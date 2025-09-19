Phát hiện bất ngờ từ xác ướp người cổ xưa nhất vừa được tìm thấy

Chúng ta thường biết đến nền văn hóa nổi tiếng nhất về ướp xác của người Chinchorro ở Chile, những người đã ướp xác người chết của họ cách đây 7.000 năm, và người Ai Cập cổ đại, những người đã thực hiện điều này cách đây 5.600 năm.

Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy trên khắp Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc, phong tục này đã được thực hiện từ thời tiền đồ đá mới, tức là từ 12.000 năm trước.

Một phụ nữ trung niên ở miền Nam Trung Quốc được ướp xác bằng khói trước khi chôn cất (Ảnh: Zhen Li).

Vậy chúng ta đã bỏ lỡ điều gì về tục ướp xác của người xưa? Kỹ thuật ướp xác được sử dụng ở các nền văn hóa châu Á trước đây khá khác biệt so với các phương pháp ướp xác phổ biến hơn.

Theo một nhóm nghiên cứu do nhà khảo cổ học Hsiao-chun Hung ở Trường đại học Quốc gia Úc phụ trách, những cá thể trong nghiên cứu đã được hun khói từ từ trên lửa trong một khoảng thời gian dài. Phong tục này tương tự như các nghi lễ chôn cất ở Úc và New Guinea sau đó một chút, cho thấy mối liên hệ văn hóa thông qua các nghi lễ tang lễ chung.

Các nhà nghiên cứu viết trong bài báo của họ rằng: "Các mẫu chôn cất ở Đông Nam Á làm nổi bật một tập hợp các tín ngưỡng văn hóa và tập tục tang lễ lâu đời đáng kinh ngạc đã tồn tại trong hơn 10.000 năm trong các cộng đồng săn bắt hái lượm, những người có mối quan hệ họ hàng thông qua các đặc điểm về khuôn mặt và bộ gen với người bản địa vùng cao nguyên New Guinea và người Úc".

Các ngôi mộ của con người thời kỳ đầu và giữa Holocene ở miền nam Trung Quốc (Ảnh: Hung et al., PNAS, 2025).

Các nhà khoa học đã tiến hành nhiễu xạ tia X (XRD) và quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) đối với các mẫu vật xương người tìm được. XRD đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện những thay đổi về cấu trúc xương xảy ra ở nhiệt độ cao hơn 500 độ C. FTIR tốt hơn trong việc phát hiện những thay đổi về xương do tiếp xúc với nhiệt độ thấp hơn.

Năm mẫu không cho kết quả FTIR đáng tin cậy, còn lại 64 mẫu. Phần lớn trong số này - khoảng 84 phần trăm - cho thấy bằng chứng tiếp xúc với nhiệt. Một số xương cũng có cặn bồ hóng, trong khi các xương khác nhau được lấy từ cùng một cá thể cho kết quả khác nhau, cho thấy việc gia nhiệt đã được áp dụng một cách có chọn lọc. Ngoài ra còn có các vết cắt trên một số xương.

Dựa trên những phát hiện của mình, các nhà nghiên cứu tin rằng quá trình này tương tự như nghi lễ hiện đại của người Dani ở New Guinea. Người chết bị trói chặt trước khi bị treo lơ lửng trên những ngọn lửa thấp, bốc khói trong nhiều tuần đến nhiều tháng. Các vết cắt trên xương có thể cho thấy các vết cắt được thực hiện để thoát nước hoặc tách rời khớp xương.

Những cá thể ướp xác bằng khói ở New Guinea, được chụp vào tháng 1 năm 2019. Cả hai đều được lưu giữ trong các hộ gia đình riêng (Ảnh: Hung et al., PNAS, 2025).

Khi người chết đã được ướp xác đầy đủ, nghi lễ chôn cất có thể được tiếp tục. Đối với người Dani, nghi lễ này bao gồm các buổi trưng bày ngoài trời.

Những phát hiện này cho thấy việc ướp xác có chủ đích phổ biến hơn nhiều trên toàn thế giới, phức tạp, đa dạng, và lâu đời hơn chúng ta nghĩ.

"Truyền thống ướp xác hun khói là bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại lâu dài của văn hóa giữa các tập tục tang lễ cổ xưa của người Đông Nam Á, người Papua và người Úc. Hơn nữa, các phát hiện khảo cổ học cho thấy truyền thống này có thể đã được biết đến trong các xã hội săn bắt hái lượm trên một khu vực rộng lớn, trong nhiều thiên niên kỷ, trải dài từ Đông Bắc Á và Nhật Bản thời Jomon đến Tây Đại Dương và Úc, và có thể xa hơn nữa.

"Thông qua tập tục này, việc hun khói và bảo quản hài cốt của người đã khuất cho phép mọi người duy trì mối liên hệ về thể xác và tinh thần với tổ tiên, kết nối thời gian và ký ức”, các nhà nghiên cứu viết.