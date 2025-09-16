Siêu máy tính NASA đã tính toán được thời điểm tận thế

Mặt Trời sẽ khiến Trái Đất không thể duy trì sự sống

Một nghiên cứu mới từ NASA phối hợp cùng Đại học Toho của Nhật Bản đã đưa ra dự đoán mang tính bước ngoặt về tương lai xa của hành tinh chúng ta.

Thông qua mô phỏng với siêu máy tính hiện đại, các nhà khoa học cho rằng Trái Đất sẽ không thể tiếp tục nuôi dưỡng sự sống trong khoảng một tỷ năm tới.

Theo nghiên cứu lượng bức xạ khổng lồ sẽ làm tăng nhiệt độ bề mặt Trái Đất, khiến nước bốc hơi, khí hậu biến đổi nghiêm trọng và hệ sinh thái bị phá vỡ (Ảnh: Getty).

Theo kết quả phân tích, nguyên nhân chính đến từ sự thay đổi của Mặt Trời. Càng về sau, Mặt Trời sẽ phát ra nhiều năng lượng hơn và trở nên nóng hơn rất nhiều so với hiện nay.

Lượng bức xạ khổng lồ sẽ làm tăng nhiệt độ bề mặt Trái Đất, khiến nước bốc hơi, khí hậu biến đổi nghiêm trọng và hệ sinh thái bị phá vỡ. Các điều kiện cần thiết để sự sống tồn tại sẽ dần biến mất.

Mốc thời gian được siêu máy tính đưa ra là vào khoảng năm 1.000.002.021. Đây được xem là thời điểm giới hạn khi Trái Đất không còn khả năng chống đỡ trước sức nóng ngày càng dữ dội của Mặt Trời.

Dù thời điểm này còn xa, nhưng nghiên cứu đã khẳng định đây là quá trình không thể đảo ngược.

Oxy trong khí quyển cũng không tồn tại vĩnh viễn

Ngoài sự đe dọa từ Mặt Trời, một yếu tố khác cũng được các nhà khoa học xem là nguyên nhân quan trọng gây ra sự diệt vong của sự sống. Đó chính là sự suy giảm oxy trong bầu khí quyển.

Đây là kết luận từ nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Geoscience của hai nhà khoa học Kazumi Ozaki và Christopher Reinhard.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình kết hợp giữa sinh địa hóa và khí hậu học để kiểm tra độ bền vững của bầu khí quyển hiện tại. Họ phát hiện rằng trạng thái khí quyển giàu oxy không phải là vĩnh viễn.

Trong một giai đoạn tương lai, oxy sẽ giảm mạnh và khiến bầu khí quyển quay về trạng thái gần giống thời kỳ đầu khi Trái Đất mới hình thành.

Điều này có nghĩa là nếu không vì sức nóng của Mặt Trời thì con người cũng khó có thể sinh sống khi khí quyển không còn đủ oxy. Quá trình này xảy ra tự nhiên theo chu kỳ biến đổi của hành tinh và nằm ngoài khả năng can thiệp của con người.

Phát hiện này không chỉ ảnh hưởng đến Trái Đất mà còn thay đổi cách tiếp cận trong nghiên cứu sự sống ngoài hành tinh. Trước đây, oxy được xem là dấu hiệu quan trọng nhất để xác định một hành tinh có khả năng tồn tại sự sống. Nhưng nếu oxy cũng chỉ là một giai đoạn nhất thời, thì tiêu chí này cần được xem xét lại.

Cảnh báo cho nhân loại

Mặc dù ngày tận cùng của sự sống trên Trái Đất còn rất xa trong tương lai, nhưng các dự đoán trên vẫn mang lại giá trị cảnh báo to lớn. Việc hiểu rõ giới hạn tồn tại của sự sống trên Trái Đất sẽ giúp nhân loại có định hướng nghiên cứu, phát triển và thích nghi với các kịch bản biến đổi khí hậu trong hiện tại.

Các chuyên gia cho rằng, đây không phải là lời tiên tri bi quan mà là một thông điệp tích cực từ khoa học.

Khi biết rằng hành tinh xanh không thể duy trì sự sống mãi mãi, con người sẽ có thêm động lực để bảo vệ môi trường, đầu tư cho khoa học vũ trụ và xây dựng lối sống bền vững hơn.

Những dữ liệu này còn mở ra nhiều hướng đi mới cho ngành thiên văn học, sinh học vũ trụ và công nghệ khám phá hành tinh. Từ đó, giới khoa học có thể cải tiến mô hình tìm kiếm hành tinh có sự sống và chuẩn bị cho khả năng mở rộng nơi cư trú của con người ra ngoài Trái Đất.