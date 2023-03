10 nhân sự thu hồi nợ bị khởi tố, sếp F88 lên tiếng

Như Dân trí thông tin, tại hội nghị diễn ra ở Tiền Giang ngày 30/3, Đại tá Mai Hoàng - Phó giám đốc Công an TPHCM - cho biết, thời gian qua đơn vị đã triệt xóa 6 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản trong đó có Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh F88, 64 bị can đã bị khởi tố. Riêng đối với chi nhánh TPHCM của F88, cơ quan điều tra đã kiểm tra, phát hiện 79 địa điểm kinh doanh (cửa hàng) có sai phạm, khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm, nhân viên.

Liên quan đến sự việc, F88 cho biết ngày 23/3 đơn vị này đã nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC02) đã tiến hành khởi tố 5 cá nhân là nhân viên thu hồi nợ.

Trả lời Dân trí, ông Nguyễn Đức Đại - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh F88 cho biết hiện đơn vị này đang làm rõ xem sai phạm của nhân viên với khách hàng nào, từ đó có phương án đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Ông Đại cho rằng việc kiểm tra, rà soát này hoạt động tín dụng diễn ra trên diện rộng, từ các công ty tài chính lớn cho đến cho đến các mô hình kinh doanh mới như F88, cửa hàng cầm đồ truyền thống, nhỏ lẻ là điều cần thiết trong quá trình điều tiết sự phát triển "nóng" của thị trường tài chính tín dụng, đặc biệt nhóm dưới chuẩn ngân hàng. Điều này giúp cho thị trường ngày càng minh bạch và lành mạnh hơn.

Công ty này khẳng định không bao che cho cá nhân vi phạm. Còn trong hoạt động, công ty này có quy trình, quy định, chế tài chặt chẽ. Doanh nghiệp cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân nói trên, đồng thời rà soát các điểm kinh doanh của F88 nhằm đảm bảo hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, cơ quan công an tại nhiều địa phương tại tỉnh Tiền Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang… tiến hành kiểm tra hành chính các phòng giao dịch của chuỗi cầm đồ này.

F88 cho biết đây là đợt kiểm tra hành chính định kỳ của công an địa phương do ngành nghề kinh doanh hiện tại là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được quản lý bởi chính quyền địa phương. Công ty này còn cho biết thêm trong thời gian tới, các đợt kiểm tra dự kiến sẽ xảy ra định kỳ theo quy trình của các cơ quan chức năng.