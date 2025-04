Điều thú vị về loài sói khổng lồ tuyệt chủng vừa được tái sinh

Như Dân trí đã đưa tin, các nhà khoa học tại công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences (Mỹ), đã tạo ra thành công ba chú sói khổng lồ con bằng cách sử dụng công nghệ nhân bản và DNA cổ đại, kết hợp với biến đổi gen của loài sói xám, họ hàng gần nhất của loài sói khổng lồ.

Kết quả cơ bản của quá trình này là tạo ra một loài lai có ngoại hình tương tự với tổ tiên đã tuyệt chủng của chúng.

Tiếng hú của những con sói khổng lồ non vừa được chào đời (Video: Colossal).

Sói khổng lồ, còn có tên gọi sói hung dữ, có tên khoa học Aenocyon dirus, là một trong những loài ăn thịt lớn nhất thuộc họ nhà chó từng tồn tại. Loài sói này phân bổ chủ yếu tại khu vực Bắc Mỹ, từ Canada kéo dài đến Mexico, trong khoảng thời gian từ 250.000 đến 12.500 năm trước.

Dưới đây là những điều thú vị về loài sói từng là những kẻ săn mồi đáng sợ trong kỷ băng hà cách đây hơn 11.000 năm.

Sói khổng lồ từng cạnh tranh con mồi với hổ răng kiếm

Các nhà khoa học đã từng phát hiện ra những hóa thạch của sói khổng lồ hòa lẫn với hóa thạch của hổ răng kiếm (chi Smilodon), cho thấy hai loài động vật này có phạm vi sống xen lẫn nhau và cạnh tranh con mồi lẫn nhau.

Sói khổng lồ đã từng có những cuộc đụng độ để tranh giành con mồi với hổ răng kiếm (Ảnh minh họa: Wiki).

Không loại trừ khả năng, sói khổng lồ và hổ răng kiếm đã phải chiến đấu với nhau để tranh giành con mồi hoặc thậm chí ăn thịt lẫn nhau.

Những kẻ săn mồi tài ba

Những hóa thạch cho thấy cấu trúc xương và hàm răng của sói khổng lồ cho thấy chúng là những kẻ săn mồi tài ba, với những chiếc răng nanh lớn giúp chúng có thể dễ dàng cắt xuyên qua thịt và xé nát con mồi.

Các nhà khoa học cho biết sói khổng lồ là loài săn mồi theo bầy đàn. Răng của chúng đủ cứng để có thể nghiền nát xương con mồi, từ đó ăn tủy bên trong xương để tăng dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn.

Sói khổng lồ to lớn hơn 25% so với loài sói Bắc Mỹ

Sói khổng lồ là động vật lớn nhất thuộc họ chó từng được ghi nhận. Chúng có thể dài đến 1,8m, nặng từ 55 đến 80kg và có thể nặng đến 100kg, dù hiếm gặp. Đây là loài sói sở hữu thân hình vạm vỡ, bộ xương kích thước lớn, đầu to, hàm rộng và cực kỳ khỏe.

So sánh kích thước của sói khổng lồ (phải) và sói Bắc Mỹ (trái) cùng kích thước của một người trưởng thành (Ảnh: Colossal).

Những con sói khổng lồ đực có kích thước tương đương con cái, nhưng những cá thể đực thường sở hữu những chiếc răng nanh to lớn hơn, giúp tăng sự hấp dẫn trong mùa giao phối.

Kích thước của sói khổng lồ to lớn hơn tất cả các loài chó hiện đại và lớn hơn 25% so với sói Bắc Mỹ, họ hàng gần nhất của chúng.

Nguyên nhân tuyệt chủng có thể do con người

Con người đã từng xuất hiện khá lâu trước khi bắt đầu Kỷ Băng hà Cuối cùng, diễn ra từ 26.500 đến 11.500 năm trước. Do vậy, khả năng đụng độ giữa con người và sói khổng lồ là điều hoàn toàn xảy ra.

Sói khổng lồ là những kẻ săn mồi đáng sợ, nhưng có thể đã bị tuyệt chủng vì khan hiếm thức ăn (Ảnh: iStock).

Các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được lý do khiến sói khổng lồ tuyệt chủng, nhưng hai giả thuyết được đặt ra là loài động vật này bị con người săn bắt quá mức dẫn đến tuyệt chủng hoặc do những con mồi yêu thích của chúng dần biến mất (cũng có thể do con người săn bắt) khiến chúng bị chết đói và dần tuyệt chủng.

Nguyên mẫu cho những con sói trong bộ phim "Trò chơi Vương quyền"

Nếu là người từng theo dõi bộ phim "Game of Thrones" (Trò chơi Vương Quyền), chắc hẳn bạn sẽ ấn tượng với những con sói to lớn và trung thành với các thành viên trong gia đình Stark.

Những con sói trong bộ phim "Game of Thrones" lấy ý tưởng từ loài sói khổng lồ (Ảnh: HBO).

Các nhà làm phim đã tiết lộ rằng những con sói xuất hiện trong phim lấy nguyên mẫu từ loài sói khổng lồ đã bị tuyệt chủng.