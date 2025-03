Nổi bật tuần qua: "Chúa sơn lâm" phải nhún nhường khi gặp đối thủ xứng tầm

"Chúa sơn lâm" thể hiện thái độ nhún nhường khi gặp đối thủ xứng tầm

Hổ là loài động vật được ví như "chúa sơn lâm" vì sự uy nghiêm và sức mạnh vượt trội của mình. Tuy nhiên, khi hổ gặp phải đối thủ xứng tầm, chúng cũng sẽ thể hiện thái độ nhún nhường để tránh những cuộc chiến không cần thiết.

Đoạn video do một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn hổ Pilibhit, Ấn Độ, cho thấy khoảnh khắc một con hổ Bengal chạm trán gấu lợn cỡ lớn trên đường di chuyển.

Khi thấy gấu lợn, hổ đã nằm sát xuống đất và chờ cho con gấu rời đi mới tiếp tục hành trình.

"Chúa sơn lâm" thể hiện thái độ nhún nhường khi gặp đối thủ xứng tầm (Video: NDTV).

Con gấu lợn sau khi rời đi đã bất ngờ quay trở lại, thể hiện thái độ hung dữ, nhưng hổ vẫn nhún nhường để tránh một cuộc chiến. Hai con vật sau đó đã rời đi mà không có cuộc đụng độ nào xảy ra.

Hổ là loài động vật sống và săn mồi đơn độc, do vậy chúng thường tránh những cuộc chiến không cần thiết với các loài vật to lớn để đề phòng trường hợp bị thương, sẽ khiến chúng gặp khó khăn để sinh tồn trong thế giới tự nhiên.

Hổ Bengal và gấu lợn đôi khi cũng đụng độ với nhau, nhất là khi hổ cố gắng tấn công và giết chết gấu con để ăn thịt.

Cô gái gặp sự cố hy hữu khi bị chuột chui vào váy

Cô gái đang ngồi trong một cửa hàng thời trang đã gặp phải sự cố hết sức hy hữu, khi bị một con chuột chui vào trong váy. Chắc hẳn đây sẽ là sự cố khiến cô nhớ mãi không quên.

Cô gái gặp sự cố hy hữu khi bị chuột chui vào váy (Video: TikTok).

Linh dương mẹ đơn độc chống lại 3 báo săn để cứu mạng con

Đoạn clip được ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên và Động vật hoang dã Kgalagadi Transfrontier, Nam Phi, cho thấy 3 con báo săn lao vào đàn linh dương đầu bò để săn mồi.

Khác với báo hoa mai hay sư tử, báo săn chỉ có lợi thế về tốc độ chứ không sở hữu sức mạnh vượt trội so với linh dương đầu bò, do vậy đàn báo săn nhắm đến một con linh dương non bị lọt lại phía sau để tấn công.

Linh dương mẹ đơn độc chống lại 3 báo săn để cứu mạng con (Video: Compass media).

Khi thấy con mình bị báo săn đuổi kịp và tấn công, linh dương đầu bò mẹ đã không chạy theo đàn mà đứng lại, tấn công báo săn để giải cứu cho linh dương non.

2 con báo săn đã lao vào tấn công linh dương mẹ khiến con vật này bị phân tâm, trong khi con báo còn lại tấn công linh dương non. Linh dương đầu bò mẹ một mình xua đuổi 2 con báo săn ra xa, sau đó tiếp tục tấn công con báo săn thứ 3 để một lần nữa giải cứu cho con mình thành công.

Trong khi linh dương mẹ đứng lại để tiếp tục chiến đấu với 3 con báo săn, linh dương non đã tranh thủ cơ hội bỏ chạy về phía đàn của mình.

Những con báo săn sau một hồi quần thảo với linh dương mẹ cũng đã đuối sức nên không thể tiếp tục đuổi theo linh dương non, chấp nhận từ bỏ cuộc đi săn. 2 mẹ con linh dương sau đó đã có thể quay trở lại đàn một cách an toàn.

Cận cảnh quá trình nhện đan tơ khiến nhiều người kinh ngạc

Đoạn clip ghi lại quá trình một con nhện đan tơ khiến nhiều người phải kinh ngạc và thán phục vì sự tỉ mỉ, khéo léo của loài vật bé nhỏ này.

Cận cảnh quá trình nhện đan tơ khiến nhiều người kinh ngạc (Video: X).

Bầy cá sấu hốt hoảng tránh đường khi hà mã xuất hiện

Cá sấu thường được biết đến với biệt danh "sát thủ đầm lầy", nhờ vào khả năng săn mồi thượng hạng và hàm răng sắc nhọn, đủ sức xé nát những con vật to lớn đi vào đầm lầy hoặc băng qua những con sông.

