Trăn, rắn chui xuống dưới nắp ca-pô ô tô bằng cách nào, vì sao?

Khi nhiệt độ tăng lên vào mùa xuân và đầu hè, các loài động vật máu lạnh như trăn, rắn bắt đầu gia tăng hoạt động.

Chúng có thể xâm nhập vào khu vực sinh sống của con người, xuất hiện trên đường phố, trong công viên, nhà ở, thậm chí ẩn nấp trong ô tô. Hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ và thường khiến người dân không kịp phòng bị.

Mùa xuân nhiệt độ tăng cao, các loài trăn, rắn kết thúc ngủ đông và bắt đầu hoạt động, dẫn đến hiện tượng chúng xâm nhập vào nhà dân và nắp ca-pô ô tô (Ảnh: ZME).

Điển hình như những ngày gần đây, người dùng mạng xã hội có thể thấy hình ảnh rắn cạp nia xuất hiện tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), hay mới đây nhất là việc một tài xế ở Lào Cai phát hiện con trăn nặng hơn 10kg trong chiếc ô tô của mình.

Trăn, rắn là loài biến nhiệt nên chúng thường chui vào khoang động cơ ô tô vừa tắt máy để tìm hơi ấm khi trời lạnh, mưa hoặc để đuổi bắt con mồi như chuột (Ảnh: ZME).

Về bản chất, trăn và rắn là động vật biến nhiệt, có độ nhạy cao với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.

Trong mùa đông, chúng bước vào trạng thái ngủ đông. Ở các thời điểm khác, khi nhiệt độ giảm đột ngột hoặc có mưa, chúng có xu hướng tìm nơi trú ẩn ấm áp để duy trì thân nhiệt. Nếu mất phương hướng, chúng sẽ lựa chọn các không gian kín, có khả năng giữ nhiệt.

Trong bối cảnh đó, khoang động cơ của ô tô vừa tắt máy có thể trở thành nơi trú ẩn phù hợp do vẫn còn tích nhiệt trong một khoảng thời gian. Đây cũng là lý do một số loài gặm nhấm như chuột, sóc thường xuất hiện trong khu vực này.

Ngoài ra, trăn và rắn có thể xâm nhập vào ô tô trong quá trình săn mồi. Khi con mồi như chuột di chuyển vào khoang động cơ, chúng có thể truy đuổi và vô tình đi theo vào bên trong.

Các loài trăn, rắn khổng lồ có thể luồn qua khe tản nhiệt hoặc lỗ thoát nước dưới gầm xe nhờ khả năng co giãn cơ bắp, dịch nhầy trơn trượt và hệ xương linh hoạt (Ảnh: Sohu).

Một câu hỏi đặt ra là bằng cách nào những cá thể trăn, rắn có kích thước lớn có thể xâm nhập vào bên trong ô tô.

Ô tô được thiết kế với nhiều khe hở phục vụ thông gió, tản nhiệt và thoát nước, như khu vực dưới kính chắn gió, lưới tản nhiệt phía trước hoặc các lỗ thoát dưới gầm xe. Đây là những vị trí có thể trở thành lối xâm nhập của động vật.

Đối với các loài trăn, rắn kích thước lớn, khả năng này chủ yếu đến từ đặc điểm sinh học. Cơ thể của chúng có độ đàn hồi cao, cho phép nén và thay đổi hình dạng để đi qua các khe hẹp. Đồng thời, cấu trúc cột sống linh hoạt giúp chúng uốn cong và di chuyển trong không gian hạn chế mà không gây tổn thương.

Bên cạnh đó, một số chi tiết trong thiết kế khung gầm, như các lỗ thoát nước hoặc khe hở gần mặt đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xâm nhập. Các yếu tố như cửa xe hoặc nắp ca-pô không được đóng kín cũng có thể làm tăng nguy cơ.

Có những chiếc ô tô, ở phần đầu của khung gầm, không gian tại chỗ thoát nước khá lớn, do khá sát với mặt đất, nên đây là "lối vào" dễ dàng nhất để cho trăn, rắn và các động vật nhỏ khác chui vào(Ảnh: Sohu).

Để giảm thiểu nguy cơ, người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa, dù khả năng trăn, rắn xâm nhập vào khoang hành khách là rất thấp. Nguyên tắc cơ bản là đóng kín cửa xe sau khi rời khỏi phương tiện và tránh đỗ xe tại khu vực có nhiều cây cỏ rậm rạp.

Đối với khoang động cơ, do khó kiểm tra thường xuyên, người sử dụng cần thận trọng khi mở nắp ca-pô để châm các dung dịch hoặc thực hiện bảo dưỡng.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần dừng thao tác và sử dụng các biện pháp xua đuổi phù hợp. Trường hợp động vật không rời đi hoặc bị mắc kẹt, cần giữ khoảng cách an toàn và liên hệ với lực lượng chức năng. Không nên tự ý xử lý để tránh nguy cơ mất an toàn.