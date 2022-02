ACB ra mắt thương hiệu ngân hàng số ACB ONE

Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển đổi lớn của ACB trong số hóa hoạt động kinh doanh, đồng thời hướng đến mục tiêu đơn giản, hiện đại và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB - khẳng định, bên cạnh thế mạnh kinh doanh theo mô hình ngân hàng truyền thống, ACB quyết tâm xây dựng Ngân hàng số ACB ONE trở thành hướng kinh doanh mũi nhọn giúp ACB tăng trưởng lợi nhuận, thúc đẩy ngân hàng phát triển theo kịp xu hướng dịch vụ số của ngành tài chính ngân hàng. Thương hiệu Ngân hàng số ACB ONE sẽ góp phần xây dựng hình ảnh một ACB trẻ trung, năng động, luôn sáng tạo và đổi mới trên thị trường.

Thông qua bộ nhận diện thương hiệu Ngân hàng số ACB ONE, trong đó với ONE mang ý nghĩa Online "N" Exciting, ACB mong muốn giúp khách hàng chủ động hoàn toàn về thời gian và không gian khi giao dịch; từ đó dễ dàng tận hưởng những giây phút quý báu đầy hứng thú trong cuộc sống.

Logo ACB ONE được thiết kế sáng tạo với chữ "N" cách điệu từ biểu tượng dòng tiền IN-OUT, thể hiện thông điệp giao dịch nhanh chóng tiện lợi. Đặc biệt, nhân vật đại diện cho ACB ONE mang hình tượng gần gũi, sinh động, hiện đại, truyền tải tinh thần thương hiệu "sống nhẹ thêm vui", là điểm nhấn cho đợt ra mắt thương hiệu lần này.

Những tiện ích của ACB ONE

ACB ONE sở hữu giao diện thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng dành cho mọi lứa tuổi; cùng các tính năng đáp ứng nhu cầu giao dịch hiện đại như mở thẻ online; rút tiền mặt tại ATM bằng QR code; chuyển khoản bằng QR code; mua bảo hiểm Sunlife; …

Chào đón việc ra mắt thương hiệu Ngân hàng số ACB ONE, ngoài việc trải nghiệm giao diện, hình ảnh, tên gọi mới của các sản phẩm ngân hàng số theo bộ nhận diện mới, khách hàng cá nhân sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn khi giao dịch qua ACB ONE: Miễn phí dịch vụ và phí thường niên ACB ONE; miễn phí chuyển tiền online tất cả ngân hàng (áp dụng Tài khoản eBIZ, ECO Plus, Thương gia và Ưu tiên); tặng lãi suất lên đến 0,5%/năm khi gửi tiết kiệm trên ACB ONE; cùng hàng nghìn mã ưu đãi khi thực hiện thanh toán qua ACB ONE.

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Contact Center 24/7: 1900 545486 - (028) 38 247 247 để được hướng dẫn.