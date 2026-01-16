NASA “chốt” thời điểm đưa con người bay lên Mặt Trăng

Con người vẫn chưa thể quay lại Mặt Trăng kể từ sứ mệnh Apollo 17 vào tháng 12/1972 (Ảnh: NASA).

Việc đưa phi hành gia lên Mặt Trăng là một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Tuy nhiên, đã hơn 50 năm trôi qua kể từ thời điểm phi hành gia cuối cùng đặt chân lên Mặt Trăng, nhân loại vẫn chưa thể thực hiện lại điều này dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong khoa học và công nghệ.

Những lý do khiến cho việc đưa con người trở lại Mặt Trăng gặp nhiều khó khăn liên quan đến các vấn đề tài chính và những quy định an toàn. Ngoài ra, NASA cũng như các cơ quan hàng không vũ trụ lớn đều có những mục tiêu chinh phục vũ trụ riêng, thay vì chỉ đặt mục tiêu đưa con người lên Mặt Trăng.

NASA đã đặt ra mục tiêu đưa con người đặt chân xuống Mặt Trăng vào năm 2027, trong sứ mệnh mang tên gọi Artemis III.

Tuy nhiên, việc sứ mệnh Artemis III có được diễn ra hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào thành công của Artemis II, là sứ mệnh đưa tàu vũ trụ có người lái bay ra khỏi quỹ đạo Trái Đất thấp và hướng tới Mặt Trăng.

NASA đã quyết định phóng tàu vũ trụ để thực hiện sứ mệnh Artemis II vào ngày 6/2 tới đây. Dù vậy, thời gian phóng tàu vẫn có thể dao động từ ngày 31/1 đến 14/2 vì phụ thuộc vào các yếu tố như thời tiết, cơ học quỹ đạo, vị trí giữa Trái Đất và Mặt Trăng…

Bốn phi hành gia sẽ thực hiện sứ mệnh Artemis II, bao gồm 3 phi hành gia người Mỹ Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch, đồng hành cùng phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Canada Jeremy Hansen.

Tuy nhiên, tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II sẽ không thực sự đưa các phi hành gia đặt chân xuống Mặt Trăng, mà nó sẽ bay vòng quanh Mặt Trăng theo một quỹ đạo được kiểm soát nghiêm ngặt. Trong quá trình bay, tàu Orion sẽ đưa các phi hành gia đến phía xa của Mặt trăng, điểm xa nhất mà con người từng đạt được.

Sứ mệnh Artemis II sẽ kéo dài khoảng 10 ngày, với mục đích kiểm tra và xác nhận tất cả các hệ thống của tàu vũ trụ hoạt động đúng trong không gian, bao gồm hệ thống hỗ trợ sự sống, hệ thống điều hướng, hệ thống bảo vệ…. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho sứ mệnh Artemis III, đưa con người thực sự đặt chân xuống Mặt Trăng, vào năm 2027.

Dù không thực sự đặt chân xuống Mặt Trăng, sứ mệnh Artemis II vẫn là một bước tiến quan trọng và được xem là chuyến bay đưa con người quay trở lại Mặt Trăng ở khoảng cách gần.

Đã có bao nhiêu người đặt chân lên Mặt Trăng?

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 12 người đặt chân xuống Mặt Trăng, tất cả đều là nam giới, phi hành gia của NASA và mang quốc tịch Mỹ.

Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng là Neil Armstrong, trong sứ mệnh Apollo 11 vào năm 1969. Tiếp sau đó, NASA đã có thêm 5 lần đổ bộ thành công lên Mặt Trăng, bao gồm sứ mệnh Apollo 14 (1971), Apollo 15 (1971), Apollo 16 (1972) và Apollo 17 (1972).

Lần gần nhất có người đặt chân lên Mặt Trăng là trong sứ mệnh Apollo 17, vào ngày 11/12/1972. Hai phi hành gia Eugene Cernan và Harrison Schmitt đã đặt chân xuống Mặt Trăng, trong đó Eugene Cernan là người cuối cùng rời khỏi bề mặt của Mặt Trăng vào ngày 14/12/1972.

Eugene Cernan được ghi nhận là người cuối cùng đi bộ trên Mặt Trăng cho đến ngày nay.