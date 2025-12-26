Phát hiện hành tinh chứa đầy kim cương ở bầu khí quyển

Các nhà khoa học, với sự hỗ trợ đắc lực từ kính thiên văn James Webb, vừa công bố phát hiện một ngoại hành tinh có kích thước tương đương sao Mộc nhưng sở hữu những đặc điểm chưa từng thấy trong vũ trụ.

Hành tinh này, được đặt tên là PSR J2322-2650b, nằm cách Trái Đất khoảng 750 năm ánh sáng.

Hành tinh PSR J2322-2650b bị lực hấp dẫn từ sao xung kéo giãn, khiến nó có hình dáng như một trái chanh, thay vì hình cầu tròn trịa (Ảnh minh họa: Ralf Crawford).

Điểm đặc biệt của PSR J2322-2650b là quỹ đạo của nó không xoay quanh một ngôi sao bình thường mà là một sao xung (pulsar) – phần lõi siêu đặc còn sót lại sau vụ nổ siêu tân tinh.

Sao xung này có khối lượng tương đương Mặt Trời nhưng kích thước chỉ bằng một thành phố, quay với tốc độ chóng mặt và phát ra bức xạ cực mạnh, được ví như "ngọn hải đăng của vũ trụ".

PSR J2322-2650b nằm rất gần sao xung, chỉ cách khoảng 1,6 triệu km (ít hơn 100 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời), khiến nó chỉ mất 7,8 giờ để hoàn thành một vòng quỹ đạo. Lực hấp dẫn khổng lồ từ sao xung đã kéo giãn PSR J2322-2650b, biến nó thành hình dáng giống một trái chanh thay vì hình cầu tròn trịa.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất của PSR J2322-2650b nằm ở bầu khí quyển. Khác với các hành tinh thông thường có khí quyển chứa hydro, mêtan, nước hay CO2, bầu khí quyển của PSR J2322-2650b chủ yếu gồm heli và carbon.

Các nhà khoa học còn phát hiện những đám mây muội than ở tầng khí quyển phía trên, và sâu hơn nữa, áp suất khổng lồ đã biến carbon thành kim cương. "Đây là một loại khí quyển hành tinh mới mà chưa ai từng thấy trước đây", Michael Zhang, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về khí quyển ngoại hành tinh tại Đại học Chicago (Mỹ), cho biết.

Minh họa hành tinh PSR J2322-2650b xoay quanh sao xung (Video: Ralf Crawford).

Các nhà khoa học vẫn đang tìm lời giải thích cho sự hiện diện của muội than và kim cương trong bầu khí quyển của PSR J2322-2650b, đặc biệt khi các phân tử carbon thường không tồn tại ở những hành tinh có quỹ đạo gần ngôi sao do nhiệt độ cực cao.

Roger Romani, nhà khoa học từ Viện Vật lý lý thuyết Kavli (Đại học California, Mỹ) và thành viên nhóm nghiên cứu, chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi vẫn chưa biết hết mọi thứ. Đây là một câu đố thú vị để theo đuổi. Phát hiện này cho thấy vũ trụ vẫn còn vô vàn điều kỳ lạ vượt ngoài tưởng tượng của con người".