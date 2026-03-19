Siêu El Niño có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao chưa từng thấy

Nhiệt độ thường cao hơn trong những năm El Niño (ảnh: Chuchart duangdaw qua Getty Images).

Hiện tượng "siêu El Niño" có thể xuất hiện vào cuối mùa bão năm 2026, khi hiện tượng La Niña hiện tại sắp kết thúc.

Tuần trước, Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ (NOAA) thông báo rằng có 62% khả năng hiện tượng El Niño sẽ xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 8. Nói cách khác, El Niño có khả năng xảy ra cao hơn trong năm nay.

El Niño là pha ấm của hiện tượng El Niño-Dao động Nam (ENSO), một mô hình khí hậu tự nhiên về sự thay đổi nhiệt độ khí quyển và biển ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Trong thời kỳ El Niño, nước ấm hơn tập trung ở phía đông Thái Bình Dương xích đạo, đẩy dòng khí quyển về phía nam.

Hiện tại, vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương đang trải qua hiện tượng La Niña, pha lạnh của ENSO, khi nhiệt độ bề mặt biển giảm ít nhất 0,5 độ C so với mức trung bình dài hạn. Theo thông báo mới nhất từ NOAA, La Niña dự kiến ​​sẽ kết thúc trong những tuần tới khi biển ấm lên. Sau đó, hiện tượng El Niño sẽ xảy ra nếu nhiệt độ bề mặt biển đạt và duy trì ở mức ít nhất 0,5 độ C cao hơn mức trung bình dài hạn.

Nếu hiện tượng El Niño xuất hiện như dự đoán, nó có thể mạnh lên thành "siêu El Niño", theo báo cáo của AccuWeather, một công ty cung cấp dịch vụ thương mại dự báo thời tiết trên toàn thế giới. Siêu El Niño xảy ra khi nhiệt độ bề mặt biển đạt ít nhất 2 độ C cao hơn mức trung bình dài hạn.

Nhà khí tượng học và nhà dự báo dài hạn hàng đầu tại AccuWeather, ông Paul Pastelok cho biết "Cường độ chưa chắc chắn nhưng có khả năng xảy ra một hiện tượng El Niño từ trung bình đến mạnh vào mùa thu và mùa đông này.”

El Niño có xu hướng làm tăng cường hoạt động bão ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, đồng thời làm suy yếu bão ở Đại Tây Dương, điều này thường dẫn đến một mùa bão ít hoạt động hơn nói chung.

Chu kỳ ENSO gây ra hiện tượng El Niño ấm và sau đó là La Niña lạnh cứ sau trung bình từ hai đến bảy năm. Tuy nhiên, chúng không phải lúc nào cũng đúng thời điểm. Tương tự, mặc dù mỗi giai đoạn thường kéo dài khoảng chín đến mười hai tháng, nhưng thời gian diễn ra của chúng lại rất khác nhau.

Lần cuối Trái Đất trải qua hiện tượng El Niño là từ tháng 5/ 2023 đến tháng 3/2024. Trong lần đó, El Niño gần như đạt đến mức siêu El Niño, nhưng mặc dù nhiệt độ bề mặt biển vượt quá ngưỡng 2 độ C, chúng không duy trì trên ngưỡng đủ lâu để được coi là siêu El Niño. Siêu El Niño gần nhất xảy ra vào năm 2015-2016.

Hiện tượng El Niño gần đây đã góp phần gây ra những đợt nắng nóng kỷ lục vào năm 2023 và 2024, với năm 2024 hiện đang là năm nóng nhất trong lịch sử. Nếu El Niño xuất hiện trở lại vào năm 2026, thì năm nay sẽ ấm hơn, nhưng khó có thể nóng bằng năm 2024.

Tuy nhiên, theo một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X của ông Zeke Hausfather, một nhà khoa học khí hậu và nhà phân tích hệ thống năng lượng, nhiệt độ toàn cầu vào năm 2027 có thể bị đẩy lên mức kỷ lục.

Ông Hausfather viết. "El Niño sắp đến. Điều này sẽ đẩy ước tính của chúng ta về nhiệt độ toàn cầu năm 2026 lên cao hơn (mặc dù vẫn khó có thể vượt qua năm 2024 để trở thành năm nóng nhất), và khiến năm 2027 rất có khả năng trở thành năm nóng nhất trong lịch sử do độ trễ lịch sử giữa ENSO và nhiệt độ bề mặt."

Điều quan trọng cần nhớ là nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến thời tiết và khí hậu. Hành tinh của chúng ta đang ấm lên do biến đổi khí hậu và sẽ tiếp tục như vậy, bất kể hiện tượng ENSO diễn ra như thế nào.