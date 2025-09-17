BAC A BANK phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 6,5%/năm

Chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK là sản phẩm tài chính mang lại giá trị đầu tư bền vững cho khách hàng trong giai đoạn cuối năm 2025.

Trong lần phát hành chứng chỉ tiền gửi (CCTG) BAC A BANK đợt đầu tiên của năm 2025 này, mệnh giá phát hành tối thiểu là 10 triệu đồng/chứng chỉ với lãi suất được áp dụng cố định trong toàn bộ thời hạn CCTG.

Theo đó, lãi suất được chia theo 2 kỳ hạn như sau: Lãi suất kỳ hạn 18 tháng là 6,4%/năm; lãi suất kỳ hạn 24 tháng là 6,5%/năm. Tiền lãi sẽ được trả 1 lần vào cuối kỳ. Tiền gốc sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn hoặc tùy vào nhu cầu của khách hàng.

An toàn và bảo mật tương đương sản phẩm tiết kiệm thông thường

Trong năm 2025, thị trường đầu tư có nhiều biến động khiến người dân có tiền nhàn rỗi thêm phần cẩn trọng khi phân bổ nguồn tiền vào các kênh khác nhau.

Bên cạnh các kênh đầu tư có phần mạo hiểm, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng vẫn lựa chọn những kênh truyền thống, an toàn để vừa sinh lời vừa đảm bảo dòng tiền không tập trung vào một rổ. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi các ngân hàng uy tín là một sản phẩm có cả hai yếu tố đó.

Chứng chỉ tiền gửi là một hình thức giúp khách hàng quản lý dòng tiền nhàn rỗi một cách an toàn, sinh lời ổn định.

“Là khách hàng của BAC A BANK nhiều năm, tôi luôn lựa chọn ngân hàng này để gửi tiền vì tôi tin tưởng vào sự phát triển của Bắc Á. Tôi theo dõi các kỳ trả lãi của sản phẩm trái phiếu hay tiền gửi tiết kiệm thì đều được trả đúng hạn, ngoài ra còn được hỗ trợ về mặt lãi suất khi vay tiêu dùng, vay kinh doanh.

Vậy nên, tôi đã lựa chọn chứng chỉ tiền gửi của BAC A BANK để có thêm một kênh gửi tiền ổn định, an toàn cũng như có thể sử dụng để làm tài sản đảm bảo trong trường hợp muốn vay vốn những tháng cuối năm tới đây”, anh Vũ Nguyện (39 tuổi, Hà Tĩnh) nói về lý do lựa chọn sản phẩm CCTG BAC A BANK.

Linh hoạt khi sử dụng, có thể cầm cố hoặc chuyển nhượng khi có nhu cầu

Bên cạnh lãi suất cạnh tranh, CCTG được chuyển quyền sở hữu, làm thừa kế theo yêu cầu của khách hàng nhưng phải phù hợp với quy định chung của pháp luật và của BAC A BANK nói riêng.

CCTG BAC A BANK còn có ưu điểm về tính linh hoạt khi khách hàng có thể sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản cấp tín dụng tại BAC A BANK và tổ chức tín dụng khác nếu được chấp thuận và phù hợp với quy định của pháp luật từng thời kỳ.

Trong trường hợp khách hàng vay cầm cố CCTG tại BAC A BANK, nếu thời gian từ lúc phát hành CCTG đến lúc phát sinh khoản vay cầm cố lớn hơn 1 năm thì khách hàng được áp dụng mức lãi suất vay bằng lãi suất của CCTG.

Sau khi kết thúc kỳ hạn gửi, CCTG được thanh toán một lần vào ngày đến hạn, nếu khách hàng không kịp đến thanh toán vào ngày đáo hạn, hệ thống sẽ tự động chuyển toàn bộ, gốc lãi sang giữ hộ chờ khách hàng đến làm thủ tục nhận gốc, lãi.

“Đối với khách hàng cá nhân có dòng tiền nhàn rỗi, CCTG là một lựa chọn phù hợp vì lãi suất hấp dẫn, có thể sang nhượng hoặc cầm cố vay khi cần nên tương đối linh hoạt về dòng tiền.

Ngoài ra, khách hàng chủ động giao dịch CCTG tại gần 190 điểm giao dịch BAC A BANK với độ bảo mật thông tin cao. Bên cạnh đó, các tiêu chí về an toàn, cơ chế tính lãi đơn giản dễ hiểu là một lựa chọn tối ưu trong bối cảnh hiện nay”, đại diện BAC A BANK cho biết.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về CCTG BAC A BANK đợt 1 năm 2025 tại các chi nhánh/phòng giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 588 828.