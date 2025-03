ACB Leadership Summit: Khi CEO doanh nghiệp lớn học từ giáo sư Harvard

Từ ý tưởng đến trải nghiệm Harvard ngay tại Việt Nam

Ra đời từ 1908, Harvard Business School (HBS) thuộc hệ thống Harvard University (Hoa Kỳ) từ lâu đã trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các lãnh đạo từ nhiều quốc gia có mong muốn nâng cao năng lực quản trị và tạo dấu ấn trong kinh doanh.

Mặc dù không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công, không thể phủ nhận rằng HBS là nơi sản sinh ra nhiều lãnh đạo xuất chúng qua các thời kỳ khi nhiều tên tuổi hàng đầu trong giới kinh doanh và chính trị từng theo học hoặc tốt nghiệp từ ngôi trường này như Bill Gates, Sheryl Sandberg, Michael Bloomberg…

ACB Leadership Summit 2024 quy tụ hàng trăm lãnh đạo cấp cao từ các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (Ảnh: ACB).

Song, chưa xét đến chi phí đắt đỏ, với quỹ thời gian hạn hẹp, không phải lãnh đạo nào cũng sẵn sàng và đủ điều kiện tham dự những khóa học "đắt" nhưng "đáng" này.

Thực tế đó đã thôi thúc ACB hiện thực hóa ý tưởng mang chương trình Harvard về Việt Nam. Năm 2024, ACB tổ chức thành công hội nghị lãnh đạo cao cấp Leadership Summit dành cho giới lãnh đạo Việt với sự hướng dẫn của giáo sư Boris Groysberg đến từ HBS.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy (trái) trao đổi cùng GS Boris Groysberg (Ảnh: ACB).

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho rằng quá trình điều hành ngân hàng luôn phải đối mặt với các thách thức kinh doanh lúc này hay lúc khác. Doanh nghiệp càng lớn thì nhu cầu "nâng cấp bản thân" lại càng trở nên cấp thiết hơn, đặc biệt trong môi trường kinh doanh biến động.

"Sau tất cả, giá trị chúng ta chắc chắn có là kiến thức tích lũy từ quá trình học tập suốt đời. Với tinh thần đó, chúng tôi luôn cố gắng mang những điều tốt nhất trên thế giới về Việt Nam", vị chủ tịch này nhấn mạnh.

Không chỉ nắm giữ vị trí lãnh đạo tại ACB, ông Huy còn được biết là thành viên của Young President's Organization (YPO) - tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu với hơn 35.000 thành viên là các giám đốc điều hành trẻ, được lựa chọn theo những tiêu chí khắt khe từ hơn 150 quốc gia.

Các CEO Việt tham gia Leadership Summit 2024 nói gì?

Là một trong những thành viên đầu tiên của Leadership Summit 2024, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Tổng giám đốc điều hành công ty Sắt thép Ngọc Biển (Ngoc Bien Steel), cho biết ấn tượng với cách ACB tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua việc xây dựng mối quan hệ hợp tác.

Thông qua sự kiện, ACB tạo ra một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, nơi các khách hàng có thể tìm thấy sự đồng hành và hỗ trợ. "Nhờ đó chúng tôi có thể mở rộng mối quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những kiến thức quản trị ở tầng cao", bà Ngọc nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Tổng giám đốc điều hành Ngoc Bien Steel (Ảnh: NVCC).

Còn ông Võ Anh Dân, Tổng giám đốc công ty TNHH Dệt may Kim Thành, chia sẻ khóa học năm ngoái đã mở ra nhiều thay đổi trong quá trình quản trị công ty của ông. "Tôi học được rất nhiều kiến thức không chỉ từ giáo sư của Harvard mà còn từ chia sẻ của các thành viên tham gia khóa học", ông Dân nói và cho biết thêm đã áp dụng một vài điểm vào công ty như triển khai các lớp học về đào tạo để phát triển đội ngũ lãnh đạo công ty, phát triển về tư duy quản trị.

Ông Võ Anh Dân, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dệt may Kim Thành (Ảnh: NVCC).

Với phương pháp tiếp cận khác biệt của HBS, người học được dẫn dắt vào suy nghĩ và mục tiêu rõ ràng, đi từ vĩ mô đến vi mô. Nhiều lãnh đạo cũng đồng ý rằng thông qua chương trình đào tạo, họ tìm được lời giải cho những câu hỏi lớn mà doanh nghiệp đang đối mặt hoặc học hỏi thêm cách tiếp cận mới trong quản trị ứng dụng vào mô hình doanh nghiệp.

Bài học mà nữ lãnh đạo của Ngoc Bien Steel đã ứng dụng ngay vào doanh nghiệp hiện tại của mình là tạo sự kết nối với khách hàng. Theo nữ lãnh đạo, thông qua những buổi kết nối, bà có thể chia sẻ những kiến thức quản trị trong ngành và những sản phẩm mới của công ty đến cộng đồng khách hàng, từ đó kết nối họ lại với nhau để có thể cùng nhau liên minh chiến lược, cùng phát triển.

ACB Leadership Summit năm 2025 với chủ đề "Operational Mastery for Customer Experience" dự kiến diễn ra trong 2 ngày (15-16/5) dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Ryan W. Buell. Ông hiện là giáo sư Quản trị Kinh doanh tại HBS, thuộc Bộ môn Quản lý công nghệ và vận hành.

Là người từng nhận giải thưởng nghiên cứu giai đoạn đầu Wickham Skinner, Giáo sư Ryan W. Buell còn được biết đến với những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực vận hành dịch vụ và vai trò dẫn dắt cố vấn cho các học giả tương lai.

Các nghiên cứu của ông tập trung vào cách quyết định vận hành ảnh hướng đến hành vi của khách hàng và kết quả kinh doanh. Công trình của ông được công bố trên các tạp chí học thuật hàng đầu và đăng trên The New York Times, The Wall Street Journal.