Hành trình lên bệ phóng của tổ hợp Artemis II nặng 5.000 tấn

Sáng 17/1, hệ thống phóng không gian (SLS) cùng tàu vũ trụ Orion đã được đưa ra bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, đánh dấu cột mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis II.

Theo kế hoạch, NASA đặt mục tiêu phóng Artemis II sớm nhất vào ngày 6/2, mở đường cho chuyến bay có người lái đầu tiên quay trở lại quỹ đạo Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.

Siêu tên lửa SLS của NASA tại bệ phóng (Ảnh: NASA).

Theo BGR, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã triển khai hàng loạt công tác chuẩn bị, trong đó, quá trình đưa tên lửa ra bệ phóng là một thách thức kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Giai đoạn này được gọi là “rollout”, quá trình đưa tổ hợp tên lửa từ nhà lắp ráp ra bệ phóng. Công đoạn di chuyển thường kéo dài khoảng 12 giờ, với sự hỗ trợ của xe vận chuyển bánh xích chuyên dụng crawler-transporter 2, vượt quãng đường dài 6,4 km.

Toàn bộ tổ hợp có khối lượng lên tới 5.000 tấn, phương tiện này di chuyển với tốc độ rất chậm, trung bình 1,6 km/giờ, nhằm bảo đảm an toàn và độ ổn định cho tên lửa.

Trong sứ mệnh Artemis II, bốn phi hành gia sẽ bay vòng quanh Mặt Trăng rồi trở về Trái Đất trong khoảng 10 ngày.

Đưa "cỗ máy khổng lồ" ra bệ phóng

Với chiều cao khoảng 98m và khối lượng vượt 2,5 nghìn tấn khi được nạp đầy nhiên liệu, SLS được xem là một kỳ tích công nghệ, nổi bật cả về quy mô lẫn năng lực kỹ thuật.

Hiện nay, đây là hệ thống phóng duy nhất đủ khả năng đưa tàu vũ trụ Orion cùng phi hành đoàn và hàng hóa của chương trình Artemis vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất.

Tên lửa được trang bị 4 động cơ nhiên liệu lỏng RS-25 do L3Harris Technologies sản xuất và hai booster nhiên liệu rắn năm đoạn của Northrop Grumman, tạo ra lực đẩy lên tới 39 meganewton khi phóng.

Nhiệm vụ vận chuyển khổng lồ này được giao cho crawler-transporter 2, phương tiện tự hành nặng nhất thế giới.

Cỗ máy Crawler-Transporter 2 đã hơn 50 năm tuổi (Ảnh: NASA).

Xe có kích thước tương đương một sân bóng chày, nặng khoảng 3 nghìn tấn, tương đương gần 1.000 xe bán tải, và có khả năng chở tải trọng lên tới hơn 8,1 triệu kilogam, xấp xỉ 20 máy bay Boeing 777.

Đáng chú ý, phương tiện này đã được NASA sử dụng từ hơn 50 năm trước và đến nay đã di chuyển tổng cộng hơn 3.700 km.

Xuyên suốt quá trình, crawler-transporter 2 đã được nâng cấp với phòng điều khiển mới, hệ thống phát điện và phanh cải tiến, cùng việc đại tu toàn bộ hệ thống bánh răng và sơn lại thân xe.

Sẵn sàng cho sứ mệnh

Sau khi tới bệ phóng, NASA sẽ tiến hành loạt thử nghiệm và chuẩn bị trước ngày phóng.

Các phi hành gia trong nhiệm vụ Artemis II (Ảnh: NASA).

Các công việc bao gồm kết nối hệ thống điện, đường dẫn nhiên liệu đông lạnh, kích hoạt và kiểm tra toàn bộ hệ thống tích hợp của tên lửa nhằm bảo đảm các thiết bị bay và hạ tầng mặt đất hoạt động chính xác.

Đồng thời, thử nghiệm "wet dress rehearsal", nạp và xả hơn 2,6 triệu lít nhiên liệu đông lạnh để mô phỏng đầy đủ quy trình phóng.

Đây là cơ hội để NASA diễn tập toàn bộ trình tự đếm ngược, nếu phát hiện vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng, tổ hợp SLS và Orion sẽ phải được đưa trở lại Nhà lắp ráp phương tiện để bảo dưỡng.

NASA cho biết Artemis III hiện được lên kế hoạch vào năm 2028, với sứ mệnh kéo dài 30 ngày, đưa 4 phi hành gia tới vùng cực Nam Mặt Trăng để tiến hành nghiên cứu khoa học và các chuyến đi bộ trên bề mặt Mặt Trăng.

Tuy nhiên, tiến độ của Artemis III vẫn có thể điều chỉnh do chương trình từng trải qua nhiều lần trì hoãn trong thời gian qua.