Giá bạc tụt sâu 50% sau đỉnh, xu hướng dài hạn ra sao?

Trong khi giá vàng giữ được sự ổn định tương đối, thì bạc lại tạo ra một chuyến "tàu lượn siêu tốc" đầy cảm giác mạnh. Theo chuyên gia Matt Richardson trên CBS News, tài sản này đã mang đến những cung bậc cảm xúc dữ dội cho giới đầu tư chỉ trong vòng chưa đầy một quý.

Từ sự hưng phấn tột độ khi giá phá đỉnh, đến những cú giật mình khi biểu đồ lao dốc, bạc đang chứng minh vị thế của một kênh đầu tư đầy thách thức. Độ biến động khốc liệt của kim loại trắng đang buộc nhiều người phải nghiêm túc nhìn nhận lại chiến lược bảo vệ túi tiền của mình.

Giá bạc đã trải qua một hành trình “tàu lượn siêu tốc” từ đầu năm 2026 đến nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới (Ảnh: Getty).

Chuyến "tàu lượn" nghẹt thở thử thách tâm lý

Bước vào ngày đầu tiên của năm nay, giá bạc khởi động nhẹ nhàng ở mốc 71,59 USD/ounce nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau, thị trường đã chứng kiến cú bứt tốc ngoạn mục.

Theo dữ liệu từ CBS News, đến ngày 27/1, giá kim loại trắng đã xuyên thủng mọi dự đoán, thiết lập đỉnh 111,36 USD/ounce. Mức tăng gần 56% chỉ trong vài tuần (tương đương 270% so với cùng kỳ năm 2025) đã khiến dòng tiền ồ ạt đổ về kênh đầu tư này.

Tuy nhiên, kịch bản đảo chiều ập đến quá nhanh. Đầu tháng 2, áp lực chốt lời đã đẩy giá bạc trượt dốc không phanh, lùi sâu về vùng 70 USD/ounce. Đỉnh điểm vào cuối tháng 3, có lúc giá rơi thẳng xuống vùng 60 USD/ounce, bốc hơi tới 50% giá trị so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 1.

Điểm thú vị được CBS News chỉ ra là tính chu kỳ của đợt biến động này. Dù mức trồi sụt hàng chục USD gây choáng váng, nhưng khi so sánh mức giá phục hồi quanh ngưỡng 73 USD/ounce vào đầu tháng 4 với thời điểm đầu năm, thực tế bạc chỉ tăng vỏn vẹn khoảng 2%.

Thị trường gần như thiết lập lại mặt bằng giá ban đầu, giúp mức giá hiện tại trở nên "dễ thở" và dễ tiếp cận hơn rất nhiều cho những ai lỡ nhịp.

Đằng sau sự trồi sụt thất thường là hệ quả của hàng loạt yếu tố tài chính đan xen.

Theo phân tích từ chuyên gia Peter Redward của Redward Associates, đợt điều chỉnh sâu bắt nguồn từ làn sóng tháo gỡ các vị thế đầu cơ. Khi những "tay chơi" lớn chốt lời, hiệu ứng domino đã kéo theo sự sụt giảm tới 72% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của các hợp đồng kỳ hạn.

Bên cạnh đó, chính sách ký quỹ cũng đóng vai trò như một "phanh hãm". Sàn giao dịch CME đã áp dụng yêu cầu ký quỹ theo giá trị, đẩy tỷ lệ này từ mức 6,1% vọt lên đỉnh 18%. Động thái siết chặt làm tăng chi phí giao dịch, buộc nhiều nhà đầu tư lướt sóng phải rời cuộc chơi. Lượng bạc lưu trữ tại các kho COMEX cũng bốc hơi hơn 200 triệu ounce so với đỉnh cuối năm ngoái.

Tâm lý phòng thủ của dòng tiền thể hiện rõ qua tỷ lệ vàng/bạc (Mint Ratio), nhích mạnh từ mức 46:1 lên khoảng 64:1. Sự dịch chuyển này cho thấy giới đầu tư đang ưu tiên sự an toàn của vàng hơn là tính rủi ro của bạc.

Báo cáo từ Kitco cũng ghi nhận cả vàng và bạc đều có những phiên giảm nhẹ đan xen, phản ánh sự giằng co của thị trường.

Lực đỡ ngầm từ kỷ nguyên năng lượng xanh

Dù trải qua những nhịp rung lắc dữ dội, giới phân tích tin rằng bạc chưa thể "gục ngã". Chuyên gia Peter Redward nhấn mạnh, đà giảm hiện tại mang nặng tính kỹ thuật nhiều hơn là sự đổ vỡ về nền tảng cơ bản.

Giá bạc vẫn kiên cường bám trụ trên đường trung bình động 200 ngày (quanh mốc 50,50 USD/ounce), cho thấy xu hướng dài hạn chưa bị bẻ gãy. Các quỹ ETF lớn cũng cho thấy lượng nắm giữ dần ổn định trở lại.

Điểm tựa vững chắc nhất cho bạc chính là nhu cầu công nghiệp đang bùng nổ. Trong kỷ nguyên năng lượng xanh, bạc là "nguyên liệu vàng" không thể thay thế. Với đặc tính điện trở thấp, bạc là thành phần cốt lõi để sản xuất pin năng lượng mặt trời.

Redward Associates ước tính, lĩnh vực này sẽ ngốn tới 195 triệu ounce trong năm nay, chiếm 24% tổng sản lượng khai thác toàn cầu.

Hơn nữa, xu hướng điện khí hóa và sự lên ngôi của xe điện đang tạo ra lực cầu khổng lồ, bù đắp cho sự sụt giảm ở mảng tiêu dùng truyền thống.

Thị trường quyền chọn cũng phản ánh niềm tin này khi độ lệch biến động 12 tháng nghiêng mạnh về phía tăng giá (+10,3%), cho thấy giới đầu tư chuyên nghiệp vẫn đang đặt cược vào sự bứt phá của bạc.

Trong dài hạn hơn, thị trường quyền chọn lại nghiêng mạnh về phía tăng giá của bạc do nhu cầu năng lượng xanh và xe điện đang tăng nhanh (Ảnh: Alumin Trading).

CBS News, bạc vẫn là công cụ phòng vệ hữu hiệu, giúp bảo vệ sức mua khi cổ phiếu hay trái phiếu suy yếu. Tuy nhiên, độ "sát thương" ngắn hạn của bạc cao hơn vàng, do đó bạc không thể thay thế hoàn toàn vai trò hầm trú ẩn của vàng trong danh mục.

Lời khuyên thiết thực cho người dân và nhà đầu tư là tuân thủ nguyên tắc phân bổ tài sản. Giữ tổng tỷ trọng kim loại quý khoảng 10% danh mục là mức hợp lý để cân bằng rủi ro. Chiến lược giải ngân từng phần sẽ giúp nhà đầu tư tránh được cú sốc khi thị trường giật cục.