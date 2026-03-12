Nghiên cứu mới cho thấy quan hệ tình dục để lại dấu vết đặc biệt

Dấu vết vi sinh vật vẫn tồn tại sau quan hệ tình dục an toàn

Một khái niệm mới có tên sexome, được hiểu là tập hợp các vi khuẩn đặc trưng tồn tại ở cơ quan sinh dục của mỗi người và được truyền sang bạn tình khi quan hệ. Mỗi cá thể sở hữu một hệ vi sinh vật riêng biệt tương tự dấu vân tay sinh học.

Khi hai người tiếp xúc gần gũi, các quần thể vi khuẩn này trao đổi theo cả hai chiều và để lại dấu vết có thể nhận diện bằng phân tích di truyền.

Nghiên cứu do nhà khoa học pháp y Brendan Chapman và cộng sự tại Đại học Murdoch thực hiện trên 12 cặp đôi dị tính trong mối quan hệ chung thủy.

Những người tham gia được yêu cầu kiêng quan hệ tình dục 2-4 ngày nhằm giúp hệ vi sinh vật sinh dục ổn định trước khi thu thập mẫu.

Theo nghiên cứu mới, quan hệ tình dục có thể để lại “dấu ấn vi sinh vật” từ đối tác trên bộ phận sinh dục (Ảnh: Getty).

Kết quả phân tích ban đầu xác nhận mỗi người đều có hệ vi sinh vật đặc trưng riêng. Nữ giới có mật độ vi khuẩn cao hơn nam giới với trung bình hơn 8.000 trình tự gen vi khuẩn, trong khi con số này ở nam giới khoảng hơn 6.000.

Tuy nhiên, hệ vi sinh vật ở nam giới lại đa dạng chủng loài hơn với số lượng loài vi khuẩn phong phú gần gấp đôi nữ giới.

Ở giai đoạn tiếp theo, các cặp đôi tiếp tục kiêng quan hệ trong khoảng thời gian 2-14 ngày. Sau đó họ được yêu cầu quan hệ tình dục và lấy mẫu dịch tiết lần hai trong vòng 3-24 giờ sau giao hợp.

Phân tích di truyền cho thấy dấu vết vi sinh vật đặc trưng của mỗi người đã xuất hiện trong cơ thể bạn tình.

Các nhà khoa học ghi nhận sự trao đổi vi khuẩn diễn ra theo cả hai chiều. Vi khuẩn đặc trưng của nữ có thể được phát hiện trên cơ thể nam và ngược lại.

Đáng chú ý, sự trao đổi vi sinh vật vẫn xuất hiện ở các cặp đôi sử dụng bao cao su. Ba trong số 12 cặp đôi tham gia nghiên cứu có áp dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ.

Bao cao su làm giảm số lượng và thay đổi thành phần vi khuẩn được truyền giữa hai người nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng này.

Một số yếu tố sinh học khác được ghi nhận không ảnh hưởng đáng kể đến quá trình trao đổi vi khuẩn. Tình trạng cắt bao quy đầu ở nam giới không làm thay đổi kết quả phân tích. Sự hiện diện của lông mu ở cả hai giới cũng không tạo ra khác biệt rõ rệt.

Tuy nhiên, hệ vi sinh vật sinh dục nữ có xu hướng thay đổi theo từng giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt do biến động nội tiết tố. Yếu tố sinh lý này có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm vi sinh trong tương lai.

Tiềm năng ứng dụng trong y học và điều tra pháp y

Phát hiện về sexome mở ra hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực pháp y. Trong các vụ xâm hại tình dục, cơ quan điều tra thường tìm kiếm tinh trùng hoặc ADN tinh dịch để xác định danh tính nghi phạm.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng thu được mẫu tinh trùng do nhiều yếu tố như thời gian trôi qua, hoạt động vệ sinh cá nhân hoặc việc sử dụng biện pháp bảo vệ.

Khi đó, dấu vết vi sinh vật được trao đổi trong quá trình tiếp xúc thân mật có thể trở thành nguồn bằng chứng sinh học bổ sung. Do hệ vi sinh vật của mỗi người mang tính đặc trưng cá thể, việc đối chiếu trình tự gen vi khuẩn giữa nạn nhân và nghi phạm có thể cung cấp thêm dữ liệu phục vụ điều tra.

Phương pháp này đặc biệt có ý nghĩa trong các vụ xâm hại phụ nữ, nhóm đối tượng có nguy cơ trở thành nạn nhân cao hơn trong tội phạm tình dục.

Trong một số trường hợp, mẫu bệnh phẩm thu được không chứa tinh trùng khiến việc giám định ADN gặp khó khăn. Phân tích sexome có thể hỗ trợ xác định sự tiếp xúc giữa các cá thể ngay cả khi không còn bằng chứng tinh dịch.

Bên cạnh giá trị pháp y, phát hiện mới còn góp phần mở rộng hiểu biết về sức khỏe sinh sản. Hệ vi sinh vật sinh dục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì môi trường sinh học ổn định, hỗ trợ miễn dịch tại chỗ và hạn chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh.

Sự mất cân bằng hệ vi sinh có thể làm gia tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Việc nghiên cứu quá trình trao đổi vi sinh vật trong quan hệ tình dục giúp giới y khoa hiểu rõ hơn cơ chế lây truyền vi khuẩn giữa các cá thể.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng sexome vẫn là lĩnh vực nghiên cứu mới và cần thêm bằng chứng để khẳng định tính ứng dụng rộng rãi.

Nghiên cứu hiện tại chỉ được thực hiện trên 24 người nên chưa đủ đại diện cho sự đa dạng dân số. Các yếu tố như môi trường sống, chủng tộc, thói quen vệ sinh và tiền sử bệnh lý có thể làm thay đổi cấu trúc hệ vi sinh vật sinh dục.

Trong tương lai, các nghiên cứu quy mô lớn hơn sẽ giúp đánh giá độ ổn định của dấu vết vi sinh vật theo thời gian và trong các điều kiện khác nhau. Giới khoa học cũng quan tâm đến việc xác định dấu ấn vi sinh tồn tại trong bao lâu sau quan hệ nhằm đánh giá giá trị pháp lý của bằng chứng.

Sự phát triển của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới được kỳ vọng sẽ nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian phân tích hệ vi sinh vật. Khi quy trình kỹ thuật được chuẩn hóa, sexome có thể trở thành công cụ hỗ trợ giám định sinh học bên cạnh xét nghiệm ADN truyền thống.