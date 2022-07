An Khang liên tục mở rộng hệ thống, tiến ra Đà Nẵng, Hà Nội

Theo đó, những ngày qua, trên Facebook cá nhân của ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO Thế Giới Di Động, ông đã liên tục chúc mừng An Khang đạt được những mốc mới trong "cuộc chiến mở chuỗi" với tốc độ vũ bão: Trên dưới 100 cửa hàng/tháng. Đây cũng là lần đầu tiên, An Khang tiến quân ra thị trường miền Trung, miền Bắc với gần 30 cửa hàng trong tháng 7.

Cụ thể, Đà Nẵng có khoảng 10 cửa hàng đã và đang chuẩn bị khai trương trong tháng 7/2022. Hà Nội cũng đang nỗ lực đưa vào hoạt động gần 20 cửa hàng trong tháng 7. Ngoài ra, An Khang cũng đang tiếp tục đẩy mạnh mở rộng không ngừng với mục tiêu đạt 800 cửa hàng toàn quốc từ đây đến cuối năm 2022.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe miễn phí do An Khang thực hiện (Ảnh: An Khang).

Ở mỗi địa phương mà An Khang đặt chân đến thường xuyên tổ chức nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí như: Đo huyết áp, đo đường huyết, soi da… cho người dân và khách hàng đến tham quan mua sắm. Đây là hoạt động xuyên suốt từ Nam ra Bắc, tạo nên một ngày hội sức khỏe cho người dân và được nhiều địa phương hoan nghênh, chào đón.

An Khang có mặt ở nhiều tỉnh thành (Ảnh: An Khang).

Như vậy, chỉ sau nửa năm chính thức sở hữu 100% cổ phần An Khang, Thế Giới Di Động tập trung chiếm lĩnh thị trường thông qua việc mở rộng quy mô cửa hàng với tốc độ nhanh - vốn là thế mạnh và đặc thù của nhà bán lẻ.

Nhà thuốc An Khang thu hút nhiều người dùng (Ảnh: An Khang).

Mặc dù thị trường miền Bắc và miền Trung có khá nhiều khác biệt so với thị trường miền Nam nhưng với năng lực tài chính hùng hậu cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bán lẻ, An Khang tự tin sẽ chinh phục được các khu vực mới này.

An Khang cam kết thuốc tại hệ thống của mình có nguồn gốc rõ ràng, đa dạng sản phẩm (Ảnh: An Khang).

Người chịu trách nhiệm dẫn dắt chuỗi An Khang - ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết: "Hiện nay so về số lượng, An Khang đã nằm trong top 3 nhà bán lẻ dược phẩm lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, thị trường dược với ước tính lên tới 8 tỷ USD vẫn còn rất lớn. Đây chính là tiền đề thuận lợi để An Khang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. "Khoảng cách giữa An Khang và các nhà bán lẻ khác chắc chắn sẽ rút ngắn lại, thậm chí thứ hạng giữa sẽ còn thay đổi", ông Hiểu Em khẳng định.

Chuỗi nhà thuốc An Khang sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới (Ảnh: An Khang).

Là thành viên của Tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG) - đơn vị bán lẻ hàng đầu Việt Nam, chuỗi nhà thuốc An Khang chuyên cung cấp dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế... với kinh nghiệm gần 20 năm phục vụ và góp phần chăm sóc sức khỏe cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam.