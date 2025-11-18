Hậu trường của bức ảnh "người rơi trên Mặt Trời" đang gây sốt

Đằng sau khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài phần giây ấy là hành trình tính toán, thử nghiệm và chờ đợi kéo dài suốt nhiều tuần của nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy và vận động viên nhảy dù Gabriel C. Brown

Bức ảnh đang được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội (Ảnh: McCarthy).

Bức ảnh được đặt tên là “Cú rơi của Icarus”, lấy cảm hứng từ nhân vật Icarus trong thần thoại Hy Lạp, người bay quá gần Mặt Trời rồi rơi xuống biển khi đôi cánh bằng sáp tan chảy.

McCarthy chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh và Brown đã phải mất tới 6 lần thử mới có được kết quả khiến cả hai thốt lên “chúng ta làm được rồi”.

Từng centimet đều được tính toán từ trước

Địa điểm được nhóm lựa chọn là sa mạc Arizona, nơi McCarthy lắp đặt kính thiên văn chuyên dụng gắn bộ lọc hydrogen-alpha.

Loại kính này chỉ thu nhận ánh sáng ở bước sóng đặc trưng của nguyên tử hydro, giúp phơi bày những chi tiết vốn không thể nhìn thấy bằng ánh sáng trắng thông thường như gai lửa, dòng plasma và các hoạt động mạnh mẽ trên sắc quyển Mặt Trời.

Ở một khoảng cách khác, Brown được đưa lên máy bay cánh cố định để chuẩn bị cú rơi tự do.

Nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy và vận động viên nhảy dù Gabriel C. Brown (Ảnh: M.C.).

Tuy nhiên, việc nhảy khỏi máy bay chỉ là phần dễ. Thách thức lớn nhất là làm sao để đường rơi của Brown lọt chính xác vào phần được McCarthy ghi từ mặt đất.

Điều đó đòi hỏi mọi thứ từ độ cao, góc rơi, tốc độ gió đến vị trí của nguồn sáng trên bầu trời Arizona phải khớp tuyệt đối.

Brown cho biết cả hai phải liên tục căn chỉnh qua bộ đàm. McCarthy theo dõi hình ảnh theo thời gian thực và chỉ phát lệnh khi thấy bóng có thể đi đúng hướng. Năm lần thử đầu tiên đều thất bại vì Brown lệch quỹ đạo hoặc ánh sáng không đạt. Đến lần thứ sáu, cú rơi mới vào đúng vị trí.

Khoảnh khắc chỉ kéo dài chưa đến 1 giây

Trong video hậu trường McCarthy đăng tải, bóng của Brown chỉ lướt qua đĩa sáng chưa đến một giây. Lớp lọc hydrogen alpha khiến anh hiện lên như một bóng đen sắc nét trên nền bề mặt đang sôi sục.

Để hoàn thiện tác phẩm, McCarthy tiếp tục dùng một kính thiên văn khác để chụp ở độ phân giải cao, rồi ghép hai tấm lại thành bức ảnh toàn cảnh.

Bức ảnh toàn cảnh của cú rơi (Ảnh: Andrew McCarthy).

Nhiều chuyên gia nhiếp ảnh thiên văn gọi đây là kỹ thuật “không tưởng”, bởi góc nhìn của kính H-alpha cực kỳ hẹp. Sai lệch chỉ vài phần nhỏ độ cũng khiến người nhảy dù biến mất khỏi khung hình.

Khoảnh khắc Brown rơi trúng Mặt Trời có thể nói là một sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học, kỹ thuật và một chút may mắn.

Vì sao bức ảnh khiến mạng xã hội “phát sốt”?

Đầu tiên là cảm giác siêu thực. Bóng người trước Mặt Trời gợi liên tưởng đến những khung cảnh không thể xảy ra trong đời thực.

Thực tế, Brown ở cách nguồn sáng khoảng 150 triệu km, nhưng hiệu ứng thị giác tạo cảm giác người thật đang “băng qua Mặt Trời”. Khoảng cách lớn cộng với bố cục hoàn hảo khiến bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ hàng triệu lượt trên Instagram, X (Twitter) và Reddit.

Ngoài ra, cái tên “Cú rơi của Icarus” khiến tác phẩm mang thêm yếu tố nghệ thuật. Một số nhà phê bình còn gọi bức ảnh là màn kết hợp giữa thần thoại và thiên văn học, giữa chuyển động con người và sự vĩnh hằng của Mặt Trời.

McCarthy trước đây từng chụp nhiều vật thể bay ngang qua Mặt Trời, bao gồm vệ tinh, máy bay và cả một tên lửa trong đợt phóng hồi tháng 9. Thế nhưng khoảnh khắc một người rơi tự do xuất hiện trọn vẹn trước Mặt Trời, theo nhiều chuyên gia nhiếp ảnh, có thể là bức ảnh đầu tiên trên thế giới ghi lại được.

Nhiều báo quốc tế như Live Science, New York Post, NDTV và Digitec Galaxus mô tả bức ảnh là “khó tin nhưng có thật”. Không chỉ ghi lại một khoảnh khắc hiếm hoi, tác phẩm còn mở rộng giới hạn của nhiếp ảnh thiên văn khi kết hợp chuyển động cực nhanh của con người với hình ảnh chi tiết ở bước sóng hẹp.

McCarthy hiện phát hành phiên bản in giới hạn của “Cú rơi của Icarus” trên trang web cá nhân. Còn Brown, người xuất hiện trong khung hình, cho biết anh chưa từng nghĩ mình có thể “đi ngang qua Mặt Trời” trong đời.