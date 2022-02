Ý tưởng khu định cư tựa như "bánh mì tròn" trên sao Hỏa

Các nhà thiết kế cho rằng cấu trúc giống như "bánh mì tròn" có thể hỗ trợ sự sống trên sao Hỏa (Ảnh: Studio Makhno).

Một công ty kiến trúc có trụ sở tại Ukraine mới đây đã hé lộ ý tưởng về Khu định cư, được gọi là Kế hoạch C, nổi bật với một bức tường bao bọc hình tròn khổng lồ và được xây dựng bên trong miệng núi lửa để bảo vệ những người định cư khỏi những cơn bão cát, cũng như bức xạ có khả năng gây chết người trên Hành tinh Đỏ cằn cỗi.

Studio Makhno, người đứng sau ý tưởng này cho biết kiểu thiết kế tựa "bánh mì tròn" sẽ mang lại sự bảo vệ tuyệt đối cho căn cứ nằm trong kế hoạch của các tỷ phú như Elon Musk trong tương lai, nhằm tìm kiếm và xây dựng một cuộc sống cách xa Trái Đất trong vài thập kỷ tới.

"Kế hoạch C là một khu định cư tự trị. Lớp tường bên ngoài phải được xây dựng bằng máy in 3D và robot, do con người chỉ có thể di chuyển tự do bên trong các căn cứ mà không cần quần áo và thiết bị oxy", Makhno cho biết.

Theo lý giải của thiết kế gia người Ukraine, căn cứ được đặt trên độ dốc của miệng núi lửa nhằm bảo vệ nó khỏi bão cát và bức xạ. Điều này khiến hình dạng của nó giống như một hình xuyến, hay đơn giản là một cái "bánh mì tròn".

Cây xanh, thực phẩm sẽ được trồng trong nhà kính hình cầu (Ảnh: Studio Makhno).

Ngoài ra, Khu định cư cũng cần một số yêu cầu như càng gần xích đạo càng tốt, để có thể đạt được áp suất và nhiệt độ phù hợp với môi trường có thể sinh sống được.

Từ cách đây hàng thập kỷ, các nhà thiết kế đã nghiên cứu những cách mà mô hình xã hội trong tương lai có thể hoạt động trên sao Hỏa một khi công nghệ cho phép quá trình sản xuất lượng oxy, nước và thực phẩm cần thiết sẵn sàng.

Kết quả của các nghiên cứu cho thấy một môi trường phù hợp nhất là cấu trúc khép kín, được chia đều giữa các khu sinh hoạt, khu tiện nghi và các khu kỹ thuật, nghiên cứu.

Theo đó, các nhà thiết kế không chỉ xem xét sự tồn tại cơ bản, mà còn chăm chút cho đời sống tinh thần của các cư dân thông qua các mảng xanh của thiết kế và một môi trường nhẹ nhàng về mặt thẩm mỹ.

"Sẽ có các phòng tập gym, các khu vực thư giãn dưới dạng công trình hình viên nang. Đồng thời, cư dân cũng được đi bộ trên một đại lộ đặc biệt, trải dài quanh viền ngoài của khu định cư", Makhno cho biết.

Quang cảnh khi nhìn bên ngoài cấu trúc (Ảnh: Studio Makhno).

Các hành lang sẽ được xây dựng bao quanh cấu trúc của quần thể (Ảnh: Studio Makhno).

Các công trình bên trong được xây dựng dưới dạng các viên nang (Ảnh: Studio Makhno).

Trong toàn bộ kế hoạch, thực vật được xem là "người bạn đồng hành" tốt nhất trong quá trình chuyển đổi thích nghi của các sinh vật trên Trái đất với cuộc sống ngoài không gian. Do đó, khu định cư sẽ trồng rất nhiều cây xanh. "Chúng sẽ chuyển đổi carbon dioxide và nước thành oxy với sự hỗ trợ của ánh sáng phyto", nhà thiết kế người Ukraine cho biết.

Volodymyr Usov, thành viên của Học viện Du hành vũ trụ Quốc tế và là cựu lãnh đạo Cơ quan Vũ trụ Nhà nước Ukraine, cho biết thiết kế này là một "không gian đẹp và thiết thực" cho cuộc sống ngoài hành tinh trong tương lai.