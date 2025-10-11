4 "cạm bẫy" cần lưu tâm khi định đầu tư vàng

Giá vàng gần đây đã vượt mốc 4.000 USD/ounce, tăng 54% so với đầu năm, hướng kim loại quý đến năm tăng giá mạnh nhất kể từ năm 1979. Đà tăng này làm dấy lên một câu hỏi lớn trong giới đầu tư rằng liệu đây có phải thời điểm vàng để gia tăng tỷ trọng trong danh mục?

Rõ ràng, vàng đang đóng một vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục. Dù vậy, trước khi chạy theo đám đông, nhà đầu tư cần nhìn thấu những rủi ro tiềm ẩn. Theo các chuyên gia, có 4 nhóm rủi ro chính mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần phải cân nhắc.

Khi thị trường biến động, nhà đầu tư thường tìm đến vàng như một “nơi trú ẩn an toàn” để bảo toàn giá trị tài sản (Ảnh: Getty).

4 "cạm bẫy" cần né tránh khi đầu tư vàng

Rủi ro về giá (Nỗi lo "đu đỉnh")

Mua vào khi giá đang ở mức đỉnh lịch sử luôn là một quyết định mạo hiểm. “Chiến lược mua ở mức cao để kỳ vọng giá còn cao hơn trong ngắn hạn là điều rất khó thành công”, ông Darrell Fletcher, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Capital Markets, thẳng thắn nhận định.

Mặc dù vàng đang có nhiều yếu tố hỗ trợ, việc đặt kỳ vọng hợp lý và xác định tầm nhìn dài hạn là cực kỳ quan trọng. “Vàng không nên được xem là công cụ sinh lợi đột biến. Vai trò chính của nó là ổn định danh mục đầu tư đa dạng hóa”, ông Alex Tsepaev, Giám đốc Chiến lược của B2PRIME Group, nhấn mạnh.

Rủi ro đầu cơ (Tài sản khó đoán)

Khác với cổ phiếu hay trái phiếu, vàng không tạo ra dòng tiền hay cổ tức. Giá trị của nó phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu thị trường, vốn bị chi phối bởi nhiều yếu tố vĩ mô, chính trị, tài chính khó lường.

Ông Thomas Winmill, Giám đốc danh mục đầu tư tại Midas Funds, khuyến nghị nhà đầu tư nên xem vàng miếng hay quỹ ETF vàng là những khoản đầu tư có tính đầu cơ cao. Nếu giá vàng ngừng tăng, nhà đầu tư có thể sẽ “mắc kẹt với một tài sản không sinh lời”, ông Haworth cảnh báo.

Chi phí cơ hội (Cái giá của sự an toàn)

Khi rót tiền vào vàng, bạn đã “khóa” nguồn vốn đó và có thể bỏ lỡ các cơ hội sinh lời hấp dẫn hơn từ những kênh đầu tư khác. Đây chính là chi phí cơ hội.

“Cái giá của việc nắm giữ vàng chính là sự tăng trưởng mà bạn đánh mất ở những kênh đầu tư khác”, ông Tsepaev giải thích. Ví dụ, nếu bạn dồn toàn bộ tài sản vào cổ phiếu công nghệ như Nvidia trong năm qua, lợi nhuận có thể đã rất khổng lồ.

Tuy nhiên, hầu hết nhà đầu tư chọn phân bổ rủi ro, chấp nhận lợi nhuận thấp hơn để đổi lấy sự an toàn. Việc giữ tỷ trọng vàng ở mức hợp lý sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại từ các cơ hội bị bỏ lỡ.

Rủi ro gian lận

Một thực tế đáng lo ngại là vàng không chịu sự điều chỉnh của luật chứng khoán. Điều này tuy giảm bớt các thủ tục phức tạp nhưng cũng tạo điều kiện cho các hành vi gian lận. Các hình thức phổ biến bao gồm vàng giả, vàng kém chất lượng, chứng chỉ vàng không có thật, hoặc các điểm thu mua ép giá trang sức thấp hơn nhiều so với giá trị thực.

Ông Brett Elliott, Giám đốc nội dung tại American Precious Metals Exchange (APMEX), khuyến cáo nhà đầu tư phải kiểm tra kỹ uy tín và lịch sử hoạt động của bất kỳ tổ chức nào trước khi giao dịch.

Nên đầu tư bao nhiêu vào vàng?

Trước sức hấp dẫn của vàng, không ít nhà đầu tư đang cân nhắc tăng tỷ trọng. Tuy nhiên, hầu hết chuyên gia tài chính đều đưa ra một lời khuyên thận trọng.

Phần lớn các cố vấn khuyến nghị chỉ nên phân bổ tối đa 5% danh mục cho vàng. Đây được xem là mức hợp lý để vàng phát huy vai trò phòng vệ mà không làm ảnh hưởng tiêu cực đến tiềm năng tăng trưởng chung của toàn bộ danh mục.

Ngay cả Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu tư Bridgewater Associates và có quan điểm rất lạc quan về vàng, cũng chỉ đề xuất tỷ trọng có thể lên tới 15% trong những thời kỳ thị trường cực kỳ biến động.

Ông Bill Shafransky, cố vấn tài chính tại Moneco Advisors, cũng cho rằng, việc dành khoảng 2-5% danh mục đầu tư cho vàng là hợp lý, nhất là nếu điều đó giúp bạn yên tâm và ngủ ngon hơn mỗi đêm. Câu nói này đã chỉ ra giá trị lớn nhất mà vàng có thể mang lại cho nhiều người, đó là sự an tâm.

Sau màn trình diễn phá đỉnh ấn tượng, tính đến 10h ngày 10/10, giá vàng thế giới giảm nhẹ 1,87% xuống mức 3.972 USD/ounce và hiện ở trên 4.000 USD.