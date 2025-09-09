Không phải khủng long, đà điểu, đây là loài đẻ ra trứng to nhất hành tinh

Ngày nay, khi nhắc đến những quả trứng khổng lồ, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong tâm trí của nhiều người có lẽ là trứng đà điểu.

Với trọng lượng kỷ lục lên tới 2,589kg, tương đương với một con mèo nhà nhỏ, trứng đà điểu xứng đáng với danh hiệu là quả trứng lớn nhất do một loài chim còn sống đẻ ra.

Từ trái sang phải là trứng của chim voi, chim moa, đà điểu, thiên nga câm, chim uria, gà, cú nhỏ và chim vàng anh (Ảnh: Denis Bourez).

Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử tiến hóa của Trái Đất, trứng của đà điểu lại trở nên nhỏ bé một cách đáng ngạc nhiên.

Khoảng 1.000 năm trước, một loài chim khổng lồ cao 3m đã sinh sống và đẻ trứng khắp Madagascar. Chúng được gọi là chim voi, với hai chi lớn là Aepyornis và Mullerornis.

Chim voi Aepyornis maximus được cho là loài chim lớn nhất từng tồn tại, với trọng lượng có thể lên tới 1.000kg. Loài chim này hiện đang nắm giữ một kỷ lục ấn tượng là loài đẻ ra những quả trứng lớn nhất trong số các loài động vật được biết đến.

Những quả trứng của chim voi lớn hơn khoảng 150 lần so với trứng gà thông thường. Chúng to lớn đến nỗi Bảo tàng Khoa học Buffalo đã từng dán nhãn sai vì kích thước quá lớn khiến người ta không tin rằng đó là một quả trứng thật.

Đứng thứ hai trong danh sách này là một sinh vật sống ở thời khủng long nhưng không phải là khủng long. Các nhà khoa học làm việc tại Nam Cực đã báo cáo một phát hiện kỳ lạ: một quả trứng khổng lồ gần bằng kích thước trứng chim voi.

Kích thước của “The Thing” so với con người (Ảnh: Legendre).

Được ước tính có niên đại khoảng 66 triệu năm trước, quả trứng có kích thước bằng một quả bóng bầu dục này là hóa thạch trứng vỏ mềm đầu tiên được tìm thấy trên lục địa Nam Cực. Các nhà khoa học tin rằng nó được đẻ ra bởi một con mosasaur, một loài bò sát biển khổng lồ.

Tác giả chính Lucas Legendre, một nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin, chia sẻ: “Nó đến từ một loài động vật có kích thước tương đương một con khủng long lớn, nhưng hoàn toàn khác với trứng khủng long”. Quả trứng này rất giống với trứng của thằn lằn và rắn, nhưng lại đến từ một họ hàng khổng lồ của chúng.

Trước đây, người ta tin rằng các loài bò sát biển khổng lồ từ kỷ Phấn Trắng không đẻ trứng, nhưng hóa thạch bí ẩn này đã thách thức quan điểm đó. Các nhà khoa học gọi hóa thạch giống đá có kích thước hơn 28x18cm này đơn giản là “The Thing”.

Cái tên tiếp theo mà chúng ta có thể nhắc tới là loài khủng long có tên Beibeilong sinensis. Loài khủng long sống cách đây 90 triệu năm này đẻ ra những quả trứng to gấp bốn lần trứng đà điểu ngày nay, với đường kính khoảng 45cm và nặng 5kg.

Tuy nhiên, có một kỷ lục khác không liên quan đến kích thước tuyệt đối mà là tỷ lệ tương đối, đó là chim kiwi, một loài chim nhỏ bé, nhưng lại phải đối mặt với một “nhiệm vụ” khổng lồ khi mang thai: trứng của chúng có thể chiếm tới 20% trọng lượng cơ thể mẹ.

Điều thú vị, chim kiwi cũng là họ hàng gần nhất còn sống của chim voi, tạo nên một mối liên kết kỳ lạ giữa hai loài chim với những kỷ lục hoàn toàn khác nhau.