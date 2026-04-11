Bạc trong nước đang cao hơn thế giới 17 triệu đồng/kg

Trong tuần qua, giá bạc trong nước biến động liên tục với các nhịp tăng - giảm đan xen. Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 10/4 ghi nhận diễn biến mạnh khi ngay từ đầu phiên sáng, giá bạc tăng vọt, có thời điểm tiệm cận mốc 79 triệu đồng/kg, tạo tâm lý hưng phấn trên thị trường. Tuy nhiên, sang phiên chiều, áp lực chốt lời gia tăng khiến giá đảo chiều giảm nhẹ.

Đến sáng 11/4, giá bạc phục hồi trở lại, với mức mua vào gần 78 triệu đồng/kg và bán ra trên 78 triệu đồng/kg.

Việc các doanh nghiệp lớn liên tục điều chỉnh giá trong ngày cho thấy thị trường bạc trong nước đang phản ứng nhạy với biến động từ thị trường quốc tế cũng như cung - cầu ngắn hạn.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay hiện ở mức 75,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá (chưa bao gồm thuế, phí), tương đương khoảng 61 triệu đồng/kg. Như vậy, giá bạc thỏi trong nước vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 15 triệu đồng/kg - mức chênh lệch tương đối lớn.

Khoảng cách này phản ánh nhiều yếu tố như chi phí nhập khẩu, thuế, biên lợi nhuận doanh nghiệp cũng như tâm lý đầu cơ trên thị trường nội địa. Đồng thời, đây cũng là dấu hiệu cảnh báo rủi ro đối với nhà đầu tư mua đuổi ở vùng giá cao.

Lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn trong nước khuyến nghị vàng và bạc là kênh tích lũy dài hạn. “Nhà đầu tư không nên lướt sóng vì rủi ro rất cao”, vị này nhấn mạnh.

Giá bạc trong nước phiên cuối tuần hồi phục nhẹ (Ảnh: TT).

Theo các chuyên gia phân tích, giá bạc hiện được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố cùng lúc. Trước hết là sự suy yếu của đồng USD, qua đó giúp các tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư toàn cầu. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục thúc đẩy dòng tiền tìm đến các kênh trú ẩn an toàn như vàng và bạc.

Một động lực đáng chú ý khác đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc đã tăng hơn 4% trong tuần này, chủ yếu nhờ kỳ vọng Fed có thể đẩy mạnh cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Với đặc thù là tài sản không sinh lãi, bạc thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp do chi phí cơ hội nắm giữ giảm.

Hiện thị trường đang định giá khoảng 30% khả năng Fed sẽ hạ ít nhất 25 điểm cơ bản lãi suất vào tháng 12.

Dù xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế, nhiều chuyên gia quốc tế tỏ ra thận trọng với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này.

Trên Kitco News, bà Roukaya Ibrahim - Chiến lược gia hàng hóa trưởng tại BCA Research - nhận định bạc chưa có nền tảng hỗ trợ đủ vững từ nhu cầu thực. Theo bà, khác với vàng, bạc không nhận được lực mua đáng kể từ các ngân hàng trung ương, trong khi lại phụ thuộc lớn vào nhu cầu công nghiệp.

Trong trường hợp kinh tế toàn cầu suy yếu, nhu cầu tiêu thụ bạc trong sản xuất có thể giảm, từ đó tạo áp lực lên giá. Bà Ibrahim cho rằng đà tăng gần đây của bạc là khó lý giải nếu xét trên các dữ liệu về nhu cầu công nghiệp hiện tại, quan điểm này cũng được một số chuyên gia khác đồng thuận.

Nhìn chung, trong ngắn hạn, việc xác định thời điểm mua vào phù hợp là không dễ khi thị trường đang chịu tác động đồng thời từ yếu tố địa chính trị, lạm phát và kỳ vọng lãi suất. Tuy vậy, về dài hạn, triển vọng của bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ vai trò quan trọng trong các ngành năng lượng sạch, điện tử và công nghệ cao.