30Shine tiên phong xu hướng uốn tóc nam Hàn Quốc K-Perm

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập tóc K-Perm (Ảnh: 30Shine).

Ra đời từ năm 2015, 30Shine hiện là chuỗi cắt tóc nam hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống hơn 80 salon trên toàn quốc, tiên phong trong việc đổi mới, biến dịch vụ cắt tóc kiểu cũ thành nơi định hình phong cách tóc thời trang nam, giúp nam giới hiện đại có kiểu tóc đẹp, làn da khỏe mạnh và tinh thần thư giãn.

Xác định sứ mệnh nâng tầm phong cách đàn ông Việt, năm 2023, 30Shine đã hợp tác với ATS for man - nhãn hiệu thuốc uốn hàng đầu tại Hàn Quốc - tổ chức chương trình Ready for New Game giới thiệu bộ sưu tập tóc K-Perm.

Tại chương trình, đại diện 30Shine cho hay, nam giới hiện nay ngày càng quan tâm đến vẻ bề ngoài với nhận định diện mạo lịch lãm, thời trang sẽ giúp tăng sự tự tin trong giao tiếp và thành công hơn trong công việc và cuộc sống.

Ông Khuất Năng Vĩnh, Giám đốc Sáng tạo Tạp chí Men's Folio Việt Nam, một diễn giả khách mời cho biết: "Theo nghiên cứu bởi Đại học Chicago, những người đàn ông có vẻ ngoài chải chuốt sẽ có thu nhập cao hơn 22% so với vị trí tương đương. Trong đó, tóc là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với ngoại hình người nam giới".

Bà Julie Lee - Giám đốc phát triển thị trường của ATS for man - chia sẻ hiện nay cứ 3 người đàn ông Hàn Quốc lại có một người lựa chọn uốn trở thành giải pháp tạo kiểu lâu dài. "Chất liệu tóc châu Á thường có sợi tóc thẳng, thô, xù, khó vào nếp, dịch vụ uốn sẽ giúp định hình lại nếp tóc, tóc dễ dàng tạo kiểu và vào nếp hơn, tạo ra những mái tóc bồng bềnh, cuốn hút tự nhiên. Đó là lý do các ca sĩ K-pop và các tài tử Hàn Quốc lựa chọn giải pháp làm đẹp này, và biến uốn nam Hàn Quốc trở thành xu hướng toàn cầu như hiện nay", bà Lee nói.

Nhà tạo mẫu tóc Soonsiki (Hàn Quốc) trực tiếp trình diễn và giới thiệu về các mẫu tóc trong bộ sưu tập K-perm của 30Shine (Ảnh: 30Shine).

Sự kiện còn có sự xuất hiện của nhà tạo mẫu Soonsiki - một trong những nhà tạo mẫu tóc có tầm ảnh hưởng tại Hàn Quốc với trang youtube hơn 218 nghìn người theo dõi. Ông Soonsiki chia sẻ:"Tôi đã được chứng kiến toàn cảnh sự phát triển của dịch vụ uốn nam tại Hàn Quốc, từ khi mới ra đời cho đến khi thịnh hành như hiện nay. Dịch vụ này đã có những sự ảnh hưởng nhất định đến thị trường nước ngoài, cả thị trường khó tính và có những nét văn hóa rất riêng như Mỹ. Tôi tin bộ sưu tập lần này của 30Shine sẽ là một dấu mốc quan trọng cho một thời kỳ mới với những xu hướng và giải pháp làm đẹp chuyên nghiệp, tân tiến và hợp thời dành cho nam giới tại Việt Nam".

Bộ sưu tập K-Perm là kết quả hợp tác giữa ATS for man và 30Shine trong việc chuyển giao độc quyền giữa 3 yếu tố thiết kế, kỹ thuật và sản phẩm. Cả hai bên cho biết cùng tin tưởng chỉ có sự kết hợp hài hòa giữa 3 yếu tố này mới có thể đem lại một dịch vụ tiêu chuẩn Hàn Quốc, được tối ưu dành cho đàn ông Việt.

Dịch vụ K-Perm được xây dựng dựa trên 3 yếu tố gồm thiết kế, kỹ thuật và sản phẩm (Ảnh: 30Shine).

Về thiết kế, nhóm các nhà tạo mẫu Hàn Quốc và Việt Nam cùng nghiên cứu và tổng hợp những mẫu uốn thịnh hành và được yêu thích nhất tại Hàn Quốc, sau đó tùy chỉnh cho phù hợp với chất tóc và khuôn đầu người Việt Nam, đảm bảo anh em sẽ có một diện mạo "lột xác" nhất.

Kỹ thuật là yếu tố quan trọng để biến mọi thiết kế trở thành những mẫu tóc ưa nhìn ngoài đời thực. ATS for man đã chuyển giao những công nghệ hiện đại cùng kỹ thuật uốn nâng cao Hàn Quốc trực tiếp cho đội ngũ Stylist 30Shine trong suốt thời gian vừa qua.

Về sản phẩm, đại diện 30Shine khẳng định, 100% dịch vụ K-Perm sử dụng thuốc uốn ATS nổi tiếng tại thị trường Hàn Quốc, không mùi khó chịu, không gây hại da đầu hay tóc, đảm bảo nếp uốn căng, giữ nếp lâu bền đẹp với thời gian.

Đại diện của 30Shine và ATS for man cùng ký cam kết hợp tác lâu dài trong việc phát triển dịch vụ uốn Hàn Quốc K-perm tại thị trường Việt Nam (Ảnh: 30Shine).

Bộ sưu tập K-perm được ra đời gồm 9 mẫu uốn nam và một mẫu uốn dành cho trẻ em, kỳ vọng đáp ứng mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, phong cách và chất liệu tóc khác nhau.

Bộ sưu tập K-perm được giới thiệu (Ảnh: 30Shine).

Trong chương trình còn có sự xuất hiện của rapper Andree Right Hand. Andree đã mang đến một màn trình diễn sôi động để khép lại sự kiện, cùng những chia sẻ về bí quyết của vẻ ngoài điển trai, luôn sẵn sàng của mình nằm ở 3 yếu tố răng, tóc và trang phục.