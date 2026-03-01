Khoa học chỉ ra việc nối lại tình xưa nhiều lần ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quan hệ Xã hội và Cá nhân (Journal of Social and Personal Relationships) gần đây cung cấp bằng chứng cho thấy sự căng thẳng được tạo ra bởi mối quan hệ dai dẳng với người yêu cũ đã gián tiếp liên quan đến các triệu chứng tâm lý, thể chất cho những người ở trong mối quan hệ này.

Theo các nhà khoa học, việc chia tay và quay lại với người yêu cũ là hành vi phổ biến. Hành vi này được biết đến như nguyên nhân gây ra những cảm xúc tiêu cực, tuy nhiên, các nhà khoa học muốn tìm hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của việc này lên sức khỏe, cảm xúc của những người trong mối quan hệ đó.

Giáo sư René Dailey, Khoa Nghiên cứu Truyền thông tại Đại học Texas, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi sử dụng dữ liệu để đánh giá mối liên hệ giữa các hành vi thường có trong các mối quan hệ hợp - tan nhiều lần (tranh cãi, gây hấn…) với sức khỏe thể chất và tinh thần; đồng thời xem xét liệu các ảnh hưởng đến sức khỏe có trở nên mạnh mẽ hơn sau khi hành vi này tái diễn nhiều lần hay không”.

Các nhà nghiên cứu đã đề xuất nghiên cứu trên một mô hình để giải thích cách các tương tác tiêu cực thường xuất hiện trong một mối quan hệ tình cảm dai dẳng tạo ra cảm giác căng thẳng liên tục.

Họ đặt câu hỏi liệu cảm giác này có làm giảm bớt cảm xúc và mong muốn giải quyết các vấn đề trong tương lai của các cặp đôi hay không; từ đó phân tích những ảnh hưởng của sự căng thẳng lên sức khỏe tổng quát của những người trong mối quan hệ này.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích bốn bộ dữ liệu riêng biệt được thu thập thông qua các cuộc khảo sát trực tuyến.

Mẫu đầu tiên bao gồm 383 người trưởng thành với 34% hiện đang trong mối quan hệ tan - hợp nhiều lần. Các nhà nghiên cứu đã đo lường tình trạng của mối quan hệ, số lần chia tay và làm lành đã diễn ra cũng như các triệu chứng tâm lý, thể chất gần đây của họ.

Các triệu chứng tâm lý được ghi nhận bao gồm các cảm giác như lo lắng, trầm cảm, cáu giận hoặc cảm thấy cô đơn. Cơ thể của họ cũng gặp một số vấn đề như đau bụng, đau dạ dày thường xuyên và nhiều mặt bệnh khác.

Trong nhóm đầu tiên này, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các cặp đôi thường xuyên nối lại tình xưa có nhiều triệu chứng tâm lý hơn so với những người trong các mối quan hệ ổn định.

Mẫu thứ hai bao gồm 283 sinh viên đại học, 44% trong số họ có mối quan hệ tái hợp với người yêu cũ.

Đối với nhóm này, cuộc khảo sát đã đo lường các triệu chứng tâm lý và thể chất, sự căng thẳng có nguyên nhân từ mối quan hệ tình cảm của họ. Các nhà khoa học phát hiện các đối tác trong mối quan hệ tái hợp ở nhóm thứ hai trải qua mức độ căng thẳng trong mối quan hệ đáng kể hơn so với những người chưa chia tay lần nào.

Mẫu thứ ba tập trung vào 306 người đang ở trong mối quan hệ "gương vỡ lại lành". Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận lại số liệu liên quan cho thấy số lần tái hợp tăng đồng thời làm mức độ căng thẳng trong mối quan hệ cũng cao hơn.

Mẫu thứ tư gồm 99 người tương tự tham gia khảo sát đã giúp các nhà nghiên cứu đo lường số lần quay lại với các cách giải quyết xung đột kém hiệu quả trong mối quan hệ, chẳng hạn như để các cuộc tranh cãi dang dở, giao tiếp mang tính gây hấn (bao gồm các hành vi thù địch như la hét, nói dối…).

Kết quả cho thấy, các cặp đôi thường xuyên xảy ra xung đột không thể giải quyết thường gặp mức độ căng thẳng cao hơn. Tuy nhiên, mức độ stress thể hiện rõ nhất ở các cặp có ít lần chia tay trước đó vì nhóm này thường nhạy cảm với xung đột hơn.

Ngược lại, những cặp tan - hợp nhiều lần thường đã ở trạng thái căng thẳng sẵn nên việc lại có thêm xung đột không làm thay đổi nhiều mức độ stress của họ.

Giáo sư Dailey cho rằng: “Sự căng thẳng phát sinh từ xung đột hoặc các hành vi gây hấn qua nhiều lần chia tay có thể bị tích tụ và gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Nói cách khác, những căng thẳng xuất hiện từ giai đoạn đầu của mối quan hệ không được giải quyết triệt để sau khi quay lại với nhau. Điều này khiến các cặp đôi khó đối mặt với những vấn đề mới hoặc tái diễn, dần làm suy giảm sức khỏe tinh thần của họ”.

Mặc dù phát hiện này cho thấy các mối quan hệ nối lại tình xưa nhiều lần có thể là nguyên nhân gây ra căng thẳng kéo dài, song vẫn tồn tại một số hạn chế. Vẫn có khả năng các vấn đề sức khỏe tinh thần sẵn có hoặc những áp lực từ bên ngoài có thể là nguyên nhân chính gây ra cả sự bất ổn trong mối quan hệ lẫn các triệu chứng được ghi nhận.