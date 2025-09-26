Sắp diễn ra triển lãm đổi mới sáng tạo Việt Nam, loạt trải nghiệm hấp dẫn

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam

Trong 3 ngày 1-3/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc sẽ diễn ra Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025. Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10).

Ngày 25/9, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo tổ chức Buổi công bố thông tin Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (Ảnh: Minh Nhật).

Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, với Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa cạnh tranh khốc liệt, đổi mới sáng tạo không chỉ là nhu cầu mà còn là mệnh lệnh của thời đại, quyết định tầm vóc tương lai của đất nước.

“Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam là một trong những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các diễn đàn, hội thảo diễn ra trong 3 ngày tổ chức triển lãm (Ảnh: NIC).

Đây không chỉ là dịp tôn vinh các sản phẩm, thành tựu của Đổi mới sáng tạo, mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”, ông Huy chia sẻ.

Lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia diễn ra vào sáng 1/10 với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, cùng cộng đồng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế và giới truyền thông, dự kiến thu hút hơn 800 đại biểu.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Ảnh: Minh Nhật).

Tại buổi lễ sẽ công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII 2025) cùng nhiều hoạt động phát động hưởng ứng từ các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, chuyên gia.

Nhà khoa học đạt giải Nobel sang Việt Nam

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức diễn đàn Chính sách đổi mới sáng tạo.

Theo ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ đề chính của Ngày hội năm nay là “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Ảnh: Minh Nhật).

Đổi mới sáng tạo không chỉ xuất phát từ phòng nghiên cứu, từ những chuyên gia khoa học mà nó còn hiện hữu trong mỗi công dân, mỗi cá thể, góp phần vào sức mạnh chung của toàn dân tộc.

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 hội tụ đầy đủ các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, dự kiến thu hút khoảng 40 nghìn lượt khách tham dự.

Tại triển lãm có sự hiện diện của hàng trăm doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu, hàng nghìn nhãn hàng, sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, từ các doanh nghiệp, công ty khởi nghiệp, viện/trường.

Sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức tại triển lãm (Ảnh: Minh Nhật).

Tại triển lãm sẽ có các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới trong 11 ngành lĩnh vực trọng tâm tại Quyết định 1131 của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/6.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, VIIE 2025 sẽ tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo chuyên sâu và hoạt động trải nghiệm.

Đáng chú ý, tại Diễn đàn Khai phóng tiềm năng đổi mới sáng tạo Pháp - Việt Nam sẽ có sự tham dự của nhà khoa học đạt giải Nobel - Serge Haroche.

Song song với đó là hàng loạt hoạt động hấp dẫn: Khu trải nghiệm STEM (1-3/10), Giải đấu VEX Robotics Quốc gia 2026 - Kick-off (2/10), Lễ vinh danh các đội thi có thành tích cao trong Giải đấu STEM, Robotics quốc tế (2/10), Vietnam Mobility Festival - Trải nghiệm lái thử xe (1-2/10) và Gala Better Choice Awards (3/10) - giải thưởng tôn vinh các sản phẩm đổi mới sáng tạo tiêu biểu.