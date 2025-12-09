M&A bùng nổ: Vốn ngoại ồ ạt "săn" doanh nghiệp Việt

Phát biểu tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2025 diễn ra chiều 9/12 tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhận định dòng vốn ngoại đang trở lại mạnh mẽ qua kênh góp vốn, mua cổ phần. Động lực chính đến từ sự trỗi dậy của khu vực tư nhân và đà tăng trưởng GDP ấn tượng 8%.

Doanh nghiệp tư nhân: Thỏi nam châm hút vốn ngoại

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2025 đang chứng kiến những gam màu rực rỡ. Dự kiến tăng trưởng GDP cả năm đạt khoảng 8% - mức cao nhất kể từ năm 2007 đến nay.

Trên nền tảng vĩ mô ổn định, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng. Lũy kế 11 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký đạt 33,7 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần (M&A) ghi nhận sự bùng nổ với giá trị hơn 6 tỷ USD, tăng tới 50,7% so với cùng kỳ năm trước.

"Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn góp mua cổ phần là tín hiệu rõ nét cho thấy sự sôi động trở lại của thị trường M&A Việt Nam trong năm 2025. Các nhà đầu tư quốc tế đã quay trở lại với những thương vụ quy mô lớn, trị giá hàng trăm triệu USD", Thứ trưởng đánh giá.

Lý giải về sức hấp dẫn của thị trường, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng bên cạnh sự phục hồi kinh tế, sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong nước đóng vai trò then chốt.

Được tiếp sức bởi các chính sách hỗ trợ như Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp nội địa đang đứng trước cơ hội tăng tốc chưa từng có. Chính sự lớn mạnh này đã biến họ trở thành những đối tác tiềm năng mà các tập đoàn đa quốc gia muốn tìm kiếm.

"Ngày càng nhiều doanh nghiệp ngoại muốn 'bắt tay' với doanh nghiệp nội để hiện thực hóa các kế hoạch kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân trong nước đang trở thành thành tố quan trọng, tạo lực đẩy cho thị trường M&A", ông Phương nhấn mạnh.

Xu hướng này thể hiện rõ nét trong lĩnh vực công nghệ cao. Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược của hàng loạt "đại bàng" công nghệ như Nvidia hay Qualcomm. Thông qua việc mua lại cổ phần từ các tập đoàn trong nước, các ông lớn này đang nhanh chóng thiết lập hiện diện để triển khai các hoạt động R&D và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Dòng vốn M&A tại Việt Nam đã và đang sôi động trở lại (Ảnh: DT).

Dòng tiền 2026 sẽ tìm về giá trị cốt lõi

Nhận định về bức tranh thị trường, ông Michael Dwyer, Trưởng bộ phận Tư vấn Thương vụ KPMG Việt Nam, cho rằng hoạt động M&A đang diễn ra quá trình "tái cân bằng" mạnh mẽ giữa các nhóm ngành.

Dẫn dắt về giá trị giao dịch hiện nay là bộ ba: Bất động sản, vật liệu và y tế. Theo ông Dwyer, dòng tiền đang ưu tiên các tài sản vận hành cốt lõi và nguyên liệu sản xuất trọng yếu. Riêng lĩnh vực y tế hút vốn mạnh nhờ nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao trong khi năng lực cung ứng còn thiếu hụt.

Trái ngược với sự sôi động này, ngành tiêu dùng lại khá trầm lắng do tác động của làn sóng thắt chặt chi tiêu đầu năm, dù triển vọng tăng trưởng trung hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Năm 2025 ghi nhận sự đa dạng hóa trong cấu trúc nhà đầu tư. Khối nội địa tiếp tục duy trì vị thế dẫn dắt về giá trị giao dịch công bố. Song song đó, dòng vốn ngoại từ Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang tăng tốc trở lại, nhắm vào các thương vụ trọng điểm trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và vật liệu.

Theo ông Dwyer, xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch chiến lược: từ việc thâu tóm để củng cố thị phần đơn thuần sang tìm kiếm các cơ hội đầu tư đa dạng và mang tính đặc thù ngành cao hơn.

Dự báo về năm 2026, chuyên gia KPMG chỉ ra 4 xu hướng chủ đạo: Quay về giá trị cốt lõi, chất lượng, ưu ái bên mua và tái khởi động các quy trình đình trệ.

Dòng vốn M&A dự kiến sẽ tập trung vào ngành tạo dòng tiền ổn định, hiệu quả kinh doanh bền vững và lộ trình tăng trưởng minh bạch. Theo ông Michael Dwyer, đối với các nhà đầu tư sở hữu nguồn vốn dài hạn và năng lực vận hành, năm 2026 sẽ mở ra nguồn cơ hội đáng kể từ các giao dịch “lần hai” hoặc được tái cấu trúc, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến bất động sản, dịch vụ công nghiệp, dịch vụ tài chính và nền tảng tiêu dùng.