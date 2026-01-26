Nhà thần kinh học chia sẻ mẹo để nhanh chóng ngủ lại khi thức giấc giữa đêm

Nhiều người mệt mỏi vì thường xuyên bị thức giấc giữa đêm và không thể ngủ trở lại (Ảnh minh họa: AI).

Có được một giấc ngủ ngon và tỉnh dậy sảng khoái là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi vì nhiều yếu tố khác nhau như tiếng ồn, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh hay căng thẳng trong công việc… khiến nhiều người thường bị thức giấc giữa đêm và rất khó có thể chìm vào giấc ngủ trở lại.

Những người này sẽ luôn ở trạng thái mệt mỏi, lờ đờ suốt ngày hôm sau, ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống.

Ngoài các vấn đề về bệnh lý và cần phải sử dụng thuốc để điều trị, có giải pháp nào để giảm thiểu tình trạng này hay không?

Theo Giáo sư Andrew Huberman, chuyên gia thần kinh học đang làm việc tại Trường Y thuộc Đại học Stanford (Mỹ), những nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng đã giúp ông tìm ra giải pháp giúp mọi người có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trở lại.

“Tôi đã tiến hành những nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng về hô hấp, cho thấy sự ảnh hưởng của nó đối với mức độ căng thẳng và giảm căng thẳng của mỗi người”, Giáo sư Andrew Huberman chia sẻ.

“Nếu bạn tỉnh giấc vào giữa đêm và gặp khó khăn để có thể ngủ trở lại, hãy thử thở ra thật dài một vài lần, đồng thời giữ mắt nhắm chặt và di chuyển mắt từ bên này sang bên kia phía sau mí mắt, qua lại liên tục. Cách thức này có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ trở lại trong khoảng 5 phút hoặc tương tự”, Giáo sư Andrew Huberman nói thêm.

Giáo sư Andrew Huberman hiện làm việc tại Trường Y thuộc Đại học Stanford (Ảnh: Times).

Ông cũng cho rằng cách thức này có thể không phù hợp với 100% người áp dụng, nhưng những nghiên cứu cho thấy nó thực sự có hiệu quả và những ai thường xuyên thức dậy vào giữa đêm nên áp dụng thử.

Giáo sư Andrew Huberman cho biết đây không phải là mẹo huyền bí, mà là vấn đề khoa học thuần túy, khi “điều hòa đôi mắt và hơi thở là những cách để kiểm soát mức độ căng thẳng, giúp mọi người dễ ngủ hơn”.

Sau khi mẹo của Andrew Huberman được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cho biết họ đã thử thực hiện theo và thực sự hiệu quả.

“Tôi đã thử thực hiện theo biện pháp do Giáo sư Huberman chia sẻ và nó thực sự hiệu quả. Dĩ nhiên nó không phải là kiểu bạn sẽ ngủ được ngay, nhưng giải pháp này thực sự giúp bạn cảm thấy thư giãn và dễ quay trở lại giấc ngủ hơn”, một người dùng mạng xã hội X bình luận.