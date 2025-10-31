Bước tiến quan trọng cho hành lang pháp lý AI

Tăng tốc hoàn thiện hành lang pháp lý cho chuyển đổi số và AI

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 10 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương.

Theo Thứ trưởng Phương, trong tháng 10, ngành KH&CN tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển bền vững.

Bộ KH&CN đã trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Nghị quyết, 7 Nghị định, 7 Quyết định quan trọng, bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng tâm của ngành.

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 10 (Ảnh: Minh Nhật).

Đáng chú ý, Nghị quyết số 307/NQ-CP ngày 6/10 đã chính thức bổ sung dự án Luật Trí tuệ nhân tạo trong chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý cho lĩnh vực này.

Trong tháng 10, 7 Nghị định được ban hành, tập trung hướng dẫn chi tiết các nội dung của Luật KH,CN&ĐMST, từ cơ chế tự chủ, tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhân lực, giải thưởng khoa học, đến chương trình nhiệm vụ KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Trong đó, Nghị định số 271/2025/NĐ-CP quy định việc thành lập và góp vốn doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN trên địa bàn Hà Nội, mở ra cơ chế mới, đưa tri thức khoa học vào thực tiễn sản xuất.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Minh Nhật).

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, khác với giai đoạn trước, việc triển khai Nghị quyết 57 lần này được giao nhiệm vụ kèm theo nguồn lực rõ ràng. Cụ thể, năm 2025, Chính phủ đã bổ sung 25.000 tỷ đồng cho chương trình triển khai Nghị quyết; trong đó, các bộ, ngành và địa phương đã đăng ký hơn 16.000 tỷ đồng cho các dự án cụ thể.

Đặc biệt, cơ chế “mở” cũng được áp dụng: các địa phương, bộ ngành nếu gặp khó khăn trong thực hiện có thể đề xuất hỗ trợ từ trung ương.

Bên cạnh đó, các tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT cũng đang đồng hành, cung cấp nền tảng kỹ thuật và giải pháp công nghệ, bảo đảm tiến độ triển khai đồng bộ từ trung ương tới cơ sở.

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ lõi

Một điểm đáng chú ý khác là Nghị định 264 về đầu tư tài chính và quỹ đầu tư mạo hiểm. Cơ chế mới này cho phép huy động nguồn vốn tư nhân vào các dự án nghiên cứu - phát triển có rủi ro cao nhưng tiềm năng lớn, thay vì chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước như trước đây.

Đây được xem là bước đột phá để thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo mô hình đối tác công - tư, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào công nghệ mới.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, chủ trương hiện nay là giao cho doanh nghiệp trong nước triển khai các "bài toán lớn" của Nhà nước, qua đó vừa giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tự chủ, vừa tạo đầu ra cho các sản phẩm, dịch vụ công nghệ "Make in Vietnam".

Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn chi tiết, đặc biệt là cơ chế "sandbox" - thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ số.

Khi hành lang pháp lý được ban hành, doanh nghiệp sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thử nghiệm, ứng dụng và nhân rộng các mô hình công nghệ mới.

Ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Ảnh: Minh Nhật).

Cùng với công tác thể chế, theo Thứ trưởng Phương, Bộ KH&CN đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chuyên môn và hợp tác quốc tế.

Bộ đã ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2030, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Đây là những định hướng chiến lược giúp xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất, thúc đẩy phát triển hạ tầng số và hỗ trợ công tác điều hành chính phủ điện tử.