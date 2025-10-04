Lần đầu tiên trứng người được tạo ra từ tế bào da

Hình ảnh không ghi ngày tháng này do Phòng thí nghiệm Mitalipov, Trường Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon, Mỹ, cung cấp, cho thấy hình ảnh dưới kính hiển vi của một quả trứng người có chứa nhân lấy từ tế bào da (ảnh: AP).

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications đã trình bày chi tiết cách các nhà khoa học Mỹ tạo ra một tế bào trứng người, còn gọi là noãn bào, bằng cách cô lập nhân của một tế bào da và cấy ghép nó vào trứng của người hiến tặng vốn không có nhân.

Quá trình này được coi là một bước ngoặt trong điều trị vô sinh cho phụ nữ lớn tuổi không có trứng và mở ra khái niệm mang tính cách mạng về một tế bào trứng khỏe mạnh có nguồn gốc từ DNA của nam giới.

"Điều này cho phép phụ nữ lớn tuổi, hoặc phụ nữ không có trứng vì bất kỳ lý do gì (ví dụ như đã từng điều trị ung thư) có thể có con cùng huyết thống", đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Paula Amato ở Trường Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon nói. "Ngoài ra, nó cũng cho phép các cặp đôi đồng giới (ví dụ như hai người đàn ông) có con cùng huyết thống với cả hai người".

Sau khi cấy ghép nhân tế bào da vào trứng được hiến tặng, tế bào trứng vẫn không thể sống được vì nó chứa đầy đủ 46 nhiễm sắc thể, thay vì 23, số lượng chính xác của trứng người.

Sau đó, các nhà khoa học đã áp dụng một xung điện nhẹ và xử lý hóa học để loại bỏ một nửa số nhiễm sắc thể khỏi trứng đó và để lại số lượng nhiễm sắc thể phù hợp cho quá trình sinh sản.

Theo tờ Thời báo London, quá trình loại bỏ này là một bước quan trọng mà trước đây chưa từng được thực hiện bởi con người.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng quy trình mới được phát triển này có thể mang lại phương pháp điều trị khả thi cho chứng vô sinh (ảnh: Getty Images).

Cho đến nay, không có tế bào được xử lý này có thể tạo ra phôi do bất thường về nhiễm sắc thể, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng kỹ thuật này có thể được cải tiến.

Đây có thể được coi là cột mốc hướng tới mục tiêu tạo giao tử trong ống nghiệm, hay chính là tạo ra trứng và tinh trùng khỏe mạnh từ các tế bào cơ thể bình thường. Tuy vậy, để đưa được phương pháp này vào ứng dụng lâm sàng thì chúng ta vẫn còn cần rất nhiều thời gian.

Các nhà nghiên cứu cho biết “ở giai đoạn này, đây mới chỉ là bằng chứng về khái niệm và cần nghiên cứu thêm để đảm bảo hiệu quả và tính an toàn trước khi ứng dụng lâm sàng trong tương lai".