.

Thiết kế các sản phẩm đều sắc nét, tinh xảo, có bao bì niêm phong an toàn, tem chống hàng giả, giúp khách hàng thuận tiện tích lũy, thanh khoản dễ dàng. Các đơn vị cũng niêm yết giá minh bạch, cập nhật theo thị trường, giúp khách hàng có thể dễ dàng theo dõi, so sánh, an tâm khi tích trữ lâu dài.

Các sản phẩm bạc tích lũy của Phú Quý có thể sử dụng đầu tư, tích trữ và mua làm quà tặng (Ảnh: Phú Quý).

Khách hàng có nhu cầu sở hữu sản phẩm bạc tích lũy có thể đến các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu để được tư vấn và mua với giá tốt.