Bầy cá sấu hốt hoảng tránh đường khi hà mã xuất hiện (Video: Kruger).

Tuy nhiên, "bá chủ" thực sự của đầm lầy không phải là cá sấu, mà đó là hà mã.

Để giữ cho nhiệt độ cơ thể xuống thấp, hà mã dành phần lớn thời gian trong ngày để ngâm mình dưới nước. Hà mã có tính bảo vệ lãnh thổ rất cao, đặc biệt chúng sẽ bảo vệ nghiêm ngặt khu vực nước mà mình đang chiếm giữ. Ngay cả cá sấu cũng không thể cạnh tranh ở những vũng nước hay đoạn sông mà hà mã đang chiếm giữ.

Đoạn clip cho thấy khoảnh khắc một con hà mã hiên ngang bước đi giữa bầy cá sấu để quay lại đầm lầy, trong khi những con cá sấu buộc phải dạt sang một bên để tránh đường, là minh chứng cho thấy ai mới thực sự là "chúa tể" của đầm lầy.

Báo hoa mai non làm rơi cả con mồi xuống đầu của mẹ

Trong khi đang cố gắng lôi con mồi lên cây cao trước khi thưởng thức, báo hoa mai non đã vô tình làm rơi cả con mồi cỡ lớn xuống báo mẹ đang đứng dưới gốc cây.

Báo hoa mai thường có thói quen tha con mồi lên cây cao trước khi thưởng thức, đề phòng trường hợp bị những loài động vật ăn thịt khác như sư tử, linh cẩu… xuất hiện và cướp mất con mồi.

Cặp đôi ngủ cả đêm trong lều cắm trại với rắn hổ mang mà không biết

Hai nghệ sĩ điêu khắc người Thái Lan được một ngôi chùa ở ngoại ô tỉnh Nakhon Ratchasima mời đến để dựng tượng về rắn thần. Trong quá trình làm việc tại đây, cặp đôi này đã dựng lều dã ngoại trong khuôn viên chùa để ngủ lại qua đêm.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày, khi cả 2 thức dậy vào buổi sáng và đang dọn dẹp chăn gối thì giật mình khi phát hiện một con rắn hổ mang đang nằm dưới chăn. Khi bị phát hiện, con vật phồng mang và thể hiện thái độ đầy đe dọa.

Cặp đôi ngủ cả đêm trong lều cắm trại với rắn hổ mang mà không biết (Video: Newsflare).

Chiếc lều đã được kéo kín khóa từ đêm hôm trước, điều này đồng nghĩa với việc con rắn đã chui vào trong lều và nằm chung với cặp đôi nghệ sĩ suốt cả đêm, cho đến khi cả 2 phát hiện ra con vật đáng sợ.

May mắn, đây chỉ là một con rắn hổ mang con và nó đã không tấn công bất kỳ ai nên không có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra.

Khỉ tinh ranh lấy trộm chuối từ cửa hàng tạp hóa

Nếu không có đoạn video ghi lại bằng chứng về hành động lấy trộm chuối của khỉ, chủ cửa hàng tạp hóa sẽ khó có thể biết được vì sao chuối của mình lại bị biến mất.

Nhìn cách hành động hết sức chuyên nghiệp của con khỉ, nhiều người dự đoán rằng đây không phải là lần đầu tiên con vật này "ra tay" ăn trộm chuối của cửa hàng.

Khỉ tinh ranh lấy trộm chuối từ cửa hàng tạp hóa (Video: Reddit).

Cá sấu đánh nhau ngay giữa bãi đậu xe

Hai con cá sấu đã lao vào cắn nhau ngay tại một bãi đậu xe đông người ở bang Florida, Mỹ.

Bang Florida là nơi sinh sống của khoảng 1,3 triệu con cá sấu mõm ngắn Mỹ, là quần thể cá sấu lớn nhất nước Mỹ. Những con cá sấu này sống trong các môi trường nước ngọt như ao, hồ, sông, đầm lầy, kênh nhân tạo… và thường xuyên bắt gặp cả ở những khu vực con người sinh sống.

Cá sấu đánh nhau ngay giữa bãi đậu xe (Video: Storyful).

Dù vậy, không nhiều trường hợp con người bị cá sấu tấn công được ghi nhận tại bang Florida vì người dân ở đây đã quá quen thuộc với sự tồn tại của loài động vật này.

Nữ thợ lặn chạm trán cá mập ngay khi vừa bước xuống nước

Nữ thợ lặn đang chuẩn bị đặt chân xuống nước đã có tình huống giật mình khi phát hiện một con cá mập đang lượn lờ phía dưới.