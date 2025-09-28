Những quái thú khổng lồ từng ngự trị Trái đất

Chúng ta biết nhiều đến Tyrannosaurus rex (hay được gọi tắt là T.rex) - khủng long bạo chúa qua những bộ xương hóa thạch, phim ảnh và hình dung được phần nào về sự hung hăng, khát máu của chúng.

Tuy nhiên, trước T.rex thậm chí đã tồn tại nhiều kẻ săn mồi chỉ biến mất vì biến đổi khí hậu và hầu như không có loài khác đe doạ được tính mạng của chúng.

Khủng long bạo chúa chỉ là ví dụ dễ hình dung ra nhất về những “quái vật cổ đại” từng tồn tại trên Trái đất (Ảnh: Getty).

Trái đất từng trải qua vô số giai đoạn địa chất trong hàng trăm triệu năm, từ Kỷ Cambri cách đây 541 triệu năm đến Kỷ Holocen hiện tại (hay còn gọi là Human Era - Kỷ nguyên loài người) do con người đang thống trị.

Tuy nhiên, nếu con người tồn tại trong thời cực thịnh của những quái vật này, viễn cảnh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, nơi loài người chỉ là một trong những con mồi bé nhỏ của chúng chắc chắn sẽ thành sự thật.

Megalodon

Khi nghĩ về những loài động vật đã tuyệt chủng nguy hiểm nhất, chúng ta không thể bỏ qua Megalodon (Otodus megalodon) - loài cá mập khổng lồ có thể đạt chiều dài lên tới 60 feet (18 mét), trong khi cá mập trắng lớn chỉ có độ dài 21 feet (khoảng 6,4 mét).

Nhiều nghiên cứu gần đây còn chỉ ra chúng còn có thể đạt chiều dài lên tới 24,3 m.

Megalodon đã xuất hiện hơn 20 triệu năm trước và đã làm chủ đại dương trong khoảng 13 triệu năm (Ảnh minh hoạ: Alex Boersma).

Megalodon được cho là loài sở hữu lực cắn mạnh nhất so với bất kỳ sinh vật biển nào trong lịch sử. Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Nam Kensington, Megalodon sở hữu 276 chiếc răng sắc như cưa với lực cắn lên tới 182.201 Newton (tương đương 11 -18 tấn).

Nếu để so sánh với lực cắn mạnh nhất của một loài động vật còn sống - hà mã, lực cắn của chúng chỉ “khiêm tốn” ở mức 8.130 Newton.

Bộ răng hoá thạch của Megalodon (Ảnh: Getty).

Nguyên nhân chúng tuyệt chủng đến giờ vẫn là một bí ẩn. Một số giả thuyết được các nhà khoa học đưa ra là do biến đổi khí hậu hoặc suy giảm nguồn thức ăn. Tuy nhiên trong thời đại chúng sinh sống, Megalodon từng không có đối thủ nào dưới lòng biển sâu.

Titanoboa

Titanoboa (Titanoboa cerrejonensis) là một trong những loài rắn lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất.

Titanoboa có thể đạt chiều dài lên tới 42 feet (gần 13 mét) và nặng hơn một tấn (Ảnh: Bảo tàng Florida).

Hóa thạch của chúng được khai quật lần đầu vào năm 2009 khi các nhà nghiên cứu tìm thấy 30 bộ xương của chúng ở Colombia ngày nay.

Các hóa thạch có niên đại từ 58 đến 60 triệu năm trước trong Kỷ nguyên Paleocen, hay còn gọi là thời kỳ địa chất ngay sau sự tuyệt chủng của khủng long. Chúng được cho là đã tiến hoá ở Bắc và Nam Mỹ trong Kỷ Phấn Trắng.

So sánh đốt sống của Anaconda (bên trái) - loài trăn lớn nhất thế giới ngày nay với "quái thú cổ đại" Titanoboa cerrejonensis (bên phải) (Ảnh: Ray Carson).

Titanoboa là loài rắn khổng lồ, đạt chiều dài lên tới 42 feet (gần 13 mét) và nặng hơn một tấn. Chúng dùng thân để quấn chặt con mồi và nghiền nát xương trước khi nuốt chửng bằng miệng và đầu có thể dài hơn 2 feet (0,6 mét).

Chúng sống trong thời kỳ rừng rậm đã mọc lên khắp hành tinh với khí hậu ẩm ướt. Điều kiện tự nhiên này đã giúp chúng phát triển kích thước khổng lồ.

Deinosuchus

Deinosuchus (Deinosuchus rugosus) được các nhà cổ sinh vật học cho là loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất. Chúng dài tới 40 feet (12 mét) và nặng khoảng 6,5 đến 7,5 tấn - ngang một con T.rex trưởng thành.

