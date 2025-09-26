Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng xem đoạn clip lan truyền về "giọng nói cao vút" của người Neanderthal từ một giả thuyết trong chương trình Neanderthal: The Rebirth.

Và để tái tạo được âm thanh này, các nhà khoa học đã sử dụng mô hình 3D đường thanh quản của họ, kết hợp với kiến thức về giải phẫu như lồng ngực sâu, hộp sọ nặng và khoang mũi lớn.

Kết quả là một tiếng thét mũi cao vút, kỳ lạ, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh gầm gừ mà chúng ta thường tưởng tượng. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều cách giải thích khoa học về giọng nói của loài người cổ đại này.

Bằng cách phân tích giải phẫu, nhận thức và di truyền, các nhà khoa học tin rằng người Neanderthal có khả năng sử dụng ngôn ngữ phức tạp, với giọng nói có thể rất giống với con người hiện đại, dù có một số khác biệt tinh tế (Ảnh: Denis).

Phần cứng thần kinh và sự lắng nghe

Quan niệm rằng người Neanderthal là những người tiền sử hung dữ, lông mày rậm trên thực tế đã lỗi thời. Bởi các bằng chứng khảo cổ học hiện đại cho thấy họ giống như chúng ta, người Neanderthal là những sinh vật rất thông minh, phức tạp về văn hóa và có cảm xúc.

Người Neanderthal có khả năng nhận thức tương tự như con người hiện đại, và kích thước bộ não của họ cũng tương đương hoặc thậm chí lớn hơn chúng ta. Điều này cho thấy họ có "phần cứng thần kinh" cần thiết để xử lý ngôn ngữ phức tạp.

Một nghiên cứu vào năm 2021 cũng đã củng cố thêm cho giả thuyết này. Bằng cách tạo bản sao kỹ thuật số của xương trong hộp sọ của người Neanderthal, các nhà nhân chủng học đã phát hiện ra rằng họ có khả năng nghe được các tần số từ 4-5 kHz, rất giống với khả năng của người Homo sapiens hiện đại.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng điều này ngụ ý người Neanderthal có một hệ thống giao tiếp phức tạp và hiệu quả như tiếng nói của chúng ta, và tai của họ đã được "điều chỉnh" để cảm nhận những tần số này.

Bất kể người Neanderthal có giọng nói như thế nào, giọng nói của họ chắc chắn chứa đầy ý nghĩa, cảm xúc và sự kết nối (Ảnh: ZME).

Giọng nói và cấu trúc ngôn ngữ

Các học giả khác đã sử dụng cách tiếp cận đa ngành kết hợp giải phẫu, di truyền, nhận thức, văn hóa và môi trường, cũng đi đến cùng một kết luận. Khác xa với những tiếng gầm gừ thô lỗ, người Neanderthal có giọng nói rất giống chúng ta. Tuy nhiên, một số nhà ngôn ngữ học tin rằng có những khác biệt tinh tế.

Trong một bài báo chưa được bình duyệt, nhà ngôn ngữ học Antonio Benítez-Burraco cho rằng: "Ngôn ngữ của người Neanderthal gần như chắc chắn khá giống với ngôn ngữ của chúng ta, nhưng có vẻ ít phức tạp hơn về mặt cấu trúc và ít linh hoạt hơn về mặt chức năng". Ông cũng suy đoán rằng ngôn ngữ của họ có thể có cú pháp đơn giản hơn, ít từ loại hơn và âm thanh kém đặc biệt hơn.

Mặc dù chúng ta không thể biết chính xác thời điểm con người bắt đầu sử dụng ngôn ngữ phức tạp, nhưng rõ ràng là người Neanderthal không phải là cái bóng câm lặng của nhân loại.

Dù các cuộc trò chuyện của họ được diễn đạt bằng cao độ cao hơn hay ngữ pháp đơn giản hơn chúng ta, giọng nói của họ gần như chắc chắn chứa đầy ý nghĩa, cảm xúc và sự kết nối phong phú.

Những phát hiện này đã góp phần thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận về người Neanderthal, từ những sinh vật thô lỗ thành những người sáng tạo tích cực của một thế giới xã hội và văn hóa phức tạp.