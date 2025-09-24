Viên kim cương lớn thứ hai trên thế giới đang được định giá

Viên kim cương Motswedi, nặng 2.488 carat, được khai quật tại mỏ Karowe, Đông Bắc Botswana vào năm ngoái, hiện đang là viên kim cương lớn thứ hai thế giới.

Viên đá quý này đang được công ty đá quý HB Antwerp của Bỉ tiến hành định giá.

Viên đá quý tên Motswedi có trọng lượng 2.488 carat hiện đang là viên kim cương lớn thứ hai trên thế giới (Ảnh: Getty).

Bà Margaux Donckier, Giám đốc Quan hệ công chúng của HB Antwerp, chia sẻ với AFP về sự phức tạp trong việc định giá: “Rất khó để định giá được viên đá này. Chúng ta cần kiểm tra kỹ viên kim cương và xem xét sau khi nó ở dạng đã được đánh bóng”.

Motswedi, được phát hiện bởi công ty khai thác mỏ Lucara của Canada, là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy trong 120 năm qua. Viên kim cương Cullinan nổi tiếng, nặng 3.106 carat và hiện đã được cắt thành 9 viên riêng biệt (nhiều viên thuộc bộ sưu tập của Hoàng gia Anh), vẫn giữ vững vị trí viên kim cương lớn nhất thế giới.

“Dù Motswedi vẫn chưa được định giá ở mức phù hợp, nó vẫn đang nhận được sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới”, bà Donckier cho biết.

Motswedi đặt cạnh 3 viên kim cương khác đang được HB Antwerp trưng bày (Ảnh: Getty).

HB Antwerp hiện đang trưng bày Motswedi cùng ba viên kim cương khác, trong đó có viên kim cương lớn thứ ba thế giới cũng được tìm thấy gần đây tại cùng một mỏ. Mặc dù khó định giá riêng từng viên, bà Donckier ước tính tổng giá trị của cả bốn viên có thể đạt ít nhất 100 triệu đô la Mỹ.

“Những viên kim cương to đặc biệt hiếm thấy này có thể sẽ được trưng bày tại một bảo tàng”, bà Donckier nhận định.

Viên kim cương Motswedi khi được đặt so sánh với một số vật dụng khác (Ảnh: Công ty khai thác Lucara Diamond).

Motswedi được phát hiện nhờ công nghệ tia X chuyên dụng, hệ thống Mega Diamond Recovery X-ray Transmission được lắp đặt từ năm 2017, giúp phát hiện và khai thác những viên kim cương cỡ lớn một cách nguyên vẹn.

Trước đó, mỏ Karowe cũng đã tìm thấy hai viên kim cương khổng lồ khác là Sewelo (1.758 carat) và Lesedi La Rona (1.109 carat).

Năm 2017, ông trùm kim cương người Anh Laurence Graff đã chi 53 triệu đô la cho viên Lesedi La Rona. Hai năm sau, vào năm 2019, hãng thời trang Louis Vuitton cũng đã mua lại viên Sewelo với một khoản tiền khổng lồ.

Giá trị của một viên kim cương có thể phụ thuộc vào thời gian hình thành, giác cắt, màu sắc, độ tinh khiết và trọng lượng carat sau khi xử lý (Ảnh: Getty).

Botswana hiện là quốc gia khai thác kim cương lớn thứ hai thế giới, sau Nga, chiếm 20% sản lượng toàn cầu. Ngành công nghiệp kim cương là nền tảng vững chắc cho nền kinh tế Botswana, đóng góp hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tuy nhiên, thị trường kim cương toàn cầu đang đối mặt với xu hướng giảm trong những năm gần đây do nhu cầu giảm và sự cạnh tranh về giá với kim cương nhân tạo.