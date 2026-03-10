Người ngoài hành tinh có thể đã cố gắng liên lạc Trái Đất trong nhiều năm

Kính viễn vọng vô tuyến được sử dụng để phát hiện và thu thập dữ liệu về các nguồn sóng vô tuyến từ vũ trụ (Ảnh: hanmaomin).

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal.

Bài báo của các nhà nghiên cứu tại Viện SETI (Tìm kiếm Trí tuệ Ngoài Trái Đất) chỉ ra rằng các cuộc tìm kiếm liên lạc với người ngoài hành tinh thường tập trung vào các đỉnh tần số cực kỳ sắc nét và hẹp.

Tuy nhiên, sự biến dạng có thể xảy ra khi sóng radio truyền qua không gian giữa các vì sao, đặc biệt là khi sự biến dạng xuất hiện gần nguồn phát hơn.

Theo một thông cáo báo chí về nghiên cứu, "Sự dao động mật độ plasma trong gió sao, cũng như các sự kiện phun trào bất thường như phóng khối lượng vành nhật hoa, có thể làm biến dạng sóng radio gần điểm xuất phát của chúng, làm 'làm mờ' tần số tín hiệu".

Tiến sĩ Vishal Gajjar, nhà thiên văn học tại Viện SETI và là tác giả chính của bài báo, giải thích thêm: "Các phương pháp tìm kiếm truyền thống thường được tối ưu hóa cho các tín hiệu cực kỳ hẹp. Nếu một tín hiệu bị mở rộng bởi môi trường của chính ngôi sao tạo ra nó, nó có thể lọt xuống dưới ngưỡng phát hiện của chúng ta, ngay cả khi nó thực sự tồn tại".

Để xác định liệu có đang bỏ lỡ thông tin liên lạc từ người ngoài hành tinh hay không, các nhà nghiên cứu đã xem xét cách "thời tiết không gian" gần điểm xuất phát có thể làm rộng tín hiệu truyền dẫn.

Sau đó, họ đã xây dựng một khung lý thuyết thực tiễn để ước tính mức độ rộng tín hiệu có thể xảy ra đối với các loại sao khác nhau nếu chúng bị ảnh hưởng bởi những điều kiện như vậy.

Kết quả nghiên cứu thật đáng kinh ngạc. Ví dụ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các sao lùn M, chiếm khoảng 75% số sao trong Dải Ngân Hà, có thể dễ làm rộng tín hiệu băng hẹp gần nguồn gốc của chúng do "thời tiết không gian". Điều này có nghĩa là chúng ta có thể đang bỏ lỡ các tín hiệu do phương pháp phát hiện hiện tại của chúng ta.

Do đó, các nhà nghiên cứu cho rằng các chiến lược tìm kiếm nên được điều chỉnh để tìm kiếm các tín hiệu rộng hơn một chút so với dự kiến ​​truyền thống.

Nhà khoa học Grayce C. Brown, đồng tác giả của nghiên cứu và trợ lý nghiên cứu tại Viện SETI, nhấn mạnh: "Bằng cách định lượng cách hoạt động của các ngôi sao có thể định hình lại các tín hiệu băng hẹp, chúng ta có thể thiết kế các cuộc tìm kiếm phù hợp hơn với những gì thực sự đến Trái Đất, chứ không chỉ những gì có thể được truyền đi".