150 nhà đầu tư toàn cầu đến Việt Nam tìm cơ hội "giải ngân"

VinaCapital khẳng định Việt Nam đang có vị thế tốt hơn nhiều quốc gia trong khu vực để duy trì tăng trưởng. Lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến tăng 23% trong năm 2025, song thị trường vốn cũng đứng trước những thách thức lớn về cải cách.

Ngày 28/10, chia sẻ trước thềm Hội nghị Nhà đầu tư 2025, ông Don Lam - Tổng Giám đốc kiêm cổ đông sáng lập VinaCapital - nhấn mạnh: “Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất ổn, Việt Nam có vị thế tốt hơn nhiều quốc gia khác để tiếp tục tăng trưởng, cả trong ngắn hạn và dài hạn, nhờ tầm nhìn và hành động quyết đoán của Chính phủ. Với khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò dẫn dắt, cơ hội dành cho nhà đầu tư đang trở nên cự kỳ hấp dẫn”.

Ông Don Lam cho biết thêm, hội nghị năm nay đã chào đón số lượng khách kỷ lục 150 nhà đầu tư toàn cầu, vượt con số 130 của năm ngoái, minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của Việt Nam. Đặc biệt, sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi hồi tháng 10, dòng vốn ngoại có thêm lý do để quan tâm.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital (Ảnh: DT).

Ông Don Lam cho biết, Hội nghị năm nay xoay quanh chủ đề “Việt Nam 2.0” - giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước được định hình bởi các cải cách sâu rộng và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ, với động lực chính đến từ khu vực kinh tế tư nhân.

Trong đó, các nhà đầu tư toàn cầu cũng tập trung vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam 2.0 hướng tới mục tiêu quan trọng: Trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng 23% trong năm nay

VinaCapital dự báo, riêng năm 2025, lợi nhuận doanh nghiệp Việt Nam sẽ tăng trưởng tới 23%, với các ngành dẫn dắt gồm nguyên vật liệu, bảo hiểm, bất động sản, công nghệ - viễn thông và ngân hàng.

Trước đó, quỹ cũng ước tính lợi nhuận doanh nghiệp có thể tăng bình quân 18,4% trong vòng 1-2 năm tới, nhờ nền kinh tế vĩ mô ổn định, chính sách hỗ trợ tích cực và triển vọng nâng hạng thị trường.

Theo phân tích của VinaCapital, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang giao dịch với mức P/E khoảng 15 lần - khá hợp lý so với khu vực. Với đà nâng hạng, VN-Index có khả năng được định giá lại trong 12-18 tháng tới.

Dự phóng lợi nhuận doanh nghiệp (Ảnh: VinaCapital).

Thách thức nẳm ở CCP và tỷ lệ sở hữu vốn nhà đầu tư nước ngoài

Tuy nhiên, thách thức lớn hơn nằm ở việc duy trì và củng cố vị thế này trong dài hạn. Theo VinaCapital, để làm được điều đó, Việt Nam cần thực hiện thêm các cải cách toàn diện nhằm tăng chiều sâu, hiện đại hóa và phát triển bền vững thị trường vốn.

Đầu tiên, liên quan đến việc thành lập Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty System - CCP) vào cuối năm 2026. Hiện nay, mô hình giao dịch không yêu cầu ứng trước tiền (Non-Prefunding - NPF) chỉ là giải pháp tạm thời để đáp ứng tiêu chí nâng hạng của FTSE Russell. Trong khi đó, CCP mới là yêu cầu dài hạn của MSCI, tổ chức xếp hạng lớn nhất thế giới.

Theo lộ trình của Chính phủ, Việt Nam sẽ thành lập công ty con phụ trách CCP trực thuộc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), phù hợp với tiêu chuẩn của MSCI. Dự kiến, khung pháp lý và thể chế cần thiết sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2026, và hệ thống CCP sẽ chính thức đi vào hoạt động trong quý I/2027.

Bên cạnh đó, việc nới lỏng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cũng là yếu tố then chốt. Theo các chuyên gia, nếu mở rộng tỷ lệ sở hữu ngoại, Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận vốn quốc tế, đồng thời tăng tính hấp dẫn trong mắt các quỹ lớn.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào hai ngành trụ cột: Tài chính (chiếm 37%) và bất động sản (19%). VinaCapital khuyến nghị cần đẩy mạnh đa dạng hóa cơ cấu ngành, khuyến khích nhiều doanh nghiệp mới IPO chất lượng cao. Điều này sẽ giúp thị trường phản ánh sát hơn nền kinh tế và giảm sự lệ thuộc vào một vài lĩnh vực.