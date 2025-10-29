Nhà động vật hoang dã Beto Tenente và bác sĩ thú y Elias Mubobo, đều mang quốc tịch Mozambique, khi đang đi khảo sát tại Vườn quốc gia Gorongosa (Mozambique), đã được chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy trong tự nhiên, khi một con báo hoa mai cái đã tiếp cận một con sư tử đực đang nằm nghỉ trong bóng râm.

Khi tiến đến gần, báo hoa mai cái đã bất ngờ có những hành động để quyến rũ và thu hút sự chú ý của sư tử đực, với mục đích “gạ gẫm” sư tử giao phối. Tuy nhiên, báo hoa mai chỉ nhận lại được sự lạnh lùng từ “vị vua thảo nguyên”.

Hình ảnh hiếm thấy trong tự nhiên: Báo hoa mai cái “gạ tình” sư tử đực (Video: Gorongosa Park).

Tình huống này khiến các chuyên gia động vật phải kinh ngạc vì hai yếu tố. Đầu tiên là việc một con báo hoa mai cái lại đang cố gắng tìm cách “gạ tình” sư tử đực, một loài động vật hoàn toàn khác biệt và được xem là thiên địch trong thế giới tự nhiên.

Điều khó hiểu thứ hai là phản ứng của sư tử đực trong tình huống này.

Thông thường sư tử sẽ luôn tìm cách xua đuổi hoặc thậm chí giết chết báo hoa mai nếu hai loài động vật này chạm mặt nhau. Ngược lại, báo hoa mai vẫn luôn phải giữ khoảng cách và lập tức bỏ chạy khi thấy sư tử xuất hiện.

Nhưng trong tình huống này, sư tử đực chỉ thể hiện thái độ thờ ơ trước hành động của báo hoa mai cái, sau đó rời đi mà không có động thái nào cho thấy sẵn sàng tấn công kẻ thù.

Sư tử không xem báo hoa mai là con mồi, tuy nhiên, cả hai loài động vật này đều là những kẻ ăn thịt trên thảo nguyên và có chung con mồi để săn đuổi, do vậy, sư tử thường tìm cách giết chết báo hoa mai khi có cơ hội để triệt tiêu bớt đối thủ cạnh tranh khi đi săn.

Beto Tenente và Elias Mubobo đều khẳng định họ chưa bao giờ nhìn thấy hành vi kỳ lạ này của báo hoa mai và sư tử trong thế giới tự nhiên, dù họ đã có nhiều kinh nghiệm quan sát và tìm hiểu về các loài động vật hoang dã.

Theo các chuyên gia về động vật, con báo hoa mai cái trong tình huống này đang bước vào giai đoạn động dục, khiến con vật tăng lượng hormone estrogen và tăng nhu cầu giao phối.

Thông thường, báo hoa mai cái sẽ tìm kiếm bạn tình dựa theo mùi hormone testosterone tỏa ra từ con đực, nhưng có lẽ trong tình huống này, báo hoa mai cái đã không tìm được con đực nào ở gần nên đã bị thu hút bởi mùi hormone testosterone từ sư tử đực, dẫn đến tình huống hy hữu khó tin.

Việc giao phối giữa các họ hàng gần như báo hoa mai, sư tử, hổ… là điều không xảy ra trong thế giới tự nhiên do sự khác biệt về hành vi và môi trường sống. Tuy nhiên, trong môi trường nuôi nhốt, việc lai tạo giữa hổ, sư tử hay báo hoa mai là điều đã từng được thực hiện.

Hình ảnh một cá thể leopon được lai tạo tại Ấn Độ vào đầu thế kỷ XX (Ảnh: Ned Hardy).

Trong môi trường tự nhiên, khi cho báo hoa mai đực giao phối với sư tử cái sẽ tạo ra loài động vật lai mang tên gọi “leopon”, còn nếu cho sư tử đực giao phối với báo hoa mai cái sẽ tạo ra loài động vật mang tên “lipard”.

Những con vật này có đốm nhỏ và nhạt hơn so với các đốm trên cơ thể của báo hoa mai, chóp đuôi hơi đen tương tự như sư tử. Con đực sẽ có bờm, nhưng không rậm như sư tử đực. Chúng không có khả năng sinh sản để tiếp tục tạo ra những loài mới.