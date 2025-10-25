"Ngón tay của người chết": Loại trái cây kỳ lạ nhất hành tinh

Loại quả màu xám xanh này, còn được gọi bằng cái tên kém ma quái hơn là "quả xúc xích xanh", đã gây tò mò cho các nhà thực vật học từ thế kỷ 19, không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì hương vị gây tranh cãi của nó.

Nếu chỉ nhìn vào lá hay hoa của cây bụi Decaisnea fargesii, bạn có thể dễ dàng bỏ qua chúng. Nhưng chính sự biến đổi kỳ lạ vào mùa thu đã khiến loài cây này trở nên nổi bật: nó kết trái với những quả dài, thô ráp, có màu xám xanh với những đường gân giống như nếp gấp ngón tay người.

Đó là lý do vì sao chúng mang biệt danh rùng rợn "Ngón tay của người chết" (Dead Men’s Fingers).

Decaisnea fargesii là loại quả có nhiều tên gọi, phổ biến nhất là quả xúc xích xanh, quả phân mèo hay ngón tay người chết (Ảnh: iflscience).

Lịch sử khám phá và sự phân tán địa lý

Loài cây kỳ lạ này lần đầu tiên được mô tả trong tài liệu khoa học vào năm 1892 bởi nhà thực vật học người Pháp Adrien René Franchet. Trong bài viết trên Tạp chí Botanique, Franchet đã mô tả màu sắc của quả là "xanh lam tuyệt đẹp".

Tuy nhiên, Franchet lại có một liên tưởng khác: ông cho rằng hình dạng và sự co thắt của quả khiến nó "trông giống như những con sâu bướm màu xanh lớn treo lủng lẳng trên cành cây" hơn là một thứ gì đó ma quái.

Franchet nhận được mẫu cây D. fargesii từ nhà truyền giáo Công giáo người Pháp Paul Guillaume Farges, và loài cây này được đặt theo tên ông để vinh danh. Farges là một nhà sưu tập thực vật, đã thu thập được gần 4.000 loài khi đóng quân tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Ngày nay, những "ngón tay người chết" này vẫn mọc trong khí hậu ôn đới của Tứ Xuyên, cũng như Tây Tạng và Nepal, thường chín rộ vào khoảng tháng Mười.

Loại quả này có hình dáng dài, cong giống quả đậu, màu xanh lam hoặc xanh lục khi chín, và có vị ngọt dịu như vải hoặc dưa gang bên trong (Ảnh: iflscience).

Hình dáng kỳ lạ và hương vị gây tranh cãi

Với một biệt danh khác là "quả xúc xích xanh", câu hỏi đặt ra là liệu loại quả đậu kỳ lạ này có ăn được không. Câu trả lời là: có thể ăn được, nhưng không hề ngon miệng như xúc xích.

Khi tách quả D. fargesii ra, người ta sẽ thấy một lớp cùi trong suốt bao quanh hạt dưa hấu màu đen. Chỉ phần cùi này là ăn được. Tuy nhiên, hương vị của nó là một chủ đề gây tranh cãi.

Daniel Mosquin, Giám đốc Nghiên cứu tại Đại học British Columbia, nhận xét rằng loại quả này "không khó ăn, nhưng nhạt nhẽo" và kết cấu của nó thì "giống như thạch".

Trong khi đó, Wolfgang Stuppy, một nhà hình thái học hạt giống tại Vườn thực vật Hoàng gia Kew, lại đưa ra đánh giá tích cực hơn: "Tôi thấy hương vị của nó rất dễ chịu và tinh tế, chủ yếu là ngọt, có lẽ có một chút hương dưa gang hoặc vải".

Dù được mô tả như một vật liệu thạch nhạt nhẽo hay một hương vị dưa chuột ngọt ngào, Decaisnea fargesii vẫn là một minh chứng cho sự đa dạng và kỳ lạ của thực vật tự nhiên, thách thức cả trí tưởng tượng và vị giác của con người.