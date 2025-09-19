Agribank đồng hành cùng Hội nghị hữu cơ châu Á 2025

Sự kiện quy tụ lãnh đạo Liên đoàn Hữu cơ Thế giới, IFOAM-Organics Asia, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Đức (Naturland), cùng đại diện nhiều tổ chức và cơ quan quản lý nông nghiệp đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ... Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện quốc tế quan trọng về nông nghiệp hữu cơ.

Hội nghị Hữu cơ Châu Á (Organic Asia Congress - OAC) là sự kiện quốc tế được tổ chức luân phiên giữa các quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ (từ năm 2012 đến 2024).

Hội nghị lần thứ 8 được tổ chức tại Ninh Bình lần này là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, nông nghiệp Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy đầu tư xanh và giao lưu tri thức trong tiến trình chuyển đổi nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường.

Các phiên tại Hội nghị “Hữu cơ châu Á lần thứ 8” cùng thảo luận, chia sẻ những nghiên cứu, đổi mới trong việc gìn giữ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Nhiều nội dung về chính sách, thị trường, thực hành hữu cơ có liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp nói chung và nông nghiệp hữu cơ nói riêng sẽ được diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 17/9 đến ngày 19/9).

Ông Matthew John, Chủ tịch Hiệp hội Hữu cơ Châu Á (Asian Organic Agriculture Association - AOAA) phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Agribank).

Ngay trong bài phát biểu khai mạc, ông Matthew John, Chủ tịch Hiệp hội Hữu cơ châu Á (AOAA), nhấn mạnh nông nghiệp hữu cơ không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp căn cơ cho những vấn đề toàn cầu về an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. Ông đánh giá cao những bước tiến đáng ghi nhận của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản sạch.

Ông Trần Anh Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - phát biểu chào mừng hội nghị (Ảnh: Agribank).

Phát biểu với vai trò đại diện địa phương đăng cai hội nghị lần thứ 8, ông Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh những bước đi thành công ban đầu của tỉnh trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, với nhiều mô hình sản xuất chất lượng cao đã được triển khai cho thấy tiềm năng phát triển bền vững.

Đại diện Agribank tham luận tại hội nghị (Ảnh: Agribank).

Tiếp nối chương trình, hội nghị bước vào các phiên thảo luận chuyên sâu. Nhiều tham luận tập trung phân tích những vấn đề then chốt như tiêu chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng hệ thống chứng nhận, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến.

Các kinh nghiệm quốc tế cùng những mô hình thành công trong khu vực được chia sẻ, mang đến những gợi mở thiết thực cho nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Đoàn đại biểu Agribank (áo trắng) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện các tổ chức hữu cơ thế giới tham dự Hội nghị (Ảnh: Agribank).

Tại hội nghị, vai trò của các tổ chức tài chính trong việc đồng hành cùng phát triển nông nghiệp hữu cơ được đặc biệt nhấn mạnh. Trong đó, Agribank - ngân hàng thương mại hàng đầu trong lĩnh vực “tam nông” - đã đóng góp tham luận quan trọng.

Đại diện Agribank cho biết ngân hàng đang triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi và chuyên biệt dành cho nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nhằm hỗ trợ nông dân và hợp tác xã trong suốt chuỗi giá trị.

Không chỉ cung cấp vốn, Agribank còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ ngân hàng nông thôn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, thực hiện thanh toán điện tử, đồng thời giảm thiểu chi phí và thời gian giao dịch.

Đây được xem là bước đi chiến lược, khẳng định vai trò đồng hành lâu dài của Agribank trong việc hỗ trợ địa phương và người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

“Ngân hàng không chỉ chung tay phát triển nền nông nghiệp hữu cơ mà còn tiếp tục tiên phong trong việc thực hiện các cam kết ESG (môi trường, xã hội và quản trị), đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trong chiến lược tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050”, đại diện Agribank cho hay.