Deinosuchus được cho là loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất (Ảnh minh hoạ: Shutterstock)

Với lực cắn cực kỳ mạnh mẽ, Deinosuchus có khả năng nghiền nát xương của cả những con khủng long lớn nhất. Trong Kỷ Phấn Trắng, chúng từng là loài săn mồi lớn nhất ở Bắc Mỹ.

Bộ xương của Deinosuchus được phục dựng tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah.

Quetzalcoatlus

Hoá thạch được tìm thấy của loài này khiến con người lầm tưởng nó là một con chim khổng lồ. Trên thực tế, Quetzalcoatlus (Quetzalcoatlus northropi) là một trong những con thằn lằn bay lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất.

Quetzalcoatlus có sải cánh lên tới 10 mét và chiếc mỏ sắc như dao (Ảnh minh hoạ: Shutterstock).

Chúng có sải cánh lên đến 10m, cao 4,8-5,5m, nặng từ 210–250 kg và có thể bay với vận tốc 80 dặm/giờ (hơn 128km/giờ). Chúng có mỏ siêu dài, mảnh và sắc như một con dao, tuy nhiên chúng lại không có chiếc răng nào. Khi đi bộ trên đất liền, nó có thể di chuyển đầu và cổ theo vòng cung 180 độ.

Hoá thạch của Quetzalcoatlus được phục dựng tại Bảo tàng Victoria, Melbourne, Úc.

Quetzalcoatlus có kỹ năng rình rập con mồi cả ở trên không lẫn trên cạn. Nhà cổ sinh vật học Kevin Padian, giáo sư danh dự về sinh học, đồng thời là người phụ trách danh dự tại Bảo tàng Cổ sinh vật học UC miêu tả cách loài thằn lằn bay khổng lồ này đối xử với những con mồi xấu số: “Chúng ngửa cổ lên và nuốt chửng. Nếu Quetzalcoatlus đang bay, chúng có thể sà xuống và dùng mỏ giữ chặt con mồi một cách dễ dàng”.

Phorusrhacos

Loài chim thuộc họ Phorusrhacidae ở Nam Mỹ được các nhà cổ sinh vật học xếp vào danh sách một trong những loài động vật đã tuyệt chủng đáng sợ nhất hành tinh. Phorusrhacos hầu như không thể bay, nhưng chúng có khả năng chạy với tốc độ lên đến 60 dặm/giờ (97km/giờ).

Phorusrhacos là một trong những loài động vật ăn thịt trên cạn chiếm ưu thế nhất ở Nam Mỹ trong Kỷ nguyên Miocen (Ảnh minh hoạ: Shutterstock).

Một cá thể Phorusrhacos có thể cao tới 10 feet (khoảng 3 mét), sử dụng mỏ dứt khoát như một nhát rìu giáng xuống con mồi. Hàm răng sắc nhọn khiến chúng càng trở thành động vật săn mồi khét tiếng, gieo rắc cho các loài gặm nhấm nhỏ và động vật có vú sinh sống trong thời điểm đó nỗi sợ kinh hoàng.

Hộp sọ của một con Phorusrhacos (Ảnh: Trường Đại học Leeds).

Chúng dần tuyệt chủng vì sự thay đổi địa chất cách đây 2,7 triệu năm - khi những sinh vật săn mồi đáng gờm khác như hổ răng kiếm đặt chân tới Nam Mỹ, khiến chúng mất đi ưu thế do cạnh tranh thức ăn.

Arthropleura

Sinh vật đáng sợ này là động vật không xương sống trên cạn lớn nhất từng được phát hiện.

Mô hình miêu tả loài Arthropleura đã tuyệt chủng trong Công viên Khủng long của Đức (Ảnh: Mark Boulton)

Chúng có khả năng phát triển dài tới 8 feet (2,4 mét) và rộng gần 2 feet (0,6 mét), và có thể nặng gần 110 pound (50 kg). Arthropleura - với 32 đến 64 chân có khớp đã đi lang thang trên Trái đất trong thời kỳ Than đá.

Hóa thạch của Arthropleura, chụp ảnh tại Bảo tàng Senckenberg ở Frankfurt, Đức (Ảnh: Sven Tränkner).

Mặc dù thức ăn của Arthropleura chủ yếu thực vật và các động vật không xương sống nhỏ hơn, nhưng kích thước khổng lồ và vẻ ngoài khiến nó trở thành một trong những loài động vật tuyệt chủng đáng sợ nhất từng tồn tại.