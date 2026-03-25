Sự thật bất ngờ về tiếng “xoành xoạch” của máy ATM khi rút tiền

Không phải tiếng đếm tiền

Đằng sau tiếng động tưởng như rất đơn giản ấy là cả một hệ thống cơ khí và kiểm soát vận hành phức tạp bên trong máy ATM.

Trong đời sống hiện đại, ATM đã trở thành thiết bị quen thuộc, gắn với nhu cầu giao dịch tài chính hàng ngày. Cùng với sự tiện lợi, chiếc máy này cũng khiến không ít người tò mò bởi những âm thanh đặc trưng phát ra trong lúc xử lý lệnh rút tiền.

Theo nguyên lý vận hành, khi người dùng nhập số tiền cần rút và xác nhận giao dịch, máy ATM không “đếm tiền” theo cách nhiều người vẫn hình dung. Thay vào đó, hệ thống sẽ kích hoạt một chuỗi thao tác cơ khí được lập trình chính xác.

Theo Hyosung America, trước hết, máy xác định loại mệnh giá cần lấy từ các hộp chứa tiền bên trong. Mỗi hộp thường chứa một mệnh giá riêng. Sau đó, bộ phận tách tiền sẽ hoạt động để lấy từng tờ ra khỏi cả xấp lớn. Quá trình này có thể tạo ra tiếng động nhỏ do ma sát, nhưng đó chưa phải nguồn âm thanh chính mà người dùng thường nghe thấy.

Âm thanh "xoành xoạch" khi rút tiền tại ATM khiến nhiều người lầm tưởng là tiếng đếm tiền (Ảnh: Getty).

Phần lớn âm thanh quen thuộc thực chất đến từ hệ thống truyền động và vận chuyển tiền bên trong máy. Sau khi được tách ra, các tờ tiền tiếp tục đi qua một loạt bộ phận như bánh răng, dây curoa, trục quay và băng chuyền để được đưa từ khoang chứa đến khu vực kiểm tra, rồi mới đến khe trả tiền.

Vì các cơ cấu này hoạt động với tốc độ cao trong không gian hẹp, tiếng động phát ra khá rõ và liên tục. Đây cũng là lý do dù người dùng rút số tiền ít hay nhiều, âm thanh của máy ATM vẫn gần như không thay đổi đáng kể. Tiếng ồn ấy phụ thuộc vào việc hệ thống cơ khí đang vận hành, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng tiền được rút.

Ngoài hệ thống truyền động, chính các tờ tiền khi di chuyển qua các khe hẹp cũng góp phần tạo ra âm thanh. Sự ma sát nhẹ giữa tiền, không khí và các bề mặt dẫn hướng tạo nên tiếng “xoạt xoạt” đặc trưng.

Khi tiền được đẩy ra gần đến khe nhận, luồng không khí bị xáo trộn cũng làm xuất hiện âm thanh kết thúc mà nhiều người đã quá quen tai.

Ý nghĩa khác của âm thanh máy ATM

Không chỉ là hệ quả cơ học, âm thanh của máy ATM còn mang ý nghĩa nhất định với người sử dụng. Với những người khiếm thị, đây có thể xem là tín hiệu giúp họ nhận biết giao dịch đang diễn ra bình thường.

Việc nghe thấy tiếng máy hoạt động rồi đến tiếng mở khe trả tiền giúp họ hình dung được tiến trình mà không cần quan sát màn hình.

Việc đảm bảo tiền được trả đúng số lượng và đúng tiêu chuẩn không dựa vào âm thanh. Sau khi được tách ra, từng tờ tiền sẽ tiếp tục đi qua hệ thống kiểm tra bằng cảm biến.

Những cảm biến này có nhiệm vụ nhận diện kích thước, từ tính, hoa văn và một số đặc điểm bảo an của tiền. Nếu phát hiện bất thường, tờ tiền sẽ bị loại bỏ vào ngăn riêng và máy sẽ thay bằng tờ khác.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng ATM vẫn còn phổ biến, các ngân hàng và nhà sản xuất cũng ngày càng quan tâm hơn đến trải nghiệm người dùng. Một số dòng ATM đời mới đã được tối ưu để vận hành êm hơn, nhờ cải tiến động cơ, giảm rung lắc và bổ sung vật liệu cách âm.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng không nên loại bỏ hoàn toàn loại âm thanh này. Một mức tiếng động vừa phải vẫn mang lại cảm giác máy đang hoạt động, giúp người dùng yên tâm hơn trong lúc giao dịch. Đây là dạng phản hồi tự nhiên, tạo sự tin cậy khi đứng trước một thiết bị tự động xử lý tiền mặt.