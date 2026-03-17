Trung Quốc thiết kế robot hình người đặc biệt để xây căn cứ trên Mặt Trăng

Hình minh họa về ý tưởng trạm nghiên cứu của Trung Quốc đặt trên Mặt Trăng, với các hệ thống robot vận hành tự động (Ảnh: SCMP).

Loại robot mới này đang được nghiên cứu và phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Kỹ thuật Hệ thống Tàu vũ trụ Bắc Kinh, có kiểu dáng hình người phía trên, gắn vào bệ di chuyển bằng bánh xe ở phía dưới.

Kiểu thiết kế này sẽ kết hợp khả năng di chuyển linh hoạt của hệ thống bánh xe tự hành và sự khéo léo của con người, cho phép robot di chuyển dễ dàng trên bề mặt Mặt Trăng và thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau.

Theo nhóm nghiên cứu, kiểu dáng cơ học của robot được thiết kế để đảm bảo tính linh hoạt và độ chính xác cao trong khi thực hiện các nhiệm vụ như xây dựng công trình, bảo trì thiết bị, thí nghiệm khoa học, thu thập và phân tích mẫu vật trên Mặt Trăng… mà không cần sự can thiệp của con người.

Phần eo của robot có thể xoay 180 độ theo mỗi chiều và cúi về phía trước 90 độ, giúp robot có thể thay đổi kiểu dáng và tiếp cận những khu vực khó nhằm tăng hiệu quả công việc. Bàn tay của robot gồm các khớp linh hoạt như con người, cho phép thực hiện cả nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự khéo léo cao.

Ưu điểm lớn nhất của robot là hệ thống di chuyển bằng bánh xe, với hệ thống treo chủ động trên từng bánh, giúp robot di chuyển nhanh và ổn định hơn trên bề mặt gồ ghề của Mặt Trăng, tạo ra nền tảng vững chắc cho phần thân người phía trên robot.

Để chịu được địa hình và nhiệt độ khắc nghiệt của Mặt Trăng, bánh xe của robot sẽ sử dụng thiết kế lưới kim loại nhẹ, được gia cố bằng gai thép. Cấu trúc này đảm bảo độ bền trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt và khả năng hấp thụ chấn động, giúp phương tiện duy trì độ bám và di chuyển trơn tru trên những quãng đường dài, ngay cả trong cái lạnh cực độ tại Mặt Trăng.

Nhóm nghiên cứu cho biết robot được thiết kế dựa trên những thành công của hệ thống bánh lốp trang bị trên xe tự hành thám hiểm Mặt Trăng Thỏ Ngọc và xe tự hành thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung.

Ngoài robot hình người kết hợp với hệ thống bánh xe kể trên, các nhà nghiên cứu còn đề xuất một loại robot 6 chân, có khả năng di chuyển dễ dàng trên bề mặt Mặt Trăng để vận chuyển hàng hóa, tạo thành một hệ thống robot tự hành để xây dựng trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng.

Trung Quốc đang đẩy nhanh dự án xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng, tạo nên một trung tâm lâu dài để nghiên cứu khoa học và khám phá vũ trụ.

Năm 2021, Trung Quốc đề xuất thành lập Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế (ILRS), một dự án đa quốc gia dự kiến được xây dựng gần cực nam của Mặt Trăng. Cơ sở này được mô tả như một trạm nghiên cứu khoa học toàn diện có khả năng hoạt động tự chủ trong thời gian dài mà không cần con người.

Các phi hành gia chỉ ghé thăm trạm nghiên cứu này trong những nhiệm vụ ngắn ngày, trong khi các hệ thống robot tự động sẽ đảm nhiệm công việc thường ngày.

Bắc Kinh cũng đang phát triển một loạt công nghệ mở đường cho căn cứ Mặt Trăng trong tương lai. Một trong những bước quan trọng là nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ Hằng Nga-7 vào cuối năm nay, nhằm đưa robot và xe tự hành lên Mặt Trăng để tìm kiếm các mỏ băng nước có thể tồn tại trong các miệng núi lửa gần cực nam Mặt Trăng.