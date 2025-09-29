AEON Văn Giang góp phần thúc đẩy kinh tế - thương mại tại Hưng Yên

Không chỉ mang đến không gian mua sắm đa dạng, hiện đại, AEON Văn Giang hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - thương mại địa phương, đồng thời nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng dân cư tại Hưng Yên và khu vực phía Đông Hà Nội.

Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị đầu tiên của AEON tại Hưng Yên: AEON Văn Giang dự kiến khai trương ngày 2/10 (Ảnh: Aeon Việt Nam).

Từ câu chuyện thị trường đến chiến lược của Tập đoàn AEON tại Việt Nam

Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của một thị trường bán lẻ năng động, giàu tiềm năng, được đánh giá cao trong khu vực. Với nhu cầu tiêu dùng ngày càng gia tăng, tỷ trọng bán lẻ hiện đại mới chỉ chiếm khoảng 12-15% tổng thị trường, cho thấy dư địa phát triển lớn.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng Việt Nam hiện nay không chỉ tìm kiếm trải nghiệm mua sắm tiện lợi mà còn đặt yêu cầu cao về chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Đây chính là cơ hội để các mô hình bán lẻ hiện đại như AEON mở rộng và phát triển tại Việt Nam.

AEON xác định Việt Nam là thị trường chiến lược hàng đầu bên cạnh Nhật Bản, kiên định theo đuổi triết lý kinh doanh “góp phần vào hạnh phúc của người dân trong cuộc sống hằng ngày.” Trên cơ sở đó, AEON đặt mục tiêu mở rộng địa điểm kinh doanh với đa dạng mô hình, không chỉ tập trung ở các đô thị lớn mà còn vươn tới các địa phương tiềm năng, nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ AEON đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

AEON mở rộng mô hình bán lẻ hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam (Ảnh: Aeon Việt Nam).

Theo đó, trong giai đoạn tới, AEON sẽ tập trung mở rộng tại ba khu vực chính là Đồng bằng sông Hồng, miền Trung và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trước đó, ngày 23/9, AEON Việt Nam đã đưa vào vận hành Trung tâm thương mại AEON Tân An tại tỉnh Tây Ninh. Tiếp nối ngay sau đó, AEON Văn Giang mở cửa vào tháng 10, sẽ là cửa hàng đầu tiên được khai trương tại một trung tâm thương mại của Tập đoàn Vingroup với vai trò khách thuê chủ chốt, góp phần giúp AEON gia tăng điểm bán và sự hiện diện tại những thị trường đầy tiềm năng.

Sự ra mắt của AEON Văn Giang được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích mới cho hoạt động kinh tế - thương mại tại địa phương, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm hiện đại, an toàn và tiện lợi cho người dân.

AEON mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương, mang đến sản phẩm chất lượng và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: Aeon Việt Nam).

Trải nghiệm mua sắm toàn diện tại AEON Văn Giang

Ngày 2/10, AEON Văn Giang - Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị thứ 11 của AEON Việt Nam sẽ mở cửa.

Tọa lạc tại tầng 1 và tầng 2, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City, tỉnh Hưng Yên, AEON Văn Giang được định vị là điểm đến tất cả trong một, mang đến không gian mua sắm toàn diện, hướng tới phục vụ nhu cầu của các gia đình trẻ, đồng thời cũng là lựa chọn hấp dẫn cho khách du lịch và người lao động tại các khu công nghiệp lân cận.

AEON Văn Giang mang đến không gian mua sắm toàn diện với đa dạng sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại (Ảnh: Aeon Việt Nam).

Tại tầng 1 là khu vực siêu thị và khu ẩm thực Aeon Delica, mang đến lựa chọn thực phẩm an toàn, chất lượng cao, hàng nhập khẩu cùng các món ăn chế biến sẵn đa dạng đáp ứng nhu cầu hàng ngày của khách hàng.

Tại tầng 2, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các sản phẩm may mặc, giày dép, túi xách, phụ kiện cho nam - nữ, đồ gia dụng, và trải nghiệm các cửa hàng chuyên doanh của AEON.

Khu vực siêu thị và ẩm thực AEON Delica tại tầng 1 - điểm đến cho thực phẩm an toàn, chất lượng và tiện lợi (Ảnh: Aeon Việt Nam).

Tầng 2 AEON Văn Giang với đa dạng sản phẩm thời trang và gia dụng (Ảnh: Aeon Việt Nam).

AEON Văn Giang không chỉ là điểm đến mua sắm tiện lợi cho các gia đình trẻ, mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của AEON Việt Nam trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng, đối tác, hướng tới sự phát triển năng động của cộng đồng địa phương khu vực phía Đông Hà Nội. Người tiêu dùng có thể trải nghiệm những giá trị khác biệt tại AEON Văn Giang khai trương vào ngày 2/10.