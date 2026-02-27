Loạt công nghệ góp phần định hình tương lai y tế Thủ đô

Tại Triển lãm thành tựu của ngành y tế diễn ra tại Hà Nội ngày 26/2, nhiều công nghệ, mô hình tiên tiến được giới thiệu, mở ra kỳ vọng cho bức tranh y tế Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung trong tương lai gần.

Triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị gặp mặt cán bộ y tế Thủ đô nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu đã trực tiếp thăm các gian hàng trưng bày, giới thiệu thành tựu, ứng dụng y tế thông minh, hiện đại của các bệnh viện Trung ương và Hà Nội.

Mô hình thí điểm ứng dụng máy bay không người lái - UAV trong vận chuyển y tế của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu và khách tham quan.

Theo PGS.TS Đỗ Đình Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, việc vận chuyển mẫu xét nghiệm hoặc thuốc cấp cứu giữa bệnh viện và trạm y tế chủ yếu bằng đường bộ. Tuy nhiên tại các đô thị lớn như Hà Nội, giao thông đông đúc khiến thời gian vận chuyển có thể kéo dài từ 15 đến 30 phút, thậm chí lâu hơn vào giờ cao điểm.

Trong khi đó, với UAV, thời gian vận chuyển chỉ khoảng 5-10 phút, không phụ thuộc giao thông và có thể hoạt động ổn định trong bán kính 15-20km.

Trong chuyến bay thử nghiệm, việc vận chuyển thuốc cấp cứu giữa các cơ sở y tế chỉ mất khoảng 8 phút, trong khi đi đường bộ thường mất 15–20 phút.

Hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thay khớp được giới thiệu tại gian trưng bày của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Đây là công nghệ hỗ trợ các ca thay khớp gối và khớp háng, bao gồm thay khớp gối toàn phần, thay một ngăn và cả các trường hợp thay lại khớp.

Ưu điểm nổi bật của hệ thống là độ chính xác cao, với sai số chỉ khoảng 0,5mm và 0,5 độ, giúp phẫu thuật viên kiểm soát tốt hơn từng thao tác trong mổ, nâng cao tính an toàn và hiệu quả điều trị.

Không chỉ hỗ trợ về chuyên môn, hệ thống còn có chi phí đầu tư hợp lý, giảm áp lực tài chính cho cả bệnh viện và người bệnh so với nhiều công nghệ cao khác.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch với sai số rất thấp. Hiện hệ thống đã được đưa vào triển khai thực tế tại bệnh viện và bước đầu ghi nhận hiệu quả tích cực.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và Thành phố, ngành y tế Thủ đô đã đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Hệ thống y tế được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại; chuyển đổi số từng bước được triển khai, hình thành nền tảng cho hệ sinh thái y tế thông minh.

PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp giới thiệu các giải pháp công nghệ tiêu biểu đang được triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát hiện sớm ung thư phổi, có khả năng phân tích đồng thời dữ liệu từ CT lồng ngực, nội soi phế quản và mô bệnh học, góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.

Công nghệ kính thực tế tăng cường Hololens được ứng dụng trong hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, giúp bác sĩ tuyến dưới kết nối trực tiếp với chuyên gia Bạch Mai theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả xử trí và hạn chế chuyển tuyến không cần thiết.

Hệ thống bệnh án điện tử của bệnh viện cho phép cập nhật toàn bộ dữ liệu y khoa theo thời gian thực, hỗ trợ đội ngũ y tế ra quyết định nhanh chóng, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.

Nhiều loại robot lễ tân y tế được giới thiệu. Robot có thể hỗ trợ cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, thậm chí là đặt lịch khám.

Nhiều công nghệ, kỹ thuật mang tính đột phá được các bệnh viện giới thiệu tại triển lãm, khẳng định chủ đề tiên phong, đột phá vì sức khỏe nhân dân của ngành y tế.

Ảnh: Minh Nhật