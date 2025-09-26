Tàu NASA sẽ bay quanh Mặt Trăng vào năm 2026

Phi hành đoàn của Artemis II của NASA (từ trái sang phải): 3 nhà du hành NASA Christina Hammock Koch, Reid Wiseman (ngồi), Victor Glover và 1 nhà du hành của Cơ quan Vũ trụ Canada Jeremy Hansen (ảnh: NASA).

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố kế hoạch phóng tàu vũ trụ có người lái Artemis II vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 năm 2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn 50 năm.

Dự án Artemis II, ban đầu dự kiến khởi động sớm hơn, đã phải đối mặt với một số trở ngại kỹ thuật. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ngày 23/9, bà Lakiesha Hawkins, một quan chức cấp cao của NASA, khẳng định: "Chúng tôi dự định sẽ giữ đúng cam kết đó".

Phi hành đoàn của Artemis II sẽ bao gồm ba nhà du hành người Mỹ là Christina Hammock Koch, Reid Wiseman, Victor Glover và một nhà du hành người Canada, Jeremy Hansen.

Họ sẽ là những người đầu tiên bay quanh Mặt Trăng kể từ sứ mệnh Apollo. Tuy nhiên, Artemis II sẽ không hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng; mục tiêu này sẽ được thực hiện bởi tàu Artemis III trong tương lai.

Tên lửa Artemis I SLS và tàu vũ trụ Orion tại Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida vào tháng 3 năm 2022 (ảnh: NASA/Frank Michaux).

Chương trình Artemis của NASA được kỳ vọng sẽ tái khẳng định vị thế dẫn đầu của Mỹ trong không gian, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh chương trình vũ trụ của mình, với mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng chậm nhất vào năm 2030.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, chính quyền đã gây áp lực lên NASA để đẩy nhanh tiến độ, không chỉ đưa con người trở lại Mặt Trăng mà còn hướng tới sao Hỏa. Mục tiêu cuối cùng của những nỗ lực này là thiết lập các căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng.

Bà Hawkins nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn được trở lại bề mặt Mặt Trăng và là những người đầu tiên đặt chân lên đó", đồng thời khẳng định "mục tiêu của NASA" là "thực hiện điều đó một cách an toàn".

Nếu vậy, mục tiêu này sẽ do Artemis III thực hiện, không phải Artemis II.

Phát biểu này gợi nhớ đến "cuộc chạy đua không gian thứ hai", tương tự như cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh thế kỷ XX.