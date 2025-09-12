Tìm thấy chủng lợi khuẩn đầu tiên sống sót trước kháng sinh phổ rộng

Lần đầu tiên, một chủng lợi khuẩn được phát hiện có khả năng sống sót và phát triển ngay cả khi tiếp xúc với nhóm kháng sinh Amoxicillin/Amoxicillin-clavulanate (Augmentin).

Đây là loại kháng sinh phổ rộng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong điều trị nhiễm khuẩn.

Cụ thể, theo nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín (Microorganisms – MDPI và PubMed Central), các nhà khoa học đã phân lập thành công chủng Bifidobacterium breve PRL2020.

Đây là một lợi khuẩn có khả năng tồn tại, phát triển và duy trì ổn định ngay cả trong môi trường kháng sinh nhóm Amoxicillin/Amoxicillin-Clavulanate (Augmentin).

Tìm thấy chủng lợi khuẩn đầu tiên bền với kháng sinh phổ rộng (Ảnh minh họa: Getty).

Đáng chú ý, các nghiên cứu cũng xác nhận rằng chủng lợi khuẩn này không mang nguy cơ truyền gen kháng thuốc sang vi khuẩn khác, vốn là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong đảm bảo an toàn sinh học khi ứng dụng trên diện rộng.

Hiện nay, chủng B. breve PRL2020 đang được một số doanh nghiệp dược phẩm và công ty công nghệ sinh học tiếp cận nhằm ứng dụng trong phát triển sản phẩm probiotic thế hệ mới, đặc biệt là dạng men sống có khả năng dùng song hành với kháng sinh nhóm Amoxicillin/Amoxicillin-Clavulanate (Augmentin).

Đây là bước tiến đột phá trong lĩnh vực vi sinh ứng dụng, hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho y học dự phòng và chăm sóc hệ tiêu hóa trong quá trình điều trị kháng sinh.

Trong điều trị nhiễm khuẩn, kháng sinh là công cụ quan trọng và không thể thay thế. Tuy nhiên, ngoài việc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, kháng sinh cũng gây tổn hại nghiêm trọng tới hệ vi sinh có lợi trong cơ thể, đặc biệt ở đường ruột. Đây là nơi nắm giữ tới 70% tế bào miễn dịch.

Điều này lý giải vì sao người bệnh, đặc biệt là trẻ em, sau mỗi đợt dùng kháng sinh thường gặp tình trạng tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, giảm đề kháng, suy nhược kéo dài.

Dù men vi sinh thường được khuyến nghị sử dụng song song với kháng sinh, thực tế cho thấy phần lớn các chủng men thông thường đều bị "bất hoạt" trong môi trường có kháng sinh, khiến hiệu quả bảo vệ gần như không đáng kể.