Dầu thô được chưng cất thành xăng, gas, diesel như thế nào?

Khi vừa được khai thác, dầu thô không phải là một loại nhiên liệu có thể sử dụng ngay mà là một hỗn hợp phức tạp gồm nhiều hợp chất hydrocarbon khác nhau.

Giá trị thực sự của dầu mỏ chỉ được phát huy khi nó đi qua các nhà máy lọc dầu - nơi nguồn tài nguyên này được phân tách, xử lý và chuyển hóa thành hàng loạt sản phẩm thiết yếu cho giao thông, công nghiệp và đời sống hiện đại.

Nơi biến chất lỏng đen thành nhiên liệu

Theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dầu thô có thể cháy nhưng không thể được sử dụng trực tiếp cho động cơ hoặc thiết bị hiện đại nếu chưa được tinh chế.

Nguyên nhân đến từ các hỗn hợp không đồng nhất trong dầu thô, bao gồm cả các phân tử nhẹ dễ bay hơi lẫn các hợp chất nặng khó cháy, khiến quá trình đốt không ổn định. Các tạp chất này cần được loại bỏ hoặc giảm thiểu thông qua các quá trình xử lý trong nhà máy lọc dầu.

Ngoài ra, mỗi loại động cơ yêu cầu nhiên liệu có những đặc tính riêng, chẳng hạn như chỉ số octane đối với xăng hoặc độ sạch đối với diesel. Chính vì vậy, lọc dầu là bước bắt buộc để tạo ra các sản phẩm nhiên liệu phù hợp, đảm bảo hiệu suất và giảm phát thải.

Nhà máy lọc dầu là nơi thực hiện quá trình chuyển hóa dầu thô thành các sản phẩm có giá trị. Hoạt động của một nhà máy lọc dầu có thể chia thành hai nhóm chính: phân tách vật lý và chuyển hóa hóa học.

Ở bước đầu tiên, dầu thô được đun nóng và đưa vào tháp chưng cất để phân tách thành các phân đoạn khác nhau dựa trên nhiệt độ sôi. Đây là quá trình vật lý giúp "chia nhỏ" dầu thô thành các nhóm sản phẩm trung gian.

Sau đó, các phân đoạn này tiếp tục được xử lý bằng các công nghệ hóa học nhằm nâng cao chất lượng hoặc chuyển đổi thành sản phẩm có giá trị cao hơn. Ví dụ, quá trình reforming giúp cải thiện chỉ số octane của xăng, trong khi xử lý bằng hydro (hydrotreating) giúp loại bỏ tạp chất như lưu huỳnh để tạo ra nhiên liệu sạch hơn.

Đồng thời, các công nghệ như cracking xúc tác và hydrocracking cho phép bẻ gãy các phân tử hydrocarbon nặng thành các phân tử nhẹ hơn. Nhờ đó, các nhà máy lọc dầu có thể tăng tỷ lệ sản phẩm có giá trị cao như xăng và diesel, tối ưu hóa hiệu quả kinh tế của mỗi thùng dầu.

Nguyên lý chưng cất phân đoạn

Quá trình chưng cất phân đoạn tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau, được phân bố theo chiều cao của tháp chưng cất.

Theo nguyên lý lọc dầu được EIA mô tả, ở phần trên cùng tháp chưng cất là các khí nhẹ như propane và butane, thường được hóa lỏng thành LPG để sử dụng trong sinh hoạt và công nghiệp. Ngay bên dưới là xăng - loại nhiên liệu quan trọng cho giao thông đường bộ.

Tiếp theo là dầu hỏa và nhiên liệu phản lực, phục vụ ngành hàng không. Ở các tầng thấp hơn là dầu diesel, được sử dụng rộng rãi trong vận tải và công nghiệp.

Cuối cùng, ở đáy tháp là các sản phẩm nặng như dầu nhiên liệu, dầu nhờn, sáp và nhựa đường, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và sản xuất vật liệu.

Tuy nhiên, các sản phẩm này chưa phải là điểm kết thúc. Chúng tiếp tục được xử lý bằng các quá trình như cracking, hydrocracking và reforming để tạo ra nhiên liệu chất lượng cao hoặc nguyên liệu cho ngành hóa dầu.

Nhờ đó, từ một nguồn nguyên liệu duy nhất, nhà máy lọc dầu có thể tạo ra hàng chục, thậm chí hàng trăm sản phẩm khác nhau.

Một thùng dầu thô tiêu chuẩn có dung tích khoảng 159 lít, sau quá trình lọc, tổng lượng sản phẩm thu được có thể đạt từ 166 đến 170 lít, khi các phân tử nặng bị bẻ gãy thành nhiều phân tử nhẹ hơn.

Từ một thùng dầu thô 159 lít, nhà máy lọc dầu có thể tạo ra khoảng 72-76 lít xăng, 42-45 lít diesel, 15 lít nhiên liệu phản lực và hơn 30 lít các sản phẩm khác như LPG, nhựa đường hay dầu nặng.

Không chỉ dừng lại ở nhiên liệu, nhà máy lọc dầu còn cung cấp nguyên liệu cho ngành hóa dầu, nền tảng của nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Các phân đoạn như naphta có thể được sử dụng để sản xuất các hợp chất cơ bản như ethylene và propylene. Đây là những nguyên liệu đầu vào quan trọng để sản xuất nhựa, sợi tổng hợp và nhiều vật liệu công nghiệp khác.

Những vật liệu này hiện diện trong hầu hết các sản phẩm hàng ngày, từ bao bì nhựa, quần áo đến linh kiện điện tử. Ngay cả các thiết bị như điện thoại, máy tính hay ô tô cũng phụ thuộc vào vật liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Ngoài ra, dầu mỏ còn được sử dụng trong các lĩnh vực như mỹ phẩm và y tế. Nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân sử dụng các dẫn xuất từ dầu mỏ làm chất nền, trong khi ngành y tế sử dụng nhựa để sản xuất thiết bị như ống tiêm, túi truyền dịch và vật tư tiêu hao.

Mỗi thùng dầu, sau khi đi qua nhà máy lọc dầu, không chỉ trở thành xăng hay diesel mà còn tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Chính khả năng khai thác tối đa giá trị này đã khiến công nghệ lọc dầu trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế hiện đại.