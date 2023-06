74 cửa hàng xăng dầu tại Bình Dương tạm dừng hoạt động

Ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương - cho biết toàn tỉnh có 74 cửa hàng xăng dầu đang tạm dừng hoạt động, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương. Việc nhiều cửa hàng xăng dầu dừng hoạt động phần nào gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp nhiên liệu phục vụ nhu cầu đi lại.

Các cửa hàng đóng cửa do không được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu chủ yếu do chưa đáp ứng điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và không đáp ứng khoảng cách an toàn theo quy chuẩn của Bộ Công Thương. Một số cửa hàng xăng dầu chưa chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ theo quy định.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Sở Công Thương cho biết đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh có giải pháp hướng dẫn doanh nghiệp đảm bảo các quy định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Sở cũng đã tổng hợp danh sách các cửa hàng xăng dầu chưa chuyển mục đích sử dụng đất (phân theo các giai đoạn đầu tư theo Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Đầu tư năm 2005 và Luật Đầu tư năm 2014) kèm theo các tài liệu về đầu tư, xây dựng… gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường. Từ đó, các Sở này xem xét, có ý kiến về chủ trương đầu tư khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng trường hợp cụ thể.

Bình Dương tạm dừng hoạt động nhiều cửa hàng xăng dầu (Ảnh: Mạnh Quân).

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát cấp giấy chứng nhận chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ đảm bảo đúng quy định. Sở Công Thương được giao phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh hoàn thiện những điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, tháng 10/2022, Bình Dương ghi nhận có 111 cửa hàng xăng dầu dừng hoạt động kinh doanh, hoặc do chuyển đổi công năng, hoặc không đáp ứng điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu và Sở Công Thương không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Hồi tháng 4 năm nay, Bình Dương cũng cho biết có 103 cửa hàng đóng cửa còn 344 cửa hàng đang hoạt động. Trong đó, 21 cửa hàng không đủ điều kiện được cấp phép nên đã chuyển đổi công năng; 82 cửa hàng đang hoàn thiện hồ sơ về phòng cháy chữa cháy, chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất ở sang đất thương mại để đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động trở lại.