Điều gì xảy ra nếu một viên kẹo dẻo rơi xuống Trái Đất với tốc độ ánh sáng?

Trong đời sống hàng ngày, kẹo dẻo chỉ là một món quà vặt, nặng khoảng vài gram, được làm từ gelatin, đường và hương liệu. Nhưng vật lý hiện đại dạy chúng ta một điều rằng năng lượng không chỉ phụ thuộc vào khối lượng mà còn nằm trong công thức nổi tiếng của Albert Einstein: E=mc².

Với tốc độ ánh sáng, bất kỳ vật thể nào có khối lượng cũng sẽ trở thành một quả bom năng lượng khổng lồ. Và khi giả định một viên kẹo dẻo di chuyển với vận tốc ấy rồi va vào Trái Đất, hậu quả sẽ không còn là chuyện nhỏ.

Trước hết, cần làm rõ một giới hạn cơ bản: theo thuyết tương đối hẹp, không có vật thể nào có khối lượng có thể đạt đúng vận tốc ánh sáng(c). Khi tốc độ càng tiến gần c, năng lượng cần thiết để gia tốc càng tăng lên đến vô hạn. Nói cách khác, viên kẹo dẻo không thể thực sự đạt c.

Tuy nhiên, để phục vụ kịch bản giả định, chúng ta tạm bỏ qua giới hạn này và chỉ xét từ góc độ lý thuyết, cũng như hình dung rằng viên kẹo di chuyển với vận tốc bằng hoặc rất gần tốc độ ánh sáng.

Giả sử một viên kẹo dẻo nặng 5 gram, tức là 0,005 kg. Năng lượng tương ứng nếu khối lượng đó được chuyển hóa hoàn toàn theo công thức E=mc² sẽ là:

Con số này tương đương với hơn 100.000 tấn (100 kiloton) thuốc nổ TNT. Nếu nó lao xuống Trái Đất với vận tốc ánh sáng, sự giải phóng năng lượng sẽ tạo thành một vụ nổ có sức hủy diệt ngang với vũ khí hạt nhân.

Điều thú vị là khi so sánh với các sự kiện trong lịch sử, con số này không phải là chuyện viển vông. Sự kiện Tunguska năm 1908, khi một thiên thạch nhỏ nổ tung trên bầu trời Siberia, giải phóng năng lượng tương đương 10-15 megaton TNT, đã làm đổ hàng chục triệu cây trên diện tích 2.000 km².

Với viên kẹo dẻo năng lượng 100 kiloton TNT, vùng bị phá hủy trực tiếp có thể nhỏ hơn Tunguska, nhưng vẫn đủ để xóa sổ cả một thành phố lớn. Sức nóng sinh ra sẽ đốt cháy mọi thứ trong bán kính vài km, còn sóng xung kích lan ra xa hàng chục km, phá hủy công trình và gây thương vong lớn.

Không chỉ vậy, khi viên kẹo dẻo lao vào khí quyển ở vận tốc ánh sáng, quá trình tương tác sẽ vô cùng dữ dội. Không khí trước mặt nó sẽ bị nén đến mức tạo thành plasma, phát ra ánh sáng chói lòa và nhiệt lượng khủng khiếp.

Vật thể nhỏ bé này sẽ biến thành một ngôi sao băng siêu tốc, nhưng thay vì tan chảy và cháy rụi như sao băng thông thường, nó sẽ giải phóng năng lượng ngay khi chạm mặt đất. Một hố va chạm khổng lồ có thể được tạo ra, đi kèm với cột lửa và đám mây bụi bốc cao lên tầng bình lưu.

Ảnh minh họa viên kẹo dẻo lao xuống Trái Đất với tốc độ ánh sáng (Ảnh: Whatifshow).

Dù chỉ là vụ nổ tương đương vài quả bom hạt nhân, tác động cục bộ cũng đủ để gây ra “mùa đông nhân tạo” nhỏ. Khói bụi từ vụ va chạm bay vào khí quyển có thể che phủ ánh sáng Mặt Trời trong vài tuần, làm giảm nhiệt độ cục bộ và ảnh hưởng đến mùa màng.

Nếu kịch bản xảy ra ở vùng đông dân cư hoặc gần khu công nghiệp, hậu quả sẽ còn nặng nề hơn nhiều lần do hiệu ứng dây chuyền từ cháy nổ và ô nhiễm.

Từ một góc nhìn khác, kịch bản này còn nhấn mạnh sự tương phản giữa hình ảnh hồn nhiên của viên kẹo dẻo và mức năng lượng khủng khiếp ẩn trong công thức vật lý.

Một vật thể tưởng như vô hại, gắn với trẻ thơ và niềm vui ngọt ngào, lại trở thành nguồn hủy diệt chỉ vì thay đổi vận tốc. Nó khiến ta nhớ rằng, trong thế giới vật lý, mọi thứ đều có mặt tiềm ẩn vượt xa cảm nhận trực giác của con người.

Tất nhiên, toàn bộ kịch bản này chỉ mang tính giả thuyết. Trong thực tế, việc tăng tốc một vật thể có khối lượng đến vận tốc ánh sáng là bất khả thi.

Ngay cả các hạt trong máy gia tốc lớn như LHC (CERN) cũng chỉ đạt đến 99,999999% vận tốc ánh sáng, và chúng có khối lượng vô cùng nhỏ bé so với một viên kẹo. Điều này càng cho thấy sự phi lý của giả định, nhưng cũng giúp chúng ta hình dung rõ hơn về quy mô năng lượng mà vật lý có thể tiết lộ.

Khi nghĩ về kịch bản này, có thể xem nó như một cách “vật lý hóa” trí tưởng tượng: một viên kẹo nhỏ có thể trở thành biểu tượng cho sức mạnh tiềm ẩn của vũ trụ. Nó cho thấy rằng, trong thế giới của khoa học, những điều tưởng chừng nhỏ bé và vui nhộn đôi khi lại mở ra những suy ngẫm sâu sắc về sự mong manh của sự sống trên Trái Đất.