NASA đột ngột hủy bỏ nhiệm vụ ISS mới nhất do vấn đề bất ngờ

Một thành viên giấu tên của phi hành đoàn Crew-11 trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) được cho là bị ốm, nhưng NASA nói rằng tình trạng sức khỏe của phi hành gia này vẫn ổn định (ảnh: Nasa/Getty Images).

Theo đó, một thành viên của phi hành đoàn Crew-11 đã gặp phải "vấn đề y tế" đủ nghiêm trọng để hoãn chuyến đi bộ ngoài không gian dự kiến vào ngày 8/1.

Vì lý do bảo mật, NASA từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết về tình trạng của phi hành gia này, chỉ cho biết tình hình sức khỏe vẫn ổn định.

Chuyến đi bộ ngoài không gian bị hoãn dự kiến sẽ được thực hiện bởi hai nhà du hành Zena Cardman và Michael Fincke của NASA. Phi hành đoàn Crew-11 còn bao gồm Kimiya Yui của Nhật Bản và Oleg Platanov của Roscosmos.

Trong cuộc họp báo ngày 8/1, Giám đốc NASA Jared Isaacman đã thông báo quyết định kết thúc sớm nhiệm vụ của Crew-11. Theo đó, bốn thành viên phi hành đoàn sẽ được sơ tán khỏi ISS trong vài ngày tới. NASA nhấn mạnh: "Việc thực hiện các nhiệm vụ một cách an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi đang tích cực đánh giá tất cả các lựa chọn, bao gồm cả khả năng kết thúc sớm hơn nhiệm vụ của phi hành đoàn 11".

Cơ quan này cũng khẳng định đây là những tình huống mà NASA và các đối tác đã được huấn luyện và chuẩn bị để xử lý an toàn.

Mặc dù nhiệm vụ kết thúc sớm hơn dự kiến, phi hành đoàn Crew-11 đã ở trên ISS từ tháng 8/2025 và thời gian lưu trú sáu tháng của họ cũng gần đến ngày kết thúc theo kế hoạch ban đầu vào đầu tháng 2/2026.

Du hành vũ trụ luôn tiềm ẩn nhiều thách thức. Các phi hành gia phải tuân thủ lịch trình huấn luyện nghiêm ngặt để chống lại sự suy giảm nhận thức do môi trường không gian gây ra.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra những đột biến DNA đáng báo động trong mẫu máu của những người đã dành thời gian đáng kể trong không gian, mặc dù chúng vẫn "dưới ngưỡng đáng lo ngại".

Lần sơ tán y tế đầu tiên trong lịch sử ISS

Trạm Vũ trụ quốc tế quay quanh Trái Đất ở độ cao khoảng 400 km với tốc độ khoảng 28.000 km/giờ (ảnh: Artsiom P/Shutterstock).

Việc kết thúc sớm nhiệm vụ của Crew-11 sẽ đánh dấu lần sơ tán y tế đầu tiên trên ISS do vấn đề sức khỏe trong lịch sử 25 năm hoạt động của trạm vũ trụ này. Trước đây, đã có những sự cố y tế như việc một bác sĩ hỗ trợ điều trị cục máu đông cho phi hành gia vào năm 2020, nhưng chưa có trường hợp khẩn cấp nào đòi hỏi sơ tán toàn bộ phi hành đoàn ở quy mô này.

Gần đây, đã có một số sự cố không may trên quỹ đạo, như việc tàu Starliner khiến các phi hành gia ISS bị mắc kẹt lâu hơn dự kiến vào năm ngoái. Ngoài ra, vào tháng 11/2025, các nhà du hành Trung Quốc cũng bị mắc kẹt trong không gian khi mô-đun trở về của họ va chạm với mảnh vỡ không gian, may mắn không ai bị thương.

Việc sơ tán toàn bộ phi hành đoàn Crew-11 không có nghĩa là nhiều phi hành gia đang gặp vấn đề sức khỏe. NASA giải thích rằng chỉ có một thành viên phi hành đoàn được báo cáo là bị ốm. Việc đưa toàn bộ phi hành đoàn trở về là do chính sách của NASA nhằm duy trì số lượng cư dân trên ISS ít hơn số chỗ ngồi trong các khoang tàu vũ trụ được kết nối.

ISS sẽ không trống rỗng, vì vẫn còn ba phi hành gia khác là Chris Williams của NASA, Sergei Mikayev và Sergei Kud-Sverchkov của Nga tiếp tục làm việc trên trạm.