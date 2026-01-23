Bài toán thực thi ESG: Lời giải bằng dữ liệu và AI từ SCG

Trong bối cảnh ESG ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc, nhất là với các doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tập đoàn SCG xác định công nghệ, dữ liệu và AI là nền tảng giúp chuyển ESG từ định hướng chiến lược thành các kết quả cụ thể, có thể đo lường trong thực tế.

Công ty cổ phần sản xuất Nhựa Duy Tân được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025, ghi nhận nỗ lực triển khai ESG, bao gồm việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu vào vận hành. Vietnam ESG Awards 2025 thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức (Ảnh: BTC).

Công nghệ là cầu nối đưa ESG từ cam kết sang hành động

Chia sẻ tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do báo Dân trí tổ chức, ông Võ Đình Trung - Phó tổng giám đốc Trung tâm Cải tiến - Đổi mới - Bền vững Công ty cổ phần sản xuất Nhựa Duy Tân, cho rằng nhiều doanh nghiệp đã có chiến lược và cam kết ESG, nhưng còn thiếu công cụ để chuyển hóa các định hướng đó thành hành động cụ thể, liên tục và có thể kiểm chứng. Đây cũng chính là khoảng trống lớn nhất trong quá trình thực thi ESG hiện nay.

Theo ông Trung, công nghệ - đặc biệt là dữ liệu, phân tích và tự động hóa - đóng vai trò như cầu nối giúp ESG đi vào vận hành hiệu quả. Việc theo dõi tiêu thụ năng lượng và phát thải theo thời gian thực cho phép doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời, thay vì chỉ tổng hợp báo cáo sau cùng.

Ông Võ Đình Trung đã đưa ra những góc nhìn khác biệt từ SCG trong việc ứng dụng công nghệ và AI thực thi ESG (Ảnh: BTC).

Đại diện SCG cho rằng, ESG chỉ phát huy hiệu quả khi được tích hợp vào hoạt động quản trị - vận hành, nơi dữ liệu hỗ trợ con người đưa ra các quyết định kịp thời và nhất quán. Khi đó, ESG không còn là một bộ tiêu chí độc lập, mà trở thành một phần thiết yếu trong quản lý tài nguyên, năng lượng và con người của doanh nghiệp.

AI và phân tích dữ liệu tháo gỡ nút thắt đo lường ESG

SCG xem AI và dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số ESG, đưa ESG từ các chỉ số báo cáo vào trực tiếp quy trình vận hành mỗi ngày. Dữ liệu được số hóa xuyên suốt các khâu, từ sử dụng nguyên liệu, tiêu thụ năng lượng đến quản lý chất thải và an toàn lao động.

Trên nền tảng dữ liệu này, AI hỗ trợ con người trong việc phân tích, nhận diện các điểm chưa tối ưu và đề xuất các phương án điều chỉnh. Nhờ vậy, ESG không chỉ được đo lường mà còn được cải thiện liên tục thông qua các quyết định vận hành cụ thể.

“Khi công nghệ giúp các mục tiêu ESG trở nên đo lường được, doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ, điều chỉnh kịp thời và cải thiện liên tục. ESG khi đó không còn là chi phí ngắn hạn, mà là khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn trong 5-10 năm và xa hơn nữa,” ông Trung cho biết.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Nhựa Duy Tân Long An - một giải pháp ESG trong vận hành, được giám sát và đánh giá hiệu quả thông qua dữ liệu năng lượng (Ảnh: Tập đoàn SCG).

Thông điệp này được thể hiện rõ qua các mô hình triển khai tại các nhà máy, công ty thuộc nhóm ngành kinh doanh bao bì của SCG (SCGP), bao gồm Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân - công ty thành viên của tập đoàn - theo đuổi cách tiếp cận ESG dựa trên công nghệ, dữ liệu và con người.

Trong đó, Công ty cổ phần sản xuất Nhựa Duy Tân là một ví dụ tiêu biểu cho việc triển khai ESG như một hệ thống vận hành dựa trên dữ liệu.

Theo đại diện doanh nghiệp, ứng dụng AI và phân tích dữ liệu là một trong bốn trụ cột chính trong chiến lược ESG của Công ty cổ phần sản xuất Nhựa Duy Tân, bên cạnh số hóa quy trình ESG xuyên suốt nhà máy; triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn thu gom - tái chế - tái sản xuất và tối ưu thiết kế (lightweighting) nhằm giảm vật liệu, chi phí và phát thải.

Trong thực tế vận hành, hệ thống phân tích dữ liệu theo thời gian thực giúp nhà máy phát hiện sớm các bất thường trong sản xuất, từ đó giảm thiểu lỗi sản phẩm và phế phẩm.

Dữ liệu cũng được sử dụng để tối ưu mức tiêu thụ điện theo từng máy, góp phần giảm chi phí năng lượng và lượng phát thải liên quan. Thêm vào đó, AI hỗ trợ dự báo nhu cầu nguyên liệu chính xác hơn, giúp hạn chế tồn kho và giảm rác thải nhựa.

“Những cải tiến này không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn trực tiếp nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp”, ông Võ Đình Trung chia sẻ và nhấn mạnh rằng ESG chỉ thực sự bền vững khi tạo ra giá trị kinh tế song hành.

Không dừng lại ở phạm vi một doanh nghiệp, cách tiếp cận ESG dựa trên dữ liệu và AI cũng đang được triển khai trong toàn bộ mảng bao bì của SCG. Cụ thể, SCGP đã ứng dụng AI trên toàn chuỗi hoạt động, từ thu mua nguyên liệu, sản xuất, quản lý năng lượng đến giao hàng.

Hệ thống AI tại SCGP khai thác dữ liệu từ hơn 100 cảm biến để theo dõi chất lượng giấy theo thời gian thực, dự đoán độ bền và hỗ trợ điều chỉnh quy trình sản xuất.

Kết quả là việc ứng dụng AI giúp tăng khoảng 4% tốc độ sản xuất và giảm hàng nghìn tấn nguyên liệu tiêu thụ mỗi năm, qua đó cắt giảm lãng phí, hạn chế chất thải phát sinh và tiết kiệm chi phí vận hành.

Tận dụng công nghệ Robot trong máy lắp ráp năng suất cao để lắp 2 thành phần nắp sản phẩm (Ảnh: Tập đoàn: SCG).

Những cải thiện này không chỉ đóng góp trực tiếp vào mục tiêu Net Zero 2050 mà còn cho thấy tiềm năng lớn của AI trong việc tối ưu hóa chuỗi vận hành ESG ở quy mô tập đoàn.

Nhựa Duy Tân và SCGP là những mô hình triển khai thực tế cho thấy ESG khi được đặt trên nền tảng công nghệ, dữ liệu và con người trở thành động lực cho đổi mới, hiệu quả và tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

ESG trong cách SCG triển khai không phải là chi phí tuân thủ, mà là năng lực vận hành mới - nơi AI và dữ liệu giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong dài hạn.