Bán vốn cho Thái Lan bất thành, Home Credit đang kinh doanh ra sao?

Tập đoàn Home Credit Group và đối tác SCBX Public Company Limited đã chấm dứt thỏa thuận sáp nhập Home Credit Việt Nam.

Nguyên nhân được đưa ra là các yếu tố khách quan khiến hai bên không thể đáp ứng điều kiện mua bán trong thời hạn cam kết. Trước đó, hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Thái Lan (Siam Commercial Bank - SCB) đã thông qua kế hoạch mua lại 100% vốn tại Home Credit Việt Nam với định giá 20.973 tỷ đồng, tương đương 31 tỷ baht.

Quyết định hủy bỏ giao dịch được Ngân hàng Thương mại Thái Lan phê duyệt vào ngày 20/3. SCB cho biết việc hủy thương vụ không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của đơn vị này.

Ngân hàng và công ty mẹ SCBX - tập đoàn kinh doanh công nghệ tài chính sở hữu nhiều công ty thành viên - vẫn theo đuổi chiến lược trở thành tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu khu vực, mở rộng hiện diện tại thị trường Đông Nam Á.

Về Home Credit Việt Nam, công ty thuộc sở hữu Tập đoàn đầu tư quốc tế PPF, bắt đầu hoạt động năm 2009. Đây là công ty tài chính cho vay tiêu dùng chiếm thị phần thứ hai tại Việt Nam (sau FE Credit), sở hữu 17 triệu khách hàng và 6.000 nhân sự.

Về kinh doanh, Home Credit Việt Nam vừa có báo cáo kinh doanh với lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 2.601 tỷ đồng, tăng 60,7% so với mức 1.618 tỷ đồng của năm 2024.

Nguồn thu chính đến từ thu nhập lãi thuần, đạt 7.211 tỷ đồng. Trong năm, công ty trích lập 2.180 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 5% so với mức 2.075 tỷ đồng của năm 2024.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Home Credit Việt Nam đạt 37.390 tỷ đồng, tăng 36,8% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đóng vai trò chủ đạo, đạt 32.583 tỷ đồng, tăng 37,3%. Tỷ lệ nợ xấu của công ty giảm từ 1,76% xuống mức 1,66%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu được duy trì ở mức 23,27%.