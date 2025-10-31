Chó ở vùng cấm Chernobyl đổi màu lông thành xanh sáng

Một trong ba con chó lông màu xanh (ảnh: Clean Futures Fund/ Instagram).

Theo hai bài đăng trên Instagram của Quỹ Tương lai Sạch (Clean Futures Fund)- tổ chức phi lợi nhuận đang chăm sóc và khử khuẩn cho đàn chó ở Chernobyl, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, nhân viên của họ phát hiện ba con chó có lông chuyển từ màu bình thường sang xanh lam rực, trông vô cùng lạ mắt.

“Chúng tôi không biết nguyên nhân và đang cố gắng bắt giữ những con chó này để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra”, Quỹ Tương lai Sạch viết trên trang Instagram chính thức, đồng thời nhận định “nhiều khả năng chúng đã phơi nhiễm một loại hóa chất nào đó”.

Tuy nhiên, thực tế lại đơn giản hơn. Theo cập nhật của Quỹ, các chú chó có thể đã lăn vào chất nhờn rò rỉ từ một nhà vệ sinh di động gần đó, khiến lông bị nhuộm màu tạm thời, hiện tượng có phần “ghê rợn” nhưng không gây nguy hiểm.

Khu vực Chernobyl gần như bị bỏ hoang từ năm 1986, sau khi một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân gần thị trấn Pripyat (Ukraine) phát nổ. Từ đó đến nay, khu vực nhiễm xạ rộng lớn quanh nhà máy, bao gồm cả Pripyat, bị cấm ra vào nếu không có sự cho phép của chính phủ Ukraine.

Có lẽ họ đã xem bộ phim Bluey quá nhiều (ảnh: Clean Futures Fund/Instagram).

Khi người dân Pripyat di tản vào năm 1986, nhiều người đã phải bỏ lại thú cưng. Thế hệ sau của những thú cưng đó và cả động vật hoang dã đã biến vùng cấm địa thành nhà của chúng và tiếp tục sinh sôi.

Quỹ Tương lai Sạch đã thực hiện dự án Chó Chernobyl từ năm 2017 để nuôi dưỡng và theo dõi những chú chó, mèo lang thang trong khu vực, bắt và triệt sản chúng nếu có thể để giúp kiểm soát quần thể chó hoang. Ba chú chó có lông màu xanh đã được phát hiện vào đầu tháng 10/2025 trong quá trình thực hiện dự án này.

Nhân viên của Quỹ Tương lai Sạch khẳng định "Không, chúng không chuyển sang màu xanh vì phóng xạ, và chúng tôi cũng không nói rằng chúng chuyển sang màu xanh vì phóng xạ.

Đây chỉ là vài con chó vô tình chạm phải thứ gì đó màu xanh, và chúng tôi đang cố gắng bắt chúng lại để triệt sản".

Bác sĩ thú y Jennifer Betz của Dự án Chó Chernobyl đã nói rằng "Tôi nghĩ nếu chúng không liếm phần lớn chất đó trên lông thì hầu như chúng sẽ không bị ảnh hưởng gì